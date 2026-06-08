Finalista MŚ musi uciekać. Zatrważający komunikat przed mundialem. Zostały 3 dni
O takiej historii jeszcze nie słyszeliśmy. Reprezentacja Szwajcarii zamierza porzucić mundialową bazę z powodu jadowitych węży, które otaczają ośrodek treningowy. Zagrożenie okazuje się realne. Chodzi o rejon, w którym dochodziło w ostatnim czasie do ukąszeń turystów przez grzechotniki. Sytuacja jest więcej niż trudna - za pięć dni Helweci rozegrają w finałach MŚ pierwszy mecz grupowy. Inauguracja czempionatu już w czwartek.
Baza Szwajcarów mieści się w Kalifornii, najludniejszym stanie USA. A dokładniej - w bliskich okolicach San Diego. Do mundialu ekipa przygotowuje się w Jewish Academy.
Rozpoznanie terenu i wybór ośrodka treningowego nie był strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że obiekt... otaczają jadowite węże. Brak informacji o rzeczywistej skali zagrożenia. Wiadomo natomiast, że Helweci wpadli w popłoch, kiedy tylko zorientowali się, gdzie przyszło im kwaterować.
Mundial 2026. Trzy dni do inauguracji turnieju. Szwajcarzy sparaliżowani strachem, szukają nowej bazy
O zagrożeniu poinformowali sami zainteresowani. Zamieścili na Instagramie grafikę przedstawiającą dokładny schemat zajmowanego przez nich ośrodka oraz "strefę węży". Ta zaczyna się... tuż za ogrodzeniem.
Gady zajmują dolinę Carmel. Zamieszkują tam w większości groźne odmiany grzechotników. " New York Post" informuje, że w tym rejonie notowano liczne przypadki ataków węży na nieświadomych zagrożenia turystów.
Helweci szukają w popłochu nowej bazy. Może się to okazać bardzo trudne lub zgoła niewykonalne. Finały MŚ startują już w najbliższy czwartek.
W miniony weekend drużyna Murata Yakina rozegrała ostatni mecz kontrolny. Konfrontacja z Australią zakończyła się remisem 1:1. Spotkanie odbyło się 19 mil na południe od doliny Carmel.
Szwajcarzy meldują się w globalnym czempionacie nieprzerwanie od 2006 roku. W fazie grupowej nadchodzącego turnieju zmierzą się z Katarem, Bośnią i Hercegowiną oraz Kanadą. Ich pierwszym rywalem już w sobotę będą gospodarze poprzedniego mundialu.