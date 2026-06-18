FIFA zareagowała ws. Marciniaka. Teraz dołożył do pieca. "Pomylił się"
W meczu Argentyny z Algierią doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji z udziałem Szymona Marciniaka. Polski arbiter był świadkiem nierozważnego zagrania autorstwa Leo Messiego. W oczach wielu gwiazdor zasługiwał na czerwoną kartkę jednak Marciniak nie zdecydował się na taki wariant. Przełożenia arbitra zgodzili się z jego interpretacją. Inne stanowisko obierają jednak eksperci, którzy w dalszym ciągu krytykują decyzję Płocczanina.
Obrońcy tytułu mistrzów świata - Argentyńczycy - rozpoczęli swoje zmagania na mundialu 17 czerwca od starcia z Algierią. Spotkanie od pierwszego do ostatniego gwizdka należało w zasadzie do jednego zawodnika, dlatego śmiało można określić je mianem prawdziwego "one man show".
Najjaśniejszą gwiazdą tego meczu był Leo Messi. 38-letni kapitan reprezentacji Argentyny po raz kolejny udowodnił, że dla piłkarskich geniuszy metryka nie ma w zasadzie większego znaczenia. Na inaugurację turnieju popisał się hat-trickiem, prowadząc swój zespół do zwycięstwa.
Rolę sędziego głównego pełnił tego dnia Szymon Marciniak. W trakcie meczu wspomniany Messi dopuścił się faulu, który zdaniem wielu obserwatorów kwalifikował się do pokazania czerwonej kartki. Marciniak zdecydował się jednak pozostawić gwiazdora na boisku, co wywołało falę kontrowersji i szeroką dyskusję w międzynarodowych mediach.
Marciniak jednak się pomylił? Ekspert nie ma najmniejszych wątpliwości
Przełożeni Szymona Marciniaka poinformowali, że w jego pracy nie dopatrzyli się żadnych rażących nieprawidłowości. Zupełnie innego zdania są natomiast piłkarscy eksperci z całego świata.
W programie "Misja Mundial" o skomentowanie tej sytuacji poproszony został były sędzia międzynarodowy Adam Lyczmański. Ekspert wyraził w tej kwestii bardzo bezkompromisową opinię.
- Muszę powiedzieć, moim zdaniem Szymon się pomylił. Bardzo jestem ciekawy, co by się stało, gdyby na VARze nie był Polak. Tam jak wiadomo był Tomasz Kwiatkowski. Wiemy, jaka jest magia Szymona, jak rzadko jest wołany w meczach Ekstraklasy - powiedział Lyczmański.
Mimo wszystko ekspert przyznał także, iż nie spodziewa się wyciągnięcia konsekwencji za ten incydenty (co potwierdzają przytoczone wyżej słowa przełożonych Marciniaka). Jego zdaniem, była to jedna z niewielu spornych sytuacji podczas batalii Argentyny z Algierią. Dodatkowo, Lyczmański przyznał również, że w jego opinii Szymon Marciniak "dostanie za chwilę jakiś duży mecz".