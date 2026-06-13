Mundial w Ameryce Północnej jest dla Szymona Marciniaka już trzecim światowym czempionatem w karierze. Najlepszy polski sędzia debiutował w 2018 roku w Rosji, gdy poprowadził dwa spotkania fazy grupowej pomiędzy Argentyną i Islandią oraz Niemcami i Szwecją.

Cztery lata później Marciniak ponownie był w gronie sędziów głównych. W Katarze FIFA dała Polakowi jeszcze większy kredyt zaufania. Po poprowadzeniu meczu grupowego Francja - Dania Polak pracował również przy starciu w ramach 1/8 finału, gdy Argentyńczycy pokonali 2:1 Australię. 18 grudnia okazał się wyjątkowym dniem dla Marciniaka, jak i całego polskiego futbolu. Pochodzący z Płocka arbiter jako pierwszy Polak był sędzią głównym wielkiego finału mundialu pomiędzy Argentyną i Francją.

Pomimo problemów zdrowotnych w trakcie sezonu Marciniak dostał nominację na swój trzeci mundial. Na decyzję FIFA ws. Polaka nie musieliśmy czekać długo. Światowa federacja ogłosiła w sobotę, że Marciniak poprowadzi mecz pierwszej kolejki grupy J Argentyna - Algieria. Będzie to dla niego szósty w karierze mecz mistrzostw świata.

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Podczas meczu Szymon Marciniak będzie mógł liczyć na wsparcie swoich rodaków. Sędziami asystentami podczas starcia Argentyna - Algieria będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Na sędziego technicznego wyznaczony został z kolei pochodzący z Nowej Zelandii Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

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Szymon Marciniak na trzecim z kolei mundialu ponownie dostał szansę poprowadzenia spotkań najlepszych zawodników na świecie. Pierwszy mecz obrońców tytułu wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Napięcie wzmacnia sama obecność Leo Messiego, dla którego światowy czempionat może okazać się "ostatnim tańcem" na imprezie najwyższej rangi.

W trakcie sezonu Marciniak miał spore problemy zdrowotne. Sam arbiter w grudniu przyznał, że przeszedł zabieg chirurgiczny kości, który wymusił na nim kilkunastotygodniową przerwę. Niepokój wzmocniła nagła absencja podczas meczu Ligi Mistrzów Galatasaray - Liverpool. Wówczas ze względów zdrowotnych w ostatniej chwili zastąpił go Paweł Raczkowski.

Ostatecznie jednak ze zdrowiem Marciniaka jest wszystko w porządku, przez co będziemy mogli go obserwować na mundialu. By do tego doszło, Polak wystosował do UEFA specjalną prośbę. Szczegóły na łamach "Weszło" zdradził niedawno Michał Listkiewicz.

- Szymon przez pół roku zmagał się z ciężką kontuzją, rehabilitował się. Chciał być w jak najlepszej formie na mistrzostwa świata i swój cel osiągnął. Dlatego m.in. nie prowadził półfinałów czy finałów w europejskich pucharach. Nie chciał ryzykować. Szymon sam poprosił ludzi z UEFA, żeby dali mu odpocząć od wielkich spotkań - powiedział.

Mecz Argentyna - Algieria zostanie rozegrany 17 czerwca o godzinie 3:00 polskiego czasu. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Szymon Marciniak JOSE BRETON AFP





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