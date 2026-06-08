Finalista MŚ musi uciekać. Zatrważający komunikat przed mundialem. Zostały 3 dni

Baza Szwajcarów mieści się w Kalifornii, najludniejszym stanie USA. A dokładniej - w bliskich okolicach San Diego. Do mundialu ekipa przygotowuje się w Jewish Academy.

Rozpoznanie terenu i wybór ośrodka treningowego nie był strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że obiekt... otaczają jadowite węże. Brak informacji o rzeczywistej skali zagrożenia. Wiadomo natomiast, że Helweci wpadli w popłoch, kiedy tylko zorientowali się, gdzie przyszło im kwaterować.

Mundial 2026. Trzy dni do inauguracji turnieju. Szwajcarzy sparaliżowani strachem, szukają nowej bazy

O zagrożeniu poinformowali sami zainteresowani. Zamieścili na Instagramie grafikę przedstawiającą dokładny schemat zajmowanego przez nich ośrodka oraz "strefę węży". Ta zaczyna się... tuż za ogrodzeniem.

Gady zajmują dolinę Carmel. Zamieszkują tam w większości groźne odmiany grzechotników. " New York Post" informuje, że w tym rejonie notowano liczne przypadki ataków węży na nieświadomych zagrożenia turystów.

Helweci szukają w popłochu nowej bazy. Może się to okazać bardzo trudne lub zgoła niewykonalne. Finały MŚ startują już w najbliższy czwartek.

W miniony weekend drużyna Murata Yakina rozegrała ostatni mecz kontrolny. Konfrontacja z Australią zakończyła się remisem 1:1. Spotkanie odbyło się 19 mil na południe od doliny Carmel.

Szwajcarzy meldują się w globalnym czempionacie nieprzerwanie od 2006 roku. W fazie grupowej nadchodzącego turnieju zmierzą się z Katarem, Bośnią i Hercegowiną oraz Kanadą. Ich pierwszym rywalem już w sobotę będą gospodarze poprzedniego mundialu.

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Murat Yakin, selekcjoner reprezentacji Szwajcarii ALBERTO PIZZOLI AFP

Kadr z sobotniego meczu Szwajcaria - Australia (1:1) ORLANDO RAMIREZ AFP

Trofeum, o które od czwartku powalczą finaliści MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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