Filar kadry Anglii odsunięty od zespołu. Podano powód. Sprawy zaszły za daleko
Niespełna dwie doby przed ćwierćfinałowym meczem z Norwegią w obozie reprezentacji Anglii podjęto radykalną decyzję. Od reszty zespołu odizolowany został Declan Rice. Jak się okazuje, filar drugiej linii zmaga się nie tylko z urazem mięśniowym i przeciążeniem pleców. Sztab medyczny zdiagnozował u niego infekcję wirusową. W tej sytuacji separacja była absolutnie konieczna, by przed chorobą ustrzec resztę drużyny.
O kłopotach Declana Rice'a wiemy przynajmniej od kilku dni. Do tej pory mówiło się jednak o urazie mięśniowym i bólach w dolnej części pleców. Z tego powodu 27-letni zawodnik nie wziął udziału w dwóch jednostkach treningowych.
Teraz okazuje się, że problemy kluczowego gracza Synów Albionu są poważniejsze. Zdiagnozowano u niego infekcję wirusową dróg pokarmowych. Ryzyko zarażenia pozostałych członków ekipy ocenia się jako bardzo wysokie.
"Skandal" na mundialu, Angielski trener oburzony. Zachowanie Trumpa wywołało burzę
Declan Rice w izolatce. Lekarze próbują opanować infekcję wirusową. Wyścig z czasem w kadrze Anglii
Sztab medyczny nie miał wyjścia. Rekomendacja całkowitej izolacji Rice'a została natychmiast zrealizowana. Piłkarz nie trenuje i przebywa w odosobnieniu.
Rokowania są ostrożne. Wiele wskazuje na to, że Rice nie zagra w sobotnim meczu z Norwegią, którego stawką będzie awans do półfinału MŚ. Zanosi się zatem na rozbicie znakomitego tercetu środka pola, uzupełnianego przez Jude'a Bellinghama i Elliota Andersona.
To niejedyne utrapienie selekcjonera Thomasa Tuchela. Z kontuzjami cały czas zmagają się także Marc Guehi i Reece James. Złamany nadgarstek kuruje Jordan Henderson. Z kolei Jarell Quansah został zawieszony na dwa mecze po czerwonej kartce otrzymanej w potyczce z Meksykiem.
Ćwierćfinał Norwegia - Anglia zostanie rozegrany w Miami. Początek meczu w sobotę o 23:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.