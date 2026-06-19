FIFA ugięła się pod presją. Jest zmiana decyzji. Czekamy już tylko na komunikat

Do konfrontacji Anglii z Chorwacją doszło w środę czasu polskiego w Dallas. Po kapitalnym spotkaniu "Synowie Albionu" pokonali ekipę z Bałkanów 4:2. To jak na razie najlepszy spektakl trwającego turnieju.

Po meczu trener zwycięskiej drużyny, Thomas Tuchel, wrócił do tego, co działo się przed pierwszym gwizdkiem. I nie ograniczył się jedynie do wyartykułowania frustracji.

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- Muszę coś powiedzieć - oznajmił Tuchel na pomeczowej konferencji prasowej. - Błagam, aby FIFA zmieniła położenie strefy dla fotoreporterów podczas odgrywania hymnów. W ogóle nie widziałem mojej drużyny.

- Długo czekałem na taki moment. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy, a stanąłem nagle przed murem 50 fotoreporterów. Byłem zaledwie pół metra od nich. I nie widziałem żadnego z moich zawodników. To zepsuło mi całą przyjemność tej chwili - dodał niemiecki szkoleniowiec.

FIFA nie wydała jeszcze w tej sprawie oficjalnego komunikatu, ale już wiadomo, że apel Tuchela nie trafi w próżnię. Jak informują brytyjskie media, powołując się na swoje źródła, fotoreporterzy otrzymają nowe wytyczne dotyczące ich pracy i zasad poruszania się po mundialowych obiektach.

Doniesienia te potwierdza również francuskie RMC. "Thomas Tuchel ma już na koncie dwa zwycięstwa w jednym meczu" - zauważa rozgłośnia na platformie X.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie zmodyfikowane zasady wejdą w życie. Anglicy mają przed sobą jeszcze dwie potyczki grupowe. W najbliższy wtorek zmierzą się z Ghaną. Cztery dni później czeka ich konfrontacja z Panamą.

Thomas Tuchel Richard Pelham AFP

Thomas Tuchel THOMAS KIENZLE / AFP AFP

Thomas Tuchel AFP





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