Fortuna dla sędziów. Tyle Marciniak może zarobić na mistrzostwach świata

Choć na piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku nie zobaczymy kadry Jana Urbana, na brak polskich wątków kibice z naszego kraju raczej nie będą mogli narzekać. W gronie 52 sędziów, którzy pracować będą przy tegorocznym mundialu, znalazł się bowiem Szymon Marciniak. Dla naszego arbitra będzie to trzecia impreza tej rangi w karierze - wcześniej pracował on przy mundialu w Rosji w 2018 roku (zadebiutował w meczu Argentyna - Islandia, który zakończył się wynikiem 1:1), a cztery lata temu dostąpił ogromnego zaszczytu i poprowadził finałowe starcie pomiędzy Argentyną i Francją w Katarze, po którym Leo Messi i spółka sięgnęli po trofeum.

Na kilka dni przed rozpoczęciem walki o mistrzostwo "The Times" ujawnił, ile sędziowie mogą zarobić podczas tegorocznego mundialu. Jak się okazuje, już za sam przyjazd na imprezę arbitrzy zainkasować mają 100 tys. dolarów podstawy (około 367 tys. złotych). Do tej kwoty dodawane będą premie za każde poprowadzone spotkanie fazy pucharowej.

Kwoty te są ogromne, w szczególności, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że według Diario AS cztery lata temu w Katarze sędziowie otrzymali wynagrodzenie w wysokości 70 tys. dolarów podstawy (około 257 tys. złotych).

Czterech sędziów z Polski na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie

Szymon Marciniak nie jest jedynym Polakiem, który otrzymał nominację na tę imprezę. Wśród 88 asystentów znalazło się miejsce dla dwóch naszych rodaków - Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika. W gronie 30 arbitrów VAR znalazł się natomiast Tomasz Kwiatkowski.

Sędziowie podczas mundialu na brak pracy nie będą mogli narzekać - w tym roku bowiem w rywalizacji udział weźmie aż 48 drużyn, a liczba meczów wzrośnie z 64 do 104. "Biało-Czerwoni" zmagania oglądać będą tym razem sprzed ekranów telewizorów - w finale baraży ekipa Jana Urbana musiała uznać wyższość Szwedów, którzy spotkanie w Solnie wygrali 3:2.

Szymon Marciniak Ronny Hartmann / AFP AFP

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP

Szymon Marciniak PIOTR DZIURMAN East News





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