FIFA pominęła Marciniaka, teraz nowe doniesienia. "Pewny kandydat"

Trwa 1/16 finału mistrzostw świata. Za nami jeden mecz, pozostało w tej rundzie jeszcze piętnaście. Do sześciu z nich są przypisane zespoły sędziowskie. Nie ma tam Szymona Marciniaka, ale nawet jeśli nie znajdzie się w obsadzie, to nie będzie to oznaczało niczego niepokojącego. Rafał Rostkowski jest pewny, że 45-latka czeka w tym turnieju jeszcze wielkie wyzwanie. Napisał o tym na tvpsport.pl.