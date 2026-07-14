Finalista mundialu ogłosił nazwisko nowego selekcjonera. Wielki powrót po latach

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Piłkarska federacja Chorwacji nie czekała na zakończenie mundialu. Dokładnie 10 dni po odpadnięciu z finałów MŚ ogłosiła nazwisko nowego selekcjonera drużyny narodowej. Stery kadry objął Slaven Bilić, wracający na prestiżowe stanowisko po 14 latach przerwy. Przejmuje schedę po Zlatko Daliciu, który odchodzi jako najbardziej utytułowany trener w dziejach chorwackiej piłki.

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Zlatko Dalić (z lewej, w towarzystwie Didiera Deschampsa) doczekał się w drużynie narodowej godnego następcy FRANCK FIFEAFP

"To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z sercem pełnym dumy, ponieważ przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej" - to fragment oświadczenia Zlatko Dalicia.

59-letni szkoleniowiec zrezygnował z funkcji selekcjonera zaraz po odpadnięciu z mundialu. Ten krok zapowiadał jeszcze przed turniejem. Przed 10 dniami "Vatreni" ulegli 1:2 Portugalii w 1/16 finału.

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Piłkarska federacja Chorwacji stery kadry powierzyła Slavenowi Biliciowi. 57-latek selekcjonerską misję pełnił już w okresie 2006-12. Doprowadził wówczas zespół do ćwierćfinału Euro 2008.

Bez pracy pozostawał od dwóch lat. Propozycję przyjął bez zastanowienia. Jego poprzednik poprzeczkę zawiesił mu wysoko - z dwóch poprzednich mundiali wracał z medalami. W Rosji było srebro, w Katarze - brąz.

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- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę podjąć to wyzwanie. Czuję się do niego w pełni przygotowany. Jako bardziej dojrzały i doświadczony trener niż w 2006 roku, ale z tą samą motywacją i pragnieniem, by Chorwacja pozostała silna, odważna i odnosiła sukcesy - powiedział Bilić na powitalnej konferencji prasowej.

Jako piłkarz osiągnął znacznie więcej niż Dalić. Rozegrał w reprezentacji kraju 44 spotkania. Był członkiem ekipy, która w 1998 roku okazała się trzecią drużyną świata.

Jego pierwszym wyzwaniem po powrocie do roli selekcjonera będzie rywalizacja w Lidze Narodów. Chorwaci zagrają w grupie z Czechami, Hiszpanią i Anglią. Dwie ostatnie drużyny to półfinaliści trwającego mundialu.

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