Finał mundialu zagrożony? FIFA wezwana przez Biały Dom. Spotkanie na szczycie

Już tylko dwa spotkania pozostały do zakończenia mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku. W sobotę w Miami wczesną nocą czasu polskiego (godz. 23:00) o 3. miejsce zagrają Anglicy oraz Francuzi. W niedzielę natomiast dojdzie do wielkiego finału, a tam do starcia Hiszpanii i Argentyny.

Rywalizacja ta generuje ogromne zainteresowanie, a w okolice New Jersey oraz Nowego Jorku zjedzie się mnóstwo kibiców. I to nie tylko z tych dwóch państw. Niemniej jednak w okolicach MetLife Stadium w East Rutherford oraz wspomnianego obszaru panuje spore zaniepokojenie. Wszystko z powodu dymu, który utrzymuje się nad tym rejonem przez pożary lasów.

To bardzo niepokoi władzę oraz organizatorów, gdyż stwarza spore zagrożenie dla wszystkich, którzy będą brali udział w tym piłkarskim święcie. Poza samym spotkaniem wszyscy fani piłki będą mogli skorzystać z innych atrakcji jak chociażby odpowiednie strefy kibica.

Biały Dom spotka się z Infantino. Będą rozmowy ws. bezpieczeństwa

Z tego względu w piątkowy wieczór dojdzie do spotkania na szczycie. Według informacji przekazanych przez Roba Harrisa, korespondenta Sky News do rozmów w kwestii potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z dymem zasiądą przedstawiciele Białego Domu oraz Gianni Infantino, prezydent FIFA.

- Przedstawiciele Białego Domu spotkają się dziś wieczorem z prezydentem FIFA Giannim Infantino przed niedzielnym finałem mistrzostw świata w piłce nożnej, aby omówić potencjalne zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza dym z pożarów lasów w rejonie Nowego Jorku i New Jersey - czytamy.

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Warto wspomnieć, że z powodu dymu odwołane zostało spotkanie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. To właśnie w tym meczu zadebiutować w nowych barwach miał Robert Lewandowski. Polak na to musi jednak jeszcze nieco poczekać.

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino Photo by DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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