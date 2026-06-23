FIFA wyrzuca z mundialu. Radyklana decyzja w trakcie fazy grupowej. To koniec

Do incydentu doszło w trakcie meczu Turcja - Paragwaj (0:1). Pod koniec pierwszej połowy czerwoną kartkę zobaczył zawodnik zwycięskiej ekipy Miguel Almiron. Ukarany został za zasłanianie ust w trakcie komunikacji z rywalem.

To pokłosie nowego przepisu w podręczniku FIFA. Regulacja ta dla części obserwatorów pozostaje absurdalna. Najwyraźniej należy do nich Jorge Chipi Vera.

Paragwajski komentator wyrzucony z mundialu. Stracił nad sobą panowanie w trakcie transmisji

Po czerwony kartonik sięgnął salwadorski arbiter Ivan Barton. I w pierwszej kolejności to na nim skupiła się furia Paragwajczyka.

- Złodziej, złodziej Barton - krzyczał do mikrofonu krewki sprawozdawca. - Zabiliście futbol. FIFA, zabiliście futbol. Infantino, jesteś za to odpowiedzialny. FIFA, weź odpowiedzialność za to, w co zamieniłaś futbol. Hańba. Powinieneś się wstydzić, Infantino.

Dalsza część wypowiedzi nie nadaje się do cytowania. Była naszpikowana wulgaryzmami.Poziom agresji werbalnej pozostawał ponadprzeciętny.

Reakcja FIFA? Unieważnienie akredytacji. Vera nie może pracować przy kolejnych spotkaniach mundialu. Nie wejdzie na żaden ze stadionów stanowiących arenę zmagań o tytuł mistrza świata. Dla niego ta impreza dobiegła już końca.

O nałożonej karze sam zainteresowany poinformował w mediach społecznościowych. Surowością sankcji czuje się pokrzywdzony. Mimo to przeprosił za swoje zachowanie.

- Nie jestem tu po to, by szukać usprawiedliwień. Kwestionowanie przepisów lub niezgadzanie się z decyzją sędziego nigdy nie usprawiedliwia utraty kontroli w taki sposób, w jaki ja to zrobiłem. Nie jestem tu również po to, by zrzucać winę na innych. To, co powiedziałem, było złe i muszę się do tego przyznać - oznajmił w opublikowanym oświadczeniu.

"Uważamy, że definitywne odebranie akredytacji na czas trwania całego turnieju stanowi sankcję skrajną i rażąco nieproporcjonalną do pierwszego takiego przewinienia, które zostało natychmiast uznane, i za które złożono formalne przeprosiny oraz zaproponowano konkretne mechanizmy zadośćuczynienia" - to z kolei komunikat nadany przez stację ABC.

Na tym sprawa się jednak kończy. Od tej decyzji FIFA nie przysługuje odwołanie. Kolejne tego typu incydenty wydają się mało prawdopodobne.

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FIFA Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Gianni Infantino, szef FIFA AFP





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press