FIFA pominęła Marciniaka, teraz nowe doniesienia. "Pewny kandydat"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Trwa 1/16 finału mistrzostw świata. Za nami jeden mecz, pozostało w tej rundzie jeszcze piętnaście. Do sześciu z nich są przypisane zespoły sędziowskie. Nie ma tam Szymona Marciniaka, ale nawet jeśli nie znajdzie się w obsadzie, to nie będzie to oznaczało niczego niepokojącego. Rafał Rostkowski jest pewny, że 45-latka czeka w tym turnieju jeszcze wielkie wyzwanie. Napisał o tym na tvpsport.pl.

Szymon Marciniak w czarnym stroju sędziowskim z logo FIFA wydaje sygnał ręką na boisku podczas meczu piłkarskiego.
Szymon MarciniakJUAN MABROMATAEast News

W niedzielę rozpoczęła się faza pucharowa mistrzostw świata 2026. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z 1/16 finału. Kanada wygrała z Republiką Południową Afryki 1:0, a spotkanie poprowadził Portugalczyk João Pinheiro. Znamy obsadę sędziowską na kolejnych sześć.

Brazylia - Japonia: Maurizio Mariani (Włochy)

Holandia - Maroko: Wilton Sampaio (Brazylia)

Niemcy - Paragwaj: Jalal Jayed (Paragwaj)

Francja - Szwecja: Danny Makkelie (Holandia)

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia: Jesus Valenzuela (Wenezuela)

Meksyk - Ekwador: Slavko Vincić (Słowenia)

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W kolejnych dniach pozostaną jeszcze konfrontacje Anglia - Demokratyczna Republika Konga, Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina, Belgia - Senegal, Szwajcaria - Algieria, Portugalia - Chorwacja, Hiszpania - Austria