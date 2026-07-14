Finalista mundialu ogłosił nazwisko nowego selekcjonera. Wielki powrót po latach

"To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z sercem pełnym dumy, ponieważ przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej" - to fragment oświadczenia Zlatko Dalicia.

59-letni szkoleniowiec zrezygnował z funkcji selekcjonera zaraz po odpadnięciu z mundialu. Ten krok zapowiadał jeszcze przed turniejem. Przed 10 dniami "Vatreni" ulegli 1:2 Portugalii w 1/16 finału.

Slaven Bilić nowym selekcjonerem Chorwatów. To jego druga kadencja. Lista sukcesów na razie pusta

Piłkarska federacja Chorwacji stery kadry powierzyła Slavenowi Biliciowi. 57-latek selekcjonerską misję pełnił już w okresie 2006-12. Doprowadził wówczas zespół do ćwierćfinału Euro 2008.

Bez pracy pozostawał od dwóch lat. Propozycję przyjął bez zastanowienia. Jego poprzednik poprzeczkę zawiesił mu wysoko - z dwóch poprzednich mundiali wracał z medalami. W Rosji było srebro, w Katarze - brąz.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę podjąć to wyzwanie. Czuję się do niego w pełni przygotowany. Jako bardziej dojrzały i doświadczony trener niż w 2006 roku, ale z tą samą motywacją i pragnieniem, by Chorwacja pozostała silna, odważna i odnosiła sukcesy - powiedział Bilić na powitalnej konferencji prasowej.

Jako piłkarz osiągnął znacznie więcej niż Dalić. Rozegrał w reprezentacji kraju 44 spotkania. Był członkiem ekipy, która w 1998 roku okazała się trzecią drużyną świata.

Jego pierwszym wyzwaniem po powrocie do roli selekcjonera będzie rywalizacja w Lidze Narodów. Chorwaci zagrają w grupie z Czechami, Hiszpanią i Anglią. Dwie ostatnie drużyny to półfinaliści trwającego mundialu.

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Slaven Bilić MARKO PERKOV AFP

Luka Modrić i Zlatko Dalić AFP

Zlatko Dalić Richard Pelham AFP





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