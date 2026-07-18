FIFA zaskoczyła. Tak potraktowali Marciniaka. Brak finału to nie koniec

Finał mistrzostw świata nie dla Szymona Marciniaka. To decyzja FIFA, z którą należało się liczyć. Ponowna tak prestiżowa nominacja dla polskiego arbitra stanowiłaby bowiem sytuację bezprecedensową. Ale fakt, że arbiter z Płocka podczas całej rekordowo długiej imprezy poprowadził zaledwie dwa spotkania, stanowi już spore zaskoczenie.

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Mundialowa przygoda Szymona Marciniaka zakończyła się de facto już na fazie grupowej. Polski zespół sędziowski, - w skład którego weszli także Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik - dbał wyłącznie o przebieg meczów Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem.

Do samego końca można było łudzić się, że wobec ciągłej obecności naszych rodaków Stanach Zjednoczonych, przypadnie im chociaż "mały finał", w którym Anglia zagra z Francją o trzecie miejsce. Stało się jednak inaczej. Rozjemcą tej potyczki został pochodzący z Wenezueli Jesus Valenzuela, za to niedzielny finał mistrzostw świata przypadł w udziale Slavko Vinciciowi - naszemu dobremu znajomemu z barażowej rywalizacji ze Szwecją pod Sztokholmem.

Decyzję dotyczącą Szymona Marciniaka skomentował w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty Patrick Ittrich, były sędzia znany z niemieckich boisk, którego rodzice - co ciekawe - pochodzą z Polski. 47-latek mówił nie tylko o tym, że FIFA nie nominowała naszego arbitra do finału MŚ 2026. Zwrócił bowiem uwagę na coś jeszcze.

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Jego zdaniem błędem ze strony FIFA było trzymanie Szymona Marciniaka w niepewności do samego końca, zamiast jasnego przekazania swoich intencji i planów. Tej decyzji Pattrick Ittrich nie mógł zrozumieć.

- Moim zdaniem można było to lepiej zakomunikować. Jeśli było już wiadomo, że nie otrzyma kolejnego meczu, warto było poinformować go o tym wcześniej. Nie do końca rozumiem tę decyzję. Uważam, że w takich sytuacjach komunikacja z sędziami mogłaby być po prostu lepsza - przekazał były niemiecki arbiter, a obecnie ekspert.

Pochwalił przy tym Szymona Marciniaka za to, jak wspaniale poradził sobie w finale sprzed czterech lat, który stanowił kapitalne piłkarskie widowisko.

- Dla mnie finał mistrzostw świata w Katarze był najlepiej sędziowanym meczem w ostatnich piętnastu latach. Marciniak doskonale wiedział, co ma robić, jak rozmawiać z piłkarzami, jak zarządzać meczem. Od 1. minuty pokazał, że nie da sobie wejść na głowę. W 117. minucie podyktował rzut karny i nie było żadnych pretensji. To jest właśnie autorytet, gdy piłkarze stoją i nic nie mówią. Dawno nie widziałem tak dobrze poprowadzonego spotkania - przekazał Pattrick Ittrich.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Sędzia Slavko Vincić pokazujący żółtą kartkę Oskarowi Pietuszewskiemu JONATHAN NACKSTRAND AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP