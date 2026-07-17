FIFA ogłosiła, że sędzią ostatniego i najważniejszego meczu mistrzostw świata będzie Slavko Vinčić. Ponownie więc, przy finale Argentyny z reprezentacją ze Starego Kontynentu federacja postanowiła wyznaczyć arbitra z Europy.

Tym razem sprawa ma jednak "drugie dno", niestety polityczne. Uwagę na nie zwraca były arbiter z Niemiec Manuel Gräfe.

- To ze strony FIFA znak pokoju dla UEFA - tymi słowami swój wpis rozpoczął Manuel Gräfe.

Niemiec uważa, że tą decyzją FIFA chce załagodzić negatywną atmosferę, jaka w ostatnim czasie powstała między federacjami europejską a światową. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie UEFA otwarcie skrytykowała decyzję o anulowaniu kartki Folarina Baloguna. Nazwała ją "przekroczeniem czerwonej linii".

Bezwzględna decyzja FIFA dla Marciniaka. Wzruszający moment. Tak zachował się Polak

Polityka miała znaczenie? Były niemiecki sędzia analizuje wybór sędziego na finał

Gräfe określa to jako "sprytny ruch szachowy" Colliny i Infantino. Aleksander Čeferin, szef UEFA, jest wszak Słoweńcem.

- Sprytny ruch szachowy Infantino/Colliny, bo nominowanie Słoweńca Vincicia na finał to prezent dla słoweńskiego prezydenta UEFA Čeferina. W ten sposób próbują uspokoić nastroje i liczą na mniejszy opór z Europy w kwestii reelekcji - ewentualnie chcą zapobiec pojawieniu się kontrkandydata, bo obsadzenie finału to zawsze polityka! - tłumaczy Gräfe.

- Od takich politycznych kalkulacji (niestety) zależą też nominacje sędziów na mundialu - dodaje.

W tym samym wpisie Niemiec podkreśla, że Vinčić, pomijając polityczne aspekty tej decyzji, jest czołowym sędzią z Europy. Według Gräfe nominacja dla Słoweńca jest całkowicie zasłużona i wypracowana poprzez wiele lat solidnej pracy.

Kontekst polityczny jednak istnieje i były niemiecki sędzia chciał go w swoim wpisie przytoczyć.

Gräfe dodał tylko, że niektórzy Hiszpanie pamiętający mecz Bayernu Monachium z Realem Madryt w 2026 roku mogą czuć się zaniepokojeni, ponieważ wielu z nich twierdziło, że Vinčić, pokazując Camavindze drugą żółtą kartkę za zabranie piłki po gwizdku potraktował Francuza zbyt surowo. -Przynajmniej wiedzą, że trzeba zachować ostrożność… Zgodnie z tradycją w finale będzie się jednak powstrzymywał. Oby sędziowie po meczu nie byli tematem - przynajmniej na zakończenie turnieju! - skwitował Gräfe.

W naszym kraju natomiast pamięta się Vincicia, jako tego, który w meczu barażowym Szwecja - Polska podjął wiele kontrowersyjnych decyzji na korzyść Trzech Koron. Po tamtym spotkaniu Słoweniec stał się obiektem wielu ataków. Brak karnego na Lewandowskim czy wymyślony faul Piątka w końcówce (w polu karnym Szwedów) to tylko dwa przykłady werdyktów, które przeszkodziły Biało-Czerwonym w walce o mundial.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Sędzia Slavko Vincić pokazujący żółtą kartkę Oskarowi Pietuszewskiemu JONATHAN NACKSTRAND AFP





Eksperci oburzeni po meczu na mundialu. "Dlaczego sędzia był pobłażliwy?". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport