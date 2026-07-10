FIFA stanowcza ws. Marciniaka, Polak wciąż czeka. To może oznaczać jedno

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem niesie się sytuacja Szymona Marciniaka. Polski arbiter został kolejny raz pominięty przez FIFA w obsadzie spotkań i nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałów. To może oznaczać, że faktycznie szykowany jest na spotkanie o większej wadze. W końcu francuskie media wprost nazywają go jednym z faworytów do finału, a tegoroczne wydarzenia bliźniaczo przypominają te z 2022 roku, gdy mecz o złoto sędziował. I to po długiej przerwie.

FIFA stanowcza ws. Marciniaka, Polak wciąż czeka. To może oznaczać jedno
Szymon MarciniakUlrik Pedersen/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Szymona Marciniaka na tegorocznym mundialu. Doświadczony arbiter do tej pory poprowadził jedynie dwa spotkania (Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran) w fazie grupowej, a od tamtej pory FIFA zdaje się go oszczędzać na ważniejsze etapy. W 1/16 finału oraz 1/8 nie poprowadził żadnego meczu.

Z tego względu wydawało się, że jest faworytem do prowadzenia któregoś z ćwierćfinałowych spotkań. Tak się jednak nie stało, a FIFA kolejny raz Marciniakowi dała wolne. Cała sytuacja powoduje, że kandydatura polskiego arbitra coraz częściej przewija się w kontekście spotkań o medale, a być może nawet finału.

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Francuski dziennik "L'equipe" przekonuje, że jest on jednym z trzech sędziów, którzy faktycznie mogą finał poprowadzić. Jednym z warunków ma być jednak obsada decydującego starcia, a w nim musi zabraknąć Argentyny. Wspomniane źródło przekonuje, że Polak zwyczajnie zbyt często prowadził mecze ekipy Lionela Scaloniego.

Atmosferę podgrzewa również fakt, że federacja podobnie wobec 45-latka zachowała się cztery lata temu.

Marciniak faktycznie oszczędzany? Wszystko na to wskazuje

Otóż jak pamiętamy, Polak przed czterema laty poprowadził finał i spisał się bardzo dobrze zbierając wiele pochwał. Co ciekawe, jego droga do tego spotkania była bliźniaczo podobna do obecnej. W Katarze także poprowadził przed decydującym meczem jedynie dwa starcia. I to na wczesnym etapie.

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Wówczas sędziował w fazie grupowej mecz Francja - Dania (2:1), a także spotkanie 1/8 finału Argentyna - Australia (2:1). 15 dni później był już arbitrem najważniejszego meczu. Czy faktycznie FIFA planuje dać naszemu przedstawicielowi finał? Odpowiedź poznamy dopiero za kilka dni, lecz pewne jest, że federacja dla Polaka szykuje starcie o coś dużego.

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