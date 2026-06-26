Filmik z Haalandem hitem, ponad 15 mln wyświetleń. Piłkarski gwiazdor nagrał to... w Polsce

O Erlingu Haalandzie zrobiło się naprawdę głośno w świecie futbolu w momencie, gdy przechodził on w 2020 roku z Red Bulla Salzburg do Borussii Dortmund, już wówczas posiadając zasłużoną opinię szalenie skutecznego napastnika.

W BVB jedynie "urósł" piłkarsko, po czym stał się już naprawdę gwiazdą absolutnie najwyższego formatu w szeregach Manchesteru City. Naturalnie w międzyczasie rozwijał też swoją karierę w reprezentacji Norwegii, z którą po raz pierwszy na wielkim turnieju wystąpił w 2026 r., podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Ameryce Północnej.

Haaland i koledzy nagrali piosenkę... z nudów. Utwór stał się hitem, jest polski wątek

Co ciekawe Haaland oprócz piłki miał swego czasu również zacięcie do... rapu. W 2016 roku, wraz ze swymi dwoma kolegami z młodzieżowej norweskiej kadry U-17, Erikiem Botheimem oraz Erikiem Sandbergiem, nagrał utwór wraz z teledyskiem, który stał się swoistym hitem. Oto "Kygo Jo" autorstwa Flow Kingz (i Lynga):

"Lyng" to tymczasem właśnie pseudonim Haalanda - i choć jak widać cała inicjatywa odbyła się tu w dość amatorskich warunkach, to nagranie z czasem zyskało olbrzymią popularność, po około dekadzie od premiery przebijając pułap grubo ponad 15 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Ciekawostką jest fakt, że przynajmniej część widocznego filmiku powstała w... Polsce. Młodzi "Wikingowie" mniej więcej w okresie, kiedy "Kygo Jo" ujrzało światło dzienne, przebywali w naszym kraju na Pucharze Syrenki. Uważne oko dostrzeże w teledysku chociażby szyld jednego z podwarszawskich hoteli.

Norwegia zresztą wygrała tamtą edycję wspomnianych rozgrywek, pokonując w finale Rumunię 1:0. Był to jak widać dość intensywny okres dla Haalanda i spółki...

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"Nudziliśmy się, więc postanowiliśmy nagrać piosenkę" - wspominał po latach napastnik w rozmowie z Goal.com. Na pytanie o to, kiedy premiera kolejnego utworu, odpowiedział pół żartem, pół serio: "Może po zakończeniu mojej sportowej kariery, jeśli zdecydujemy się zrobić coś więcej, to poprosimy jakiegoś popularnego DJ-a, np. DJ-a Khaleda, żeby zmiksował nam dobry beat".

Cóż - niewykluczone, że byłby to kolejny wielki hit Lynga i kompanii.

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Erling Haaland RAIGO PAJULA AFP

Erling Haaland SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP





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