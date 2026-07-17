Już w najbliższą niedzielę poznamy nowego mistrza świata w piłce nożnej mężczyzn. Cztery lata temu po końcowy triumf sięgnęli reprezentanci Argentyny, którzy w tym roku będą mieli szansę powtórzyć ten sukces. W finale mundialu "Albicelestes" z Lionelem Messim na czele zmierzą się w europejską potęgą - reprezentacją Hiszpanii.

FIFA przy okazji tegorocznych mistrzostw świata mocno inspiruje się jednym z organizatorów - Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze przed startem turnieju ogłoszono, że po raz pierwszy w historii w trakcie finału mundialu odbędzie się Halftime Show, które od wielu lat jest stałym elementem Super Bowl. Podczas wydarzenia na stadionie w Nowym Jorku zobaczymy m.in. Shakirę, Madonnę, Justina Biebera, a także zespoły Coldplay i BTS.

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FIFA zdecydowała. Triumfatorzy mistrzostw świata otrzymają specjalne pierścienie. Jak w NBA i NFL

Na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem starcia pomiędzy "Albicelestes" i "La Furia Roja" Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ogłosiła kolejną nowinę. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, triumfatorzy tegorocznej edycji mistrzostw świata otrzymają pierścienie mistrzowskie stworzone na wzór tych, które otrzymują mistrzowie amerykańskich lig koszykówki (NBA) oraz futbolu amerykańskiego (NFL).

Pierścienie te będą częścią edycji limitowanej - wyprodukowanych zostanie równo 2026 sztuk, z czego 30 trafi do mistrzowskiej drużyny, a 1996 będzie dostępnych do zakupu przez kibiców. Na jednej stronie pierścienia umieszczone zostanie trofeum, które trafi w ręce triumfatorów mundialu, na drugiej stronie natomiast pojawi się specjalny grawer związany z drużyną, która wygra finał.

Bezpośrednio po finale zawodnicy i selekcjoner drużyny, która zwycięży pojedynek, otrzymają "tymczasowe" pierścienie. Te oficjalne zostaną wyprodukowane i wygrawerowane już po finale, a mistrzowie otrzymają je w późniejszym terminie.

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Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią a Francją odbędzie się w sobotę, 18 lipca, a pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 23.00 czasu polskiego. Finałowy mecz Hiszpania - Argentyna zaplanowano natomiast na niedzielę, 19 lipca. na godzinę 21.00 czasu polskiego. Relacje "na żywo" z obu tych spotkań śledzić będzie można na stronie Interii.

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Lamine Yamal ETIENNE LAURENT AFP

O to trofeum powalczą piłkarze na mistrzostwach świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP