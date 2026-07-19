Reprezentacja Polski nie pojechała na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Według piłkarskiej opinii publicznej w naszym kraju jednym z winnych tego stanu rzeczy był Slavko Vincić. Słoweński arbiter w meczu finałowym barażów podejmował kontrowersyjne decyzje, które nie podobały się w kraju.

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To nie był koniec kontrowersji wokół niego. Zarzuty do Vincicia miał także Real Madryt po rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Wówczas Słoweniec... ewidentnie zapomniał o żółtej kartce, którą miał na koncie Camavinga i pokazał mu drugą za dość błahe przewinienie. Francuz zobaczył więc czerwoną kartkę.

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W świetle przepisów ta decyzja się broniła, ale po zachowaniu Vincicia widać było, że zwyczajnie czuł, że popełnił błąd w zarządzaniu meczem. Także na mundialu nie pokazywał dobrej formy. W meczu Brazylia - Maroko nie pokazał czerwonej kartki za atak na kostkę Viniciusa. Mimo tych wszystkich błędów to on dostał finał mundialu.

Przed spotkaniem Hiszpania - Argentyna o jego postaci mówiło się wiele, zwykle w złym świetle. Jasne było, że oczy kibiców od początku będą zwrócone w jego kierunku. Nie minęło dwadzieścia minut, a Vincić już stał się obiektem krytyki. Słoweniec nie popisał się w ocenie dwóch groźnych sytuacji.

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Najpierw nie tylko nie pokazał żółtej kartki, ale w ogóle nie zauważył faulu na wychodzącym na czystą pozycję Pedro Porro. Tutaj ewidentnie byliśmy świadkami zatrzymania obiecującego ataku Hiszpanów, za co w świetle przepisów należy się żółta kartka. Vincić nie widział nawet gry nieczystej.

W tej sytuacji nie było niebezpieczeństwa zdrowotnego. W przeciwieństwie do ataku Alexisa Mac Allistera na Daniego Olmo. Argentyńczyk wślizgiem zaatakował Hiszpana z dużym impetem. Przed czerwoną kartką uratowało go to, że nie trafił w nogę Olmo, ale sam atak był na tyle niebezpieczny, że Vincić spokojnie mógł, a może powinien pokazać żółtą kartkę.

Na obie te sytuacje w transmisji meczu zwrócił uwagę także Mateusz Borek. Komentator TVP Sport stwierdził, że w jego opinii arbiter popełnił błędy i szczególnie za drugi atak powinna być kartka. Dziennikarz zauważył, że z żółtą kartką w pierwszym kwadransie Mac Allister musiałby w dalszej części meczu grać zdecydowanie mniej agresywnie.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News





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