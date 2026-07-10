FIFA stanowcza ws. Marciniaka, Polak wciąż czeka. To może oznaczać jedno

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Szymona Marciniaka na tegorocznym mundialu. Doświadczony arbiter do tej pory poprowadził jedynie dwa spotkania (Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran) w fazie grupowej, a od tamtej pory FIFA zdaje się go oszczędzać na ważniejsze etapy. W 1/16 finału oraz 1/8 nie poprowadził żadnego meczu.

Z tego względu wydawało się, że jest faworytem do prowadzenia któregoś z ćwierćfinałowych spotkań. Tak się jednak nie stało, a FIFA kolejny raz Marciniakowi dała wolne. Cała sytuacja powoduje, że kandydatura polskiego arbitra coraz częściej przewija się w kontekście spotkań o medale, a być może nawet finału.

Francuski dziennik "L'equipe" przekonuje, że jest on jednym z trzech sędziów, którzy faktycznie mogą finał poprowadzić. Jednym z warunków ma być jednak obsada decydującego starcia, a w nim musi zabraknąć Argentyny. Wspomniane źródło przekonuje, że Polak zwyczajnie zbyt często prowadził mecze ekipy Lionela Scaloniego.

Atmosferę podgrzewa również fakt, że federacja podobnie wobec 45-latka zachowała się cztery lata temu.

Marciniak faktycznie oszczędzany? Wszystko na to wskazuje

Otóż jak pamiętamy, Polak przed czterema laty poprowadził finał i spisał się bardzo dobrze zbierając wiele pochwał. Co ciekawe, jego droga do tego spotkania była bliźniaczo podobna do obecnej. W Katarze także poprowadził przed decydującym meczem jedynie dwa starcia. I to na wczesnym etapie.

Wówczas sędziował w fazie grupowej mecz Francja - Dania (2:1), a także spotkanie 1/8 finału Argentyna - Australia (2:1). 15 dni później był już arbitrem najważniejszego meczu. Czy faktycznie FIFA planuje dać naszemu przedstawicielowi finał? Odpowiedź poznamy dopiero za kilka dni, lecz pewne jest, że federacja dla Polaka szykuje starcie o coś dużego.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





Czeski finał Wimbledonu. Najlepsze zagrania finalistek [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport