FIFA zareagowała ws. Marciniaka. Teraz dołożył do pieca. "Pomylił się"

Obrońcy tytułu mistrzów świata - Argentyńczycy - rozpoczęli swoje zmagania na mundialu 17 czerwca od starcia z Algierią. Spotkanie od pierwszego do ostatniego gwizdka należało w zasadzie do jednego zawodnika, dlatego śmiało można określić je mianem prawdziwego "one man show".

Najjaśniejszą gwiazdą tego meczu był Leo Messi. 38-letni kapitan reprezentacji Argentyny po raz kolejny udowodnił, że dla piłkarskich geniuszy metryka nie ma w zasadzie większego znaczenia. Na inaugurację turnieju popisał się hat-trickiem, prowadząc swój zespół do zwycięstwa.

Rolę sędziego głównego pełnił tego dnia Szymon Marciniak. W trakcie meczu wspomniany Messi dopuścił się faulu, który zdaniem wielu obserwatorów kwalifikował się do pokazania czerwonej kartki. Marciniak zdecydował się jednak pozostawić gwiazdora na boisku, co wywołało falę kontrowersji i szeroką dyskusję w międzynarodowych mediach.

Marciniak jednak się pomylił? Ekspert nie ma najmniejszych wątpliwości

Przełożeni Szymona Marciniaka poinformowali, że w jego pracy nie dopatrzyli się żadnych rażących nieprawidłowości. Zupełnie innego zdania są natomiast piłkarscy eksperci z całego świata.

W programie "Misja Mundial" o skomentowanie tej sytuacji poproszony został były sędzia międzynarodowy Adam Lyczmański. Ekspert wyraził w tej kwestii bardzo bezkompromisową opinię.

- Muszę powiedzieć, moim zdaniem Szymon się pomylił. Bardzo jestem ciekawy, co by się stało, gdyby na VARze nie był Polak. Tam jak wiadomo był Tomasz Kwiatkowski. Wiemy, jaka jest magia Szymona, jak rzadko jest wołany w meczach Ekstraklasy - powiedział Lyczmański.

Mimo wszystko ekspert przyznał także, iż nie spodziewa się wyciągnięcia konsekwencji za ten incydenty (co potwierdzają przytoczone wyżej słowa przełożonych Marciniaka). Jego zdaniem, była to jedna z niewielu spornych sytuacji podczas batalii Argentyny z Algierią. Dodatkowo, Lyczmański przyznał również, że w jego opinii Szymon Marciniak "dostanie za chwilę jakiś duży mecz".

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP

Szymon Marciniak znów w gronie najlepszych sędziów prowadzi mecze na mistrzostwach świata JUAN MABROMATA AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport