Filar kadry Anglii odsunięty od zespołu. Podano powód. Sprawy zaszły za daleko

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Niespełna dwie doby przed ćwierćfinałowym meczem z Norwegią w obozie reprezentacji Anglii podjęto radykalną decyzję. Od reszty zespołu odizolowany został Declan Rice. Jak się okazuje, filar drugiej linii zmaga się nie tylko z urazem mięśniowym i przeciążeniem pleców. Sztab medyczny zdiagnozował u niego infekcję wirusową. W tej sytuacji separacja była absolutnie konieczna, by przed chorobą ustrzec resztę drużyny.

article cover
Declan RiceUlrik PedersenAFP

O kłopotach Declana Rice'a wiemy przynajmniej od kilku dni. Do tej pory mówiło się jednak o urazie mięśniowym i bólach w dolnej części pleców. Z tego powodu 27-letni zawodnik nie wziął udziału w dwóch jednostkach treningowych.

Teraz okazuje się, że problemy kluczowego gracza Synów Albionu są poważniejsze. Zdiagnozowano u niego infekcję wirusową dróg pokarmowych. Ryzyko zarażenia pozostałych członków ekipy ocenia się jako bardzo wysokie.

"Skandal" na mundialu, Angielski trener oburzony. Zachowanie Trumpa wywołało burzę

Declan Rice w izolatce. Lekarze próbują opanować infekcję wirusową. Wyścig z czasem w kadrze Anglii

Sztab medyczny nie miał wyjścia. Rekomendacja całkowitej izolacji Rice'a została natychmiast zrealizowana. Piłkarz nie trenuje i przebywa w odosobnieniu.

Rokowania są ostrożne. Wiele wskazuje na to, że Rice nie zagra w sobotnim meczu z Norwegią, którego stawką będzie awans do półfinału MŚ. Zanosi się zatem na rozbicie znakomitego tercetu środka pola, uzupełnianego przez Jude'a Bellinghama i Elliota Andersona.

Zobacz również:

Szymon Marciniak może posędziować jeden z kluczowych meczów MŚ 2026. O wszystkim zdecyduje szef sędziów FIFA, Pierluigi Collina (na małym zdj.)
Mundial

FIFA ogłasza kluczową decyzję. Natychmiastowa zmiana. Nie czekają na finał

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

To niejedyne utrapienie selekcjonera Thomasa Tuchela. Z kontuzjami cały czas zmagają się także Marc Guehi i Reece James. Złamany nadgarstek kuruje Jordan Henderson. Z kolei Jarell Quansah został zawieszony na dwa mecze po czerwonej kartce otrzymanej w potyczce z Meksykiem.

Ćwierćfinał Norwegia - Anglia zostanie rozegrany w Miami. Początek meczu w sobotę o 23:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Zobacz również:

Belgowie (na dużym zdj. Romelu Lukaku) chcą zmienić bazę kwaterunkową. Liczą na przychylność szefa FIFA, Gianniego Infantino
Mundial

Belgia nie wytrzymała. Niespodziewana rezygnacja. Co teraz zrobi FIFA?

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach reprezentacji Anglii idzie obok siebie, jeden z nich obejmuje drugiego ramieniem w geście wsparcia.
Declan Rice (z lewej) i Jude Bellngham to filary drugiej linii reprezentacji AngliiUlrik PedersenAFP
Piłkarz w białym stroju reprezentacji Anglii z numerem 4 prowadzi piłkę po boisku podczas meczu piłkarskiego.
Declan RiceRichard PelhamAFP
Piłkarz reprezentacji Anglii w białej koszulce z numerem 4 energicznie wskazuje kierunek, stojąc na boisku podczas meczu, w tle trybuny pełne kibiców.
Declan RiceRichard PelhamAFP


Stefano Lavarini: Tie-break z USA był naszym najlepszym setem. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja