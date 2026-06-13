FIFA uderzyła pięścią w stół. Tego żądają od uczestnika MŚ

Od czwartku za oceanem trwa prawdziwe święto futbolu. Starciem Meksyku z Republiką Południowej Afryki rozpoczęły się kolejne mistrzostwa świata. Oprócz gospodarzy "meczu otwarcia" światowy czempionat goszczą również USA i Kanada.

Jest to wyjątkowy turniej z co najmniej dwóch powodów. Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata organizują jednocześnie aż trzy kraje. Dodatkowo, jesteśmy świadkami inauguracyjnego mundialu z udziałem aż 48 drużyn, co w konsekwencji daje nam rekordowe 104 spotkania.

Wokół turnieju nie brak jednak ogromnych kontrowersji, na które główny wpływ mają wydarzenia polityczne oraz kolejne działania i decyzje podejmowane przez FIFA. Dotychczas bardzo głośno było o problemach wizowych poszczególnych piłkarzy czy działaczy danych reprezentacji. Szczególnie ucierpiał na tym sędzia Omar Artan. Wyznaczony przez FIFA na arbitra tego mundialu Somalijczyk nie został wpuszczony przez Amerykanów na terytorium ich państwa.

Tym razem oberwało się reprezentacji Egiptu, która otrzymała nakaz wprowadzenia poprawek w swoich strojach meczowych.

FIFA zareagowała na koszulki reprezentacji Egiptu. Nakaz natychmiastowej zmiany

FIFA wydała jednoznaczny nakaz dokonania zmian w strojach meczowych reprezentacji Egiptu. Ich uwagę przykuła obecność siedem gwiazdek umieszczonych nad logiem federacji. Te mają symbolizować liczbę triumfów w Pucharze Narodów Afryki. Światowa federacja odpowiadająca za mundial uznała taki zabieg za niedopuszczalny.

- FIFA poinformowała nas, że gwiazdki odnoszące się do turniejów kontynentalnych nie są dozwolone na koszulkach podczas mistrzostw świata - przekazała egipska federacja piłkarska.

Gwiazdki nie są jednak jedynym zastrzeżeniem dotyczącym Egipcjan. FIFA nakazała reprezentantowi Afryki zmianę koloru numerów na koszulkach ze złotych na białe. Jest to podyktowane troską o lepszą ich widoczność podczas transmisji telewizyjnych. Jak cytuje hiszpański "AS", egipscy działacze już wcześniej byli świadomi takiego rozwiązania.

Egipcjanie mają mało czasu na dokonanie poprawek. Pierwszy mecz kadra pod przewodnictwem Mohameda Salaha rozegra już w poniedziałek 15 czerwca. Równo o godz. 21:00 rozpocznie się ich spotkanie z Belgami. Jak jednak zapewniono, nowe koszulki mają być gotowe. Pozostałymi rywalami Egiptu w fazie grupowej będą Nowa Zelandia oraz Iran.

Terminarz spotkań Egiptu w fazie grupowej MŚ:

Belgia - Egipt - 15 czerwca, godz. 21:00 (Seattle)

Nowa Zelandia - Egipt - 22 czerwca, godz. 3:00 (Vancouver)

Egipt - Iran - 27 czerwca, godz. 5:00 (Seattle)

Mohamed Salah i Ibrahim Adel celebrujący gola dla Egiptu w spotkaniu eliminacji MŚ z Dżibuti ABDEL MAJID BZIOUAT AFP

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Reprezentacja Egiptu FRANCK FIFE / AFP AFP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport