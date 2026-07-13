Fortuna dla Marciniaka. Tyle zarobił już na mistrzostwach świata

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata odbywają się niestety bez udziału reprezentacji Polski. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskich boiskach całkowicie brakuje "Biało-czerwonych" akcentów. W gronie sędziów, wyznaczonych do prowadzenia zmagań MŚ znalazł się bowiem Szymon Marciniak.

Dotychczas polski arbiter prowadził dwa spotkania fazy grupowej mundialu. Był on rozjemcą meczu Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. W pierwszym z wymienionych starć Marciniak podjął kontrowersyjną decyzję, która przyczyniła się do ogromnego oburzenia dużej części piłkarskiego środowiska.

W drugim natomiast polski arbiter anulował bramkę, która zapewniłaby Irańczykom awans do dalszej fazy turnieju. To naturalnie wywołało falę oburzenia w irańskim środowisku piłki nożnej. Mimo wszystko przełożeni Marciniaka nie dopatrzyli się błędów ze strony arbitra.

Marciniak zarobił fortunę na mundialu. Kwota ta może być jeszcze wyższa

Wciąż nie wiadomo, czy wspomniane wyżej mecze były ostatnimi spotkaniami, sędziowanymi przez Marciniaka. Mocno spekuluje się bowiem, że Polak może zostać nominowany do poprowadzenia jednego z półfinałów, a być może nawet i finału mundialu.

To naturalnie będzie miało natomiast przełożenie na końcowe zarobki Płocczanina. Te już na ten moment robią całkiem duże wrażenie. Jak podaje portal "The Times", sędziowie biorący udział w piłkarskich MŚ mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 100.000 dolarów. To bazowa kwota dla każdego arbitra, biorącego udział w mundialu.

Z kolei portal "Ndtv.com" opublikował informacje o premiach, jakie przysługują arbitrom za prowadzenie spotkania w konkretnej fazie MŚ. W meczach grupowych bonus wynosić ma od 3000 do 5000 dolarów, natomiast za mecze fazy pucharowej arbiter otrzymać ma 10000 dolarów. Według wyliczeń byłego arbitra Marka Clattenburga, premia dla arbitra oddelegowanego do prowadzenia finału MŚ może wynieść od 60000 do 70000 dolarów (nie wliczając diet dziennych i opłaty podstawowej).

Z przedstawionych wyżej wyliczeń wynika więc, że dotychczas Szymon Marciniak zainkasował już łącznie około 110.000 dolarów (około 418.000 złotych). Kwota ta wciąż może być jednak jeszcze wyższa. Póki co wiemy, że polski arbiter na pewno nie zostanie oddelegowany do poprowadzenia spotkania Hiszpanów z Francuzami. Wciąż ma on jednak szansę na pojawienie się w półfinałowym starciu Anglików z Argentyńczykami lub wielkim finale MŚ.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP





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