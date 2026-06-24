FIFA szykuje rewolucję, to może stać się już na MŚ. Pilne rozmowy

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 zmierza ku swemu zakończeniu, a tymczasem FIFA... szykuje potencjalną, niezwykle istotną zmianę dotyczącą meczów, która może wejść w życiu już od etapu pucharowego tegorocznego mundialu. Mowa tu konkretnie o rzutach karnych, których rozgrywanie miałoby stać się potencjalnie nieco bardziej sprawiedliwe.

Leo Messi wykonuje rzut karny podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, widoczni rywale i publiczność w tle.
Leo Messi uderza z 11. metra na MŚ 2026PAUL ELLISAFP

Mistrzostwa świata 2026 trwają już w pełni - niebawem domknięta zostanie faza grupowa zmagań, w której do rozegrania została tak naprawdę już tylko ostatnia kolejka starć pomiędzy poszczególnymi zespołami.

Nim jednak mundial wejdzie w kolejny etap może dojść do naprawdę istotnej zmiany dotyczącej newralgicznego elementu gry - rzutów karnych. Byłaby to swoistego rodzaju rewolucja.

Piłkarz swoimi słowami rozpętał burzę. Teraz ogłasza ws. mundialu

MŚ 2026: FIFA chce zmiany zasad. Tak od teraz ma wyglądać losowanie

Jak bowiem informuje Martyn Ziegler z "The Times" FIFA rozważa ograniczenie losowań z użyciem monety przed serią jedenastek do jednego - od teraz jeśli drużyna A wylosuje sobie możliwość wyboru tego, kto będzie zaczynał strzelanie w karnych, to do drużyny B z automatu będzie należeć wybór na którą bramkę owe karne będą strzelane.

Takie rozwiązanie miałoby sprawić, że całość byłaby - z perspektywy FIFA - bardziej sprawiedliwa. Uniknięto by wszak sytuacji, w której tylko jeden zespół decyduje o kluczowych aspektach opisywanej rywalizacji.

Brazylijczycy tylko na to czekali, Ancelotti ujawnia ws. Neymara. To nieuniknione

Mundial 2026: Zmiany w karnych omawiane z IFAB. Rozstrzygnięcie musi zapaść naprawdę szybko

Cała ta kwestia jest pilnie omawiana z Międzynarodową Radą Piłkarską (IFAB), czyli organem trzymającym pieczę nad przepisami gry w piłkę nożną. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, to nowe zasady będą egzekwowane już od 1/16 tegorocznych MŚ.

Faza ta zacznie się zaś 28 czerwca i potrwa do 3 lipca - na dopięcie zmian został więc mniej niż tydzień. Turniej organizowany przez Kanadę, USA i Meksyk potrwa zaś w ogólnym rozrachunku do 19 lipca.

Zobacz również:

Jeremy Doku
Mundial

Piłkarz swoimi słowami rozpętał burzę. Teraz ogłasza ws. mundialu

Amanda Gawron
Amanda Gawron
złota statuetka Pucharu Świata FIFA ustawiona na białym postumencie na tle niebieskiej planszy z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem UEFA Preliminary Draw
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP


Messi najlepszym piłkarzem w historii? "Może się mierzyć tylko z Maradoną"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja