Artur Gac, Interia: Jeszcze niedawno był gorący wątek wokół Szymona Marciniaka i dyskusji, czy powinien ukarać Lionela Messiego żółtą, a może czerwoną kartką. Teraz polscy kibice z pewną nerwowością, ale również ekscytacją oczekują na wielką wiadomość w sprawie finału mundialu. Co panu podpowiada intuicja? Może pan ma jakąś wiedzę?

Michał Listkiewicz: - Nie, wiedzy nie mam. Oczywiście z synem czasami rozmawiam, ale w ogóle go nie pytam. Nawet jak bym zapytał, to i tak by mi nie powiedział. Cóż, sytuacja jest taka, że pan Pierluigi Collina, który jest szefem sędziów i o wszystkim decyduje, ma moim zdaniem cztery asy w talii. Szymon oczywiście jest w tym gronie, nawet powiedziałbym, że może jest asem kier, ale które asy wyciągnie z rękawa Collina, to już trudno powiedzieć. On lubi zaskakiwać i może się tak zdarzyć, że Szymon już nie dostanie meczu. Też jest to możliwe, po prostu trzeba być realistą, sędziów na bardzo wysokim poziomie zostało w tej chwili kilku, więc trudno powiedzieć.

- Szymon i tak jest już wielkim zwycięzcą, bo być pod rząd na trzech mundialach, to w historii nie tylko polskiego, ale i światowego sędziowania jest ewenement. Oczywiście ciągle liczę, że dostanie jak nie finał, to mecz o trzecie miejsce, ale to już jest pewna geopolityka i pewna strategia. Ponadto Collina też musi to wszystko konsultować, bo zawsze tak było, czyli ze swoim szefem o podobnej fryzurze, panem Giannim Infantino.

Każdą decyzję trzeba będzie przyjąć po sportowemu?

- Również tak na to patrzę. Poczekajmy, wszystko jest możliwe. Szymon już dokonał wielkich rzeczy, a z racji wieku jeszcze śmiało może dociągnąć do czwartego mundialu. To wszystko jest elementem pewnej układanki, jak wspomniałem także geopolitycznej. Musimy sobie zdać sprawę, że poszerzenie liczby drużyn spowodowało też poszerzenie puli sędziów, również różnorodności kontynentalnej. Oczywiście merytorycznie byłoby najbezpieczniej, jakby 80 procent meczów sędziowali Europejczycy, bo tu z wielu powodów mamy ich najlepszych. Raz, że to są kraje z ogromnymi tradycjami i szkoleniem na świetnym poziomie oraz wymagającymi ligami plus rozgrywkami europejskimi, co właśnie stanowi kuźnię wielkich sędziów. Skoro jednak na mundialu są też sędziowie z innych kontynentów, to nie można im powiedzieć: "słuchajcie, przyjechaliście sobie tutaj na wycieczkę, uczcie się od Europejczyków". Tak się nie godzi.

- Tak samo jest z drużynami z Europy, śmiało mogłoby być kilka drużyn więcej z korzyścią dla poziomu, już nie mówię o Polsce, ale chociażby Włochy. Kilka krajów, które mają niezłe drużyny, musiało obejść się smakiem i w ogóle ich tam nie ma. Zresztą to samo dotyczy sędziów, to znaczy nie ma arbitrów z kilku krajów, które zawsze tam miały obsadę.

Teraz polski wątek mamy w półfinale.

- Zgadza się, sędzią VAR-u w europejskim hicie Francja - Hiszpania będzie Tomasz Kwiatkowski. To dla nas dobra wiadomość i przede wszystkim dla niego, bo to ogromna sprawa być w półfinale. Jednak to też może być jakiś sygnał, że ktoś z tzw. polskiej grupy dostał mecz już tak wysoko.

Jak mówimy, to jest aż i tylko VAR.

- W nocy czytałem takie spekulacje, że to już zamyka drogę Szymonowi. Moim zdaniem niekoniecznie, bo VAR to jest jakby inna bajka, ekipy VAR-owskie się mieszają. To nie jest tak, że mamy w tym spotkaniu samych Polaków na VAR-ze. Zresztą na poprzednich mistrzostwach mój syn Tomek był na meczu otwarcia na VAR-ze, chociaż cała reszta była z innych krajów. Tutaj nie szedłbym tą drogą, co już niektórzy komentatorzy, że skoro Kwiatkowski jest w półfinale na VAR-ze, to Polacy zakończyli mistrzostwa. Nie, to tak nie działa.

Czy jest w tym ewentualnie jakaś logika i podprowadzenie Marciniaka, innymi słowy potencjalne oszczędzanie Polaka przez Collinę, by zafundować mu dłuższą przerwę w kontekście najważniejszego meczu tych mistrzostw?

- W tym też coś jest. Tym bardziej, że Collina prosił Szymona, żeby się nie eksploatował na meczach europejskich. Pamiętamy, że Szymon leczył bardzo poważną kontuzję i był po długim okresie rehabilitacji. Mówiąc szczerze dosłownie na ostatniej prostej wyszedł na 100 procent sprawny. Mało sędziując wziął sobie apel Colliny do serca i widać po nim, że ma w sobie głód, wręcz jest nawet wyposzczony jeśli chodzi o gwizdek. Ma pan rację, że to byłoby logiczne, bo gdyby Włoch nie zakładał Szymona w fazie finałowej, na pewno wykorzystałby go wcześniej, czyli w 1/8 czy w ćwierćfinałach. Collina to człowiek, że tak powiem, bardzo asertywny i samodzielny. Myślę, że poza Giannim Infantino nikt tam nie jest w stanie mu czegoś narzucić.

