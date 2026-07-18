FIFA zaskoczyła. Tak potraktowali Marciniaka. Brak finału to nie koniec
Szymon Marciniak tym razem obejrzy finał mistrzostw świata nie ze środka akcji, a sprzed telewizora. Polski arbiter ostatecznie nie poprowadzi ani starcia Hiszpanii z Argentyną, ani meczu o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią. Sam brak nominacji nie jest jedyną zaskakującą decyzję wobec Polaka. Na kolejny, choć nieco powiązany z tym fakt, uwagę zwrócił mający polskie korzenie niemiecki arbiter Patrick Ittrich, który na łamach WP Sportowe Fakty wyznał, że nie może zrozumieć decyzji FIFA.
Finał mistrzostw świata nie dla Szymona Marciniaka. To decyzja FIFA, z którą należało się liczyć. Ponowna tak prestiżowa nominacja dla polskiego arbitra stanowiłaby bowiem sytuację bezprecedensową. Ale fakt, że arbiter z Płocka podczas całej rekordowo długiej imprezy poprowadził zaledwie dwa spotkania, stanowi już spore zaskoczenie.
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Mundialowa przygoda Szymona Marciniaka zakończyła się de facto już na fazie grupowej. Polski zespół sędziowski, - w skład którego weszli także Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik - dbał wyłącznie o przebieg meczów Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem.
Do samego końca można było łudzić się, że wobec ciągłej obecności naszych rodaków Stanach Zjednoczonych, przypadnie im chociaż "mały finał", w którym Anglia zagra z Francją o trzecie miejsce. Stało się jednak inaczej. Rozjemcą tej potyczki został pochodzący z Wenezueli Jesus Valenzuela, za to niedzielny finał mistrzostw świata przypadł w udziale Slavko Vinciciowi - naszemu dobremu znajomemu z barażowej rywalizacji ze Szwecją pod Sztokholmem.
Decyzję dotyczącą Szymona Marciniaka skomentował w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty Patrick Ittrich, były sędzia znany z niemieckich boisk, którego rodzice - co ciekawe - pochodzą z Polski. 47-latek mówił nie tylko o tym, że FIFA nie nominowała naszego arbitra do finału MŚ 2026. Zwrócił bowiem uwagę na coś jeszcze.
MŚ 2026. Pattrick Ittrich o Szymonie Marciniaku. Nie rozumie decyzji FIFA
Jego zdaniem błędem ze strony FIFA było trzymanie Szymona Marciniaka w niepewności do samego końca, zamiast jasnego przekazania swoich intencji i planów. Tej decyzji Pattrick Ittrich nie mógł zrozumieć.
- Moim zdaniem można było to lepiej zakomunikować. Jeśli było już wiadomo, że nie otrzyma kolejnego meczu, warto było poinformować go o tym wcześniej. Nie do końca rozumiem tę decyzję. Uważam, że w takich sytuacjach komunikacja z sędziami mogłaby być po prostu lepsza - przekazał były niemiecki arbiter, a obecnie ekspert.
Pochwalił przy tym Szymona Marciniaka za to, jak wspaniale poradził sobie w finale sprzed czterech lat, który stanowił kapitalne piłkarskie widowisko.
- Dla mnie finał mistrzostw świata w Katarze był najlepiej sędziowanym meczem w ostatnich piętnastu latach. Marciniak doskonale wiedział, co ma robić, jak rozmawiać z piłkarzami, jak zarządzać meczem. Od 1. minuty pokazał, że nie da sobie wejść na głowę. W 117. minucie podyktował rzut karny i nie było żadnych pretensji. To jest właśnie autorytet, gdy piłkarze stoją i nic nie mówią. Dawno nie widziałem tak dobrze poprowadzonego spotkania - przekazał Pattrick Ittrich.