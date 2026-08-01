FIFA "złamana" ws. szalonego pomysłu. Gianni Infantino wydał oświadczenie

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Od kilku dni piłkarskie środowisko na świecie mówi o szalonym pomyśle FIFA ws. częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata. Głośny sprzeciw ogłosiła m.in. UEFA. W związku z tym szef FIFA Gianni Infantino wydał oświadczenie.

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Szef FIFA wydał oświadczenieRichard HeathcoteAFP

Kilka dni temu FIFA poinformowała o szalonym pomyśle. Gianni Infantino chciałby mieć jeszcze większe korzyści finansowe związane m.in. z mistrzostwami świata. W związku z tym zaproponował, aby powołać tzw. FIFA Forward Enterprise (FFE), która miałaby przejąć prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez FIFA, czyli m.in. mistrzostwami świata seniorów i seniorek czy klubowymi mistrzostwami świata. Ich łączną wartość oszacowano na 20 miliardów dolarów.

Swój sprzeciw wobec planów FIFA ogłosiły m.in. kontynentalne konfederacje z Europy - UEFA zagroziła bojkotem wszelkich imprez, Azji czy Ameryki Północnej. W geście protestu przeciw działaniom FIFA zrezygnował także ze współpracy Carlos Cordeiro, jeden z doradców Infantino.

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Infantino wydał oświadczenie

Wydawało się, że nawet taki sprzeciw nie złamie Infantino, ale stało się inaczej. Szef FIFA wydał oświadczenie.

- Po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt doprowadził do podziałów, które niezależnie od poziomu wsparcia, nie służą już realizacji pierwotnie wyznaczonego celu. Naszym celem zawsze było - i zawsze będzie - jednoczenie się i doskonalenie. W związku z tym niniejszy wniosek nie zostanie przyjęty" - przekazał Infantino w komunikacie.

Szef FIFA dodał, że celem propozycji był globalny rozwój futbol, z naciskiem na kraje mniejsze i uboższe. - Projekt FIFA Forward Enterprise miał na celu stworzenie podstaw do dalszego wzmacniania naszych stowarzyszeń członkowskich FIFA i naszego sportu na całym świecie, zwłaszcza w krajach, w których wsparcie jest najbardziej potrzebne - tłumaczył.

Jak przypomniał, propozycja miała wejść w życie "tylko pod warunkiem poparcia większości stowarzyszeń członkowskich FIFA i przeprowadzenia konsultacji z nimi, Radą FIFA, Konfederacjami i szerszymi interesariuszami".

Tak FIFA kusiła pieniędzmi

Od wtorkowej propozycji FIFA ws. utworzenia dodatkowej organizacji - FIFA Forward Enterprise (FFE) wydarzyło się bardzo dużo. Swój sprzeciw ogłosiła m.in. UEFA, która wprost nazwała to 'przekroczeniem granicy, której nigdy się nie powinno przekroczyć". Następnie europejska federacja zapowiedziała bojkot.

W międzyczasie federacje na całym świecie otrzymały informację, że czas na poparcie bądź weto mają do 19 września. Zachętą miały być pieniądze, ponieważ - jak donosi brytyjskie Sky - FIFA obiecała 40 milionów dolarów, a nie 10.

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Wojciech Kulak
Gianni Infantino
Gianni InfantinoSAEED KHANAFP
Łysy mężczyzna w ciemnym płaszczu spaceruje po stadionie, w tle widoczne rozmyte elementy trybun oraz sprzęt sportowy osłonięty folią.
Gianni InfantinoUlrik PedersenAFP
Gianni Infantino
Gianni InfantinoNORBERTO DUARTE/AFP/ABCAFP


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