Ewentualnie Donald Trump.

- (śmiech) Może tak, ale Stany Zjednoczone już nie grają, więc Trumpowi w tym sensie to obojętne. Cóż, życzę chłopakom, żeby przeżyli taką wspaniałą niespodziankę, jak ja 36 lat temu, czyli w 1990 roku. Byłem już na 100 procent pewien, że zakończyłem mundial na półfinale, a tu nagle, w przeddzień finału powiadomiono mnie, że sędziuję też finał. To była gwiazdka z nieba, tego nikt się nie spodziewał, ze mną na czele.

Rozumiem, że Collina niczego nie przyspieszy i decyzja zapadnie dopiero po półfinałach?

- Oczywiście, przecież wszystko zależy od składu finalistów. Wiadomo, że wtedy trzeba szukać najlepiej sędziego z innego kontynentu, jeżeli taki będzie. Jeśli zagra Argentyna z drużyną europejską, bo tylko taka jest nieeuropejska możliwość, to wtedy raczej sędzia spoza Starego Kontynentu. I wówczas na przykład wejdą w grę bardzo dobrzy sędziowie z USA lub Jordanii. Jak mówię, Collina ma w talii cztery asy, reszta to są króle. Ale czy sięgnie po kiera, po pika, trefla czy karo, tego nie wiem. Bo to tak, jak w kartach, czasami ryzykuje się i wygrywa lub sromotnie przegrywa.

Czy ostatecznie Collina miał jakąś uzasadnioną pretensję do Szymona Marciniaka w trakcie tego mundialu?

- Z tego, co wiem, to nie, choć to nie jest reprezentatywny głos. Ja o takie rzeczy nie pytam, obowiązuje nas pewna środowiskowa solidarność. Zawsze strasznie denerwują mnie sędziowie, którzy oceniają innych sędziów. Jeśli ktoś jest już ekspertem w telewizji i byłym sędzią, to okay. Natomiast jak sędzia czynny siedzi na trybunach, to niestety w Polsce zdarza się czasami na lidze, że nadaje na tego kolegę, który akurat sędziuje. A za tydzień może być odwrotnie. To jest niedopuszczalne.

Sportowiec, gdy nie dostaje się do wielkiego finału, będąc już w tej fazie turnieju, zawsze jest rozczarowany. Podejście do meczu o brąz jest trochę inne, ktoś z pozycji czarnego konia może być wybitnie zmotywowany, bo to dla jego drużyny na przykład już dziejowy wynik. W przypadku Marciniaka ten wariant pośredni, czyli mecz o trzecie miejsce, to też byłoby coś wielkiego, czy nie przesadzajmy?

- Wie pan, my trochę za bardzo zaczynamy sprowadzać sędziowanie do rywalizacji sportowej. Sędzia ma funkcję usługową i nigdy nie będzie głównym bohaterem meczu. On ma świetnie wykonać swoje zadanie.

Najlepiej jakby w ogóle nie był bohaterem, tylko wykonał pracę w cieniu.

- Ale z czego się to bierze, że my teraz tak strasznie się denerwujemy, czy Marciniak dostanie finał czy nie? No z tego, że nie gra tam Polska.

Co do tego nie ma wątpliwości.

- A najlepiej, gdyby Polska walczyła o wielki sukces.

A tak jest to jedyny temat, którym z polskiego punktu widzenia żyjemy.

- Zgadza się. Natomiast Szymon właściwie może chodzić do końca życia sędziowskiego z podniesioną głową. Finał Ligi Mistrzów, finał mistrzostw świata, trzy mundiale... A to przecież jeszcze nie koniec. Tak że nie sądzę, żeby to aż tak rozpatrywać, czy jak nie będzie w finale, to oznacza to porażkę lub sukces. Nie. Po prostu był świetnie przygotowany, pokazał bardzo wysoką formę, ale to tak, jak z trenerem. Czasami największe gwiazdy pozostawia na ławce, więc absolutnie nie można mieć żadnych żali ani pretensji. Wypada czekać i wierzyć, że Collina sięgnie po tego właściwego asa.

Gdyby Michał Listkiewicz dzisiaj został niejako postawiony pod ścianą i usłyszał, że bez wymigiwania się, musi podzielić się swoim przypuszczeniem, to intuicja panu podpowiada, że...?

- Że trzecie miejsce, mecz o trzecie miejsce. Tak coś mi mówi, ale poczekajmy. Ja ufam Collinie, że wybierze po prostu najlepiej dla turnieju. I też dla siebie oraz dla reputacji. Bo jeśli przestrzeli z obsadą finału i nie daj Boże coś tam kiepsko pójdzie, wszystko spadnie na niego. Sędzią finału z moim udziałem w 1990 roku był sędzia z Meksyku, który mógł to spotkanie lepiej posędziować. Chociaż te pomyje Argentyńczyków były nieuzasadnione, ale to nie było najlepsze sędziowanie w całym mundialu. Nawet u niego, wcześniej miał lepsze mecze. I potem szybko zakończył karierę, co było spowodowane ogromną krytyką i hejtem, który wtedy był tysiąc razy mniejszy niż dziś. Do tej pory mam z nim kontakt i mówi, że to przelało czarę goryczy. Na szczęście miał świetny zawód i ma do tej pory, jest bardzo dobrym lekarzem, ma swoją klinikę i poszedł w inną stronę. Wszystko jednak pod wpływem właśnie tego, że finału trochę nie udźwignął.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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Szymon Marciniak AFP

Pierluigi Collina Buda Mendes AFP





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