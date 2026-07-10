Filar kadry Anglii odsunięty od zespołu. Podano powód. Sprawy zaszły za daleko

O kłopotach Declana Rice'a wiemy przynajmniej od kilku dni. Do tej pory mówiło się jednak o urazie mięśniowym i bólach w dolnej części pleców. Z tego powodu 27-letni zawodnik nie wziął udziału w dwóch jednostkach treningowych.

Teraz okazuje się, że problemy kluczowego gracza Synów Albionu są poważniejsze. Zdiagnozowano u niego infekcję wirusową dróg pokarmowych. Ryzyko zarażenia pozostałych członków ekipy ocenia się jako bardzo wysokie.

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Declan Rice w izolatce. Lekarze próbują opanować infekcję wirusową. Wyścig z czasem w kadrze Anglii

Sztab medyczny nie miał wyjścia. Rekomendacja całkowitej izolacji Rice'a została natychmiast zrealizowana. Piłkarz nie trenuje i przebywa w odosobnieniu.

Rokowania są ostrożne. Wiele wskazuje na to, że Rice nie zagra w sobotnim meczu z Norwegią, którego stawką będzie awans do półfinału MŚ. Zanosi się zatem na rozbicie znakomitego tercetu środka pola, uzupełnianego przez Jude'a Bellinghama i Elliota Andersona.

To niejedyne utrapienie selekcjonera Thomasa Tuchela. Z kontuzjami cały czas zmagają się także Marc Guehi i Reece James. Złamany nadgarstek kuruje Jordan Henderson. Z kolei Jarell Quansah został zawieszony na dwa mecze po czerwonej kartce otrzymanej w potyczce z Meksykiem.

Ćwierćfinał Norwegia - Anglia zostanie rozegrany w Miami. Początek meczu w sobotę o 23:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Declan Rice (z lewej) i Jude Bellngham to filary drugiej linii reprezentacji Anglii Ulrik Pedersen AFP

Declan Rice Richard Pelham AFP

Declan Rice Richard Pelham AFP





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