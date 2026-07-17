Finał mundialu zagrożony? FIFA wezwana przez Biały Dom. Spotkanie na szczycie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w niedzielę na obiekcie New York New Jersey Stadium w stanie New Jersey odbędzie się długo oczekiwany finał mistrzostw świata. W nim naprzeciwko siebie staną reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Niestety spotkanie przez dym utrzymujący się nad obszarem New Jersey, Nowym Jorkiem oraz przede wszystkim MetLife Stadium w East Rutherford schodzi na drugi plan. Ze względów bezpieczeństwa w piątkowy wieczór dojdzie do spotkania przedstawicieli Białego Domu z prezydentem FIFA, Giannim Infantino.

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Donald Trump i Gianni InfantinoCARL DE SOUZA / WILL OLIVER / POOLAFP

Już tylko dwa spotkania pozostały do zakończenia mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku. W sobotę w Miami wczesną nocą czasu polskiego (godz. 23:00) o 3. miejsce zagrają Anglicy oraz Francuzi. W niedzielę natomiast dojdzie do wielkiego finału, a tam do starcia Hiszpanii i Argentyny.

Rywalizacja ta generuje ogromne zainteresowanie, a w okolice New Jersey oraz Nowego Jorku zjedzie się mnóstwo kibiców. I to nie tylko z tych dwóch państw. Niemniej jednak w okolicach MetLife Stadium w East Rutherford oraz wspomnianego obszaru panuje spore zaniepokojenie. Wszystko z powodu dymu, który utrzymuje się nad tym rejonem przez pożary lasów.

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To bardzo niepokoi władzę oraz organizatorów, gdyż stwarza spore zagrożenie dla wszystkich, którzy będą brali udział w tym piłkarskim święcie. Poza samym spotkaniem wszyscy fani piłki będą mogli skorzystać z innych atrakcji jak chociażby odpowiednie strefy kibica.

Biały Dom spotka się z Infantino. Będą rozmowy ws. bezpieczeństwa

Z tego względu w piątkowy wieczór dojdzie do spotkania na szczycie. Według informacji przekazanych przez Roba Harrisa, korespondenta Sky News do rozmów w kwestii potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z dymem zasiądą przedstawiciele Białego Domu oraz Gianni Infantino, prezydent FIFA.

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- Przedstawiciele Białego Domu spotkają się dziś wieczorem z prezydentem FIFA Giannim Infantino przed niedzielnym finałem mistrzostw świata w piłce nożnej, aby omówić potencjalne zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza dym z pożarów lasów w rejonie Nowego Jorku i New Jersey - czytamy.

Warto wspomnieć, że z powodu dymu odwołane zostało spotkanie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. To właśnie w tym meczu zadebiutować w nowych barwach miał Robert Lewandowski. Polak na to musi jednak jeszcze nieco poczekać.

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