Finalista MŚ musi uciekać. Zatrważający komunikat przed mundialem. Zostały 3 dni

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

O takiej historii jeszcze nie słyszeliśmy. Reprezentacja Szwajcarii zamierza porzucić mundialową bazę z powodu jadowitych węży, które otaczają ośrodek treningowy. Zagrożenie okazuje się realne. Chodzi o rejon, w którym dochodziło w ostatnim czasie do ukąszeń turystów przez grzechotniki. Sytuacja jest więcej niż trudna - za pięć dni Helweci rozegrają w finałach MŚ pierwszy mecz grupowy. Inauguracja czempionatu już w czwartek.

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Reprezentacja SzwajcariiSandy HuffakerAFP

Baza Szwajcarów mieści się w Kalifornii, najludniejszym stanie USA. A dokładniej - w bliskich okolicach San Diego. Do mundialu ekipa przygotowuje się w Jewish Academy.

Rozpoznanie terenu i wybór ośrodka treningowego nie był strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że obiekt... otaczają jadowite węże. Brak informacji o rzeczywistej skali zagrożenia. Wiadomo natomiast, że Helweci wpadli w popłoch, kiedy tylko zorientowali się, gdzie przyszło im kwaterować.

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O zagrożeniu poinformowali sami zainteresowani. Zamieścili na Instagramie grafikę przedstawiającą dokładny schemat zajmowanego przez nich ośrodka oraz "strefę węży". Ta zaczyna się... tuż za ogrodzeniem.

Gady zajmują dolinę Carmel. Zamieszkują tam w większości groźne odmiany grzechotników. " New York Post" informuje, że w tym rejonie notowano liczne przypadki ataków węży na nieświadomych zagrożenia turystów.

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Helweci szukają w popłochu nowej bazy. Może się to okazać bardzo trudne lub zgoła niewykonalne. Finały MŚ startują już w najbliższy czwartek.

W miniony weekend drużyna Murata Yakina rozegrała ostatni mecz kontrolny. Konfrontacja z Australią zakończyła się remisem 1:1. Spotkanie odbyło się 19 mil na południe od doliny Carmel.

Szwajcarzy meldują się w globalnym czempionacie nieprzerwanie od 2006 roku. W fazie grupowej nadchodzącego turnieju zmierzą się z Katarem, Bośnią i Hercegowiną oraz Kanadą. Ich pierwszym rywalem już w sobotę będą gospodarze poprzedniego mundialu.

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