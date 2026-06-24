FIFA szykuje rewolucję, to może stać się już na MŚ. Pilne rozmowy

Mistrzostwa świata 2026 trwają już w pełni - niebawem domknięta zostanie faza grupowa zmagań, w której do rozegrania została tak naprawdę już tylko ostatnia kolejka starć pomiędzy poszczególnymi zespołami.

Nim jednak mundial wejdzie w kolejny etap może dojść do naprawdę istotnej zmiany dotyczącej newralgicznego elementu gry - rzutów karnych. Byłaby to swoistego rodzaju rewolucja.

MŚ 2026: FIFA chce zmiany zasad. Tak od teraz ma wyglądać losowanie

Jak bowiem informuje Martyn Ziegler z "The Times" FIFA rozważa ograniczenie losowań z użyciem monety przed serią jedenastek do jednego - od teraz jeśli drużyna A wylosuje sobie możliwość wyboru tego, kto będzie zaczynał strzelanie w karnych, to do drużyny B z automatu będzie należeć wybór na którą bramkę owe karne będą strzelane.

Takie rozwiązanie miałoby sprawić, że całość byłaby - z perspektywy FIFA - bardziej sprawiedliwa. Uniknięto by wszak sytuacji, w której tylko jeden zespół decyduje o kluczowych aspektach opisywanej rywalizacji.

Mundial 2026: Zmiany w karnych omawiane z IFAB. Rozstrzygnięcie musi zapaść naprawdę szybko

Cała ta kwestia jest pilnie omawiana z Międzynarodową Radą Piłkarską (IFAB), czyli organem trzymającym pieczę nad przepisami gry w piłkę nożną. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, to nowe zasady będą egzekwowane już od 1/16 tegorocznych MŚ.

Faza ta zacznie się zaś 28 czerwca i potrwa do 3 lipca - na dopięcie zmian został więc mniej niż tydzień. Turniej organizowany przez Kanadę, USA i Meksyk potrwa zaś w ogólnym rozrachunku do 19 lipca.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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