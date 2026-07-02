FIFA zdecydowała ws. Szymona Marciniaka. Komunikat poszedł w świat

Na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku jest 51 sędziów głównych. Wśród wybrańców FIFA znalazł się też Szymon Marciniak, który cztery lata temu dostąpił zaszczytu sędziowania wielkiego finału pomiędzy Argentyną, a Francją.

Polski arbiter na tegorocznym mundialu pracował już przy dwóch spotkaniach. Sędziował mecz Argentyna - Algieria (3:0) oraz Egipt - Iran (1:1).

FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka

Czy dostanie jeszcze swoje szanse? FIFA podjęła decyzję ws. trzech ostatnich meczów tej fazy turnieju. W komunikacie nie ma polskiego arbitra. Na poniższej liście widnieją nazwiska Kanadyjczyka Drew Fischera, Francuza Clementa Turpin i Urugwajczyka Gustavo Tejery.

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Wiele na to wskazuje, że 45-letni Polak jeszcze otrzyma jakiś mecz do poprowadzenia. Kilka dni temu taki scenariusz nakreślił były sędzia Rafał Rostkowski. - Szymon Marciniak jest pewnym kandydatem do sędziowania ćwierćfinału lub półfinału mundialu (...) FIFA jest zadowolona i Marciniak aktualnie jest pewniakiem do nominacji - napisał na łamach tvpsport.pl.

Szymon Marciniak w swojej karierze poprowadził dotychczas siedem meczów piłkarskich mistrzostw świata. Na mundialu w Rosji były to dwa spotkania, cztery lata później w Katarze trzykrotnie wybiegał na murawę, a na tegorocznym czempionacie zapisał dwa spotkania przy swoim nazwisku.





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