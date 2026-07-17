FIFA po raz kolejny wywołała ogromne poruszenie - tym razem ogłaszając nazwiska sędziów, którzy poprowadzą dwa ostatnie mecze tegorocznych mistrzostw świata. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, podczas starcia o trzecie miejsce z udziałem Anglii i Francji na murawie zobaczymy w akcji wenezuelskiego arbitra, Jesusa Valenzuelę. Finał z udziałem Hiszpanii i Argentyny posędziuje natomiast Słoweniec Slavko Vincić.

Dla Szymona Marciniaka oznacza to zakończenie pracy przy mistrzostwach świata. Szacuje się, że Polak podczas tej imprezy miał zarobić około 110 tys. dolarów, a więc około 418 tys. złotych. Kwota ta, choć naprawdę imponująca, nie robi już tak wielkiego wrażenia, jeśli porówna się ją z "wypłatą", którą za tegoroczny mundial otrzymać może słoweński arbiter.

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Jak podał jeszcze przed startem mundialu "The Times", sędziowie biorący udział w piłkarskich MŚ mogą liczyć na wynagrodzenie bazowe rzędu 100 tys. dolarów. Slavko Vincić poprowadził do tej pory trzy spotkania - dwa mecze fazy grupowej, za które według wyliczeń portalu "NDV" mógł zainkasować nawet 10 tys. dolarów, a także mecz 1/16 finału, za który zarobić miał kolejne 10 tys. dolarów.

Według wyliczeń byłego już arbitra Marka Clattenburga, za poprowadzenie finału Hiszpania - Argentyna Slavko Vincić może otrzymać premię w wysokości od 60 do 70 tys. dolarów. Łącznie mógłby wiec zarobić nawet 190 tys. dolarów, a więc blisko 722 tys. złotych.

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Relacje "na żywo" z obu meczów śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Mecz Francja - Anglia o trzecie miejsce rozpocznie się w sobotę o godzinie 23.00 czasu polskiego, start finału Hiszpania - Argentyna zaplanowano natomiast na niedzielę na godzinę 21.00 czasu polskiego.

W kolejnych dniach poznamy także najlepszego strzelca tegorocznego mundialu. O tytuł ten wciąż walczy jeszcze czterech piłkarzy - Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane i Jude Bellingham. Na ten moment Argentyńczyk i Francuz za swoim koncie mają osiem bramek, Anglicy natomiast w tym turnieju strzelili po sześć goli.

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Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP