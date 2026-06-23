FIFA w ogniu krytyki, kontrowersyjna zmiana na celowniku. Sprzeciw z obozu giganta

FIFA w tym roku przygotowała rewolucyjny pod wieloma względami mundial - rzuca się tu przede wszystkim w oczy oczywiście liczba jego uczestników, poszerzona do 48 i związana z nią ogólna liczba meczów do rozegrania. Tych będzie łącznie aż 104.

Tegoroczne MŚ to też nowe szczegóły związane z organizacją potyczek - a jedną z częściej dyskutowanych zmian jest wprowadzenie przerw na nawodnienie, po jednej w każdej połowie danego starcia.

Kontrowersyjne przerwy na nawodnienie. Decyzja FIFA jest raz za razem podważana

Przerwy te wzbudziły zażarte dyskusje - FIFA argumentowała ich pojawienie się troską o zdrowie futbolistów, natomiast krytycy tego rozwiązania wskazują, że stały się one przede wszystkim narzędziem do maksymalizacji wpływów z reklam - każda taka pauza to wszak w wielu krajach okazja do prezentacji spotów lub plansz reklamowych przez nadawców.

Do tego dochodzą takie kurioza jak zarządzanie przerw niezależnie od warunków - nieważne, czy rywalizacja odbywa się na otwartym stadionie w 30-stopniowym upale, czy w zadaszonym, klimatyzowanym obiekcie. W samym środowisku piłkarskim pojawiły się głosy podważające całą tę ideę - w temacie swoje trzy grosze dorzucił m.in. Virgil van Dijk, a teraz do tego "chóru" dołączył też Thomas Tuchel.

Tuchel przeciwny przerwom na nawodnienie. "Trudno zbudować dynamikę"

Selekcjoner reprezentacji Anglii o sprawie wypowiedział się w trakcie konferencji przed meczem "Synów Albionu" z kadrą Ghany w ramach drugiej kolejki współzawodnictwa fazy grupowej. "Myślę, że to przerywa i zmienia charakter meczu piłkarskiego o wiele bardziej, niż sądziłem. Miałem już wcześniej do czynienia z przerwami na nawodnienie, kiedy było naprawdę, naprawdę gorąco i kiedy były faktycznie potrzebne, ale były wówczas krótsze" - orzekł szkoleniowiec cytowany przez BBC.

"Były krótsze i dotyczyły tylko kilku meczów. Szczerze powiedziawszy teraz robi się to w każdym spotkaniu i w przypadku każdej drużyny" - podkreślił i dodał, że de facto pauzy dzielą rywalizację na swoiste cztery kwarty.

Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że bardziej lubię futbol, w którym gra się jedną pełną połowę, bo buduje to dynamikę. To część gry. Trudno zbudować dynamikę i trudno ją utrzymać, gdy pojawiają się takie przerwy

FIFA ostatnio miała się wsłuchać w głos Tuchela dotyczący ustawienia fotoreporterów podczas odgrywania hymnów na meczach MŚ. Teraz jednak wydaje się dość wątpliwe, by organizacja się jakkolwiek ugięła...

Noni Madueke w rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Anglii, Thomasem Tuchelem Ulrik Pedersen AFP

Thomas Tuchel Richard Pelham AFP

Thomas Tuchel THOMAS KIENZLE / AFP AFP





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