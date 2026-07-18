Finał mundialu za cenę samochodu. Tyle trzeba zapłacić za mecz Argentyna - Hiszpania

Korespondencja z Nowego Jorku

Największą pozycją w budżecie jest oczywiście wejściówka. Na dzień przed finałem najtańsze bilety na rynku wtórnym kosztowały około 7598 dolarów, czyli niespełna 29 tysięcy złotych. Średnia cena ofert na platformie SeatGeek przekroczyła natomiast 11 tysięcy dolarów - ponad 41 tysięcy złotych. Pojedyncze bilety dostępne na platformie FIFA wystawiano nawet za około 32 tysiące dolarów, a więc ponad 121 tysięcy złotych.

Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP

Wariant budżetowy

To oznacza, że już samo wejście na stadion może kosztować więcej niż kilkuletni samochód. FIFA po raz pierwszy podczas mundialu stosowała dynamiczne ceny, reagujące na zainteresowanie kibiców. Organizacja zarabia również na rynku wtórnym - pobiera 15 procent prowizji od kupującego oraz kolejne 15 procent od sprzedającego.

Do Nowego Jorku trzeba jednak jeszcze dotrzeć. Najtańsze aktualnie reklamowane połączenia w obie strony z Warszawy zaczynają się od około 2 tys. zł. To jednak cena minimalna, niezwiązana ze swobodnym wyborem godzin i konkretnych dat. Przy zakupie biletu lotniczego na ostatnią chwilę i konieczności dopasowania podróży do niedzielnego finału bezpieczniej byłoby przeznaczyć na przelot około 3-4 tysięcy złotych.

Kolejnym wydatkiem jest hotel. W ostatniej chwili za dwie noce w Nowym Jorku można znaleźć pokój za około 560-700 dolarów ze wszystkimi podatkami i opłatami. Daje to mniej więcej 2100-2700 złotych. Lepsze obiekty na Manhattanie kosztują już około 800-1000 dolarów za taki pobyt. Są też tańsze opcje, jak wynajem pokoju w formie mikrokawalerki - da się to ogarnąć za około 350-400 dolarów za noc.

Sporo kosztuje również sam dojazd na New York New Jersey Stadium, czyli MetLife Stadium w East Rutherford. Specjalny bilet kolejowy NJ Transit w obie strony kosztuje 98 dolarów, czyli około 370 złotych. Bilet trzeba było kupić wcześniej, ponieważ nie jest sprzedawany w dniu spotkania. W jego cenie zawarto nielimitowane przejazdy środkami NJ Transit w dniu meczu.

Do tego dochodzi transport z lotniska. Podróż AirTrainem z JFK kosztuje 8,75 dolara, a pojedynczy przejazd metrem trzy dolary. Przejazd z lotniska do hotelu i z powrotem komunikacją publiczną to zatem około 90 złotych. Taksówka z JFK na Manhattan ma natomiast bazową cenę 70 dolarów w jedną stronę, do której dochodzą opłaty, ewentualne autostrady.

Nie można zapominać o formalnościach. Uzyskanie autoryzacji ESTA kosztuje obecnie 40,27 dolara, a więc około 150 złotych.

Jedzenie przez dwa lub trzy dni to minimum około 150-250 dolarów. Nawet mundialowe zestawy promowane w Nowym Jorku kosztują 26 dolarów, a przeciętny zestaw jedzenia i napojów na stadionie w New Jersey wyceniano na około 47,50 dolara.

Przy kursie wynoszącym około 3,79 zł za dolara najtańsza realna kalkulacja wygląda następująco: około 28,8 tys. zł za bilet, nieco ponad 2 tys. za lot, około 2 tys. za hotel, 370 zł za transport na stadion, około 150 zł za ESTA oraz mniej więcej tysiąc złotych na jedzenie i pozostałe przejazdy. Łącznie daje to około 35 tys. zł za jedną osobę.

Wariant rozszerzony

To jednak wariant skrajnie oszczędny, zakładający znalezienie najtańszych dostępnych ofert. Przy bilecie kosztującym tyle, ile wynosi średnia cena na rynku wtórnym, rachunek rośnie do około 48-50 tys. zł. W przypadku wejściówki kupionej za 32 tys. dolarów cały wyjazd może przekroczyć 128 tys. złotych.

Finał mundialu w Nowym Jorku nie jest więc zwyczajnym piłkarskim wyjazdem. To produkt luksusowy, dostępny przede wszystkim dla najbogatszych kibiców. Sam mecz - wraz z show, które zaplanowano przed spotkaniem i w przerwie - trwać będzie 2-3 godziny, ale za możliwość zobaczenia z trybun pojedynku Leo Messiego z Lamine'em Yamalem trzeba zapłacić równowartość kilkunastu polskich pensji.

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Lamine Yamal ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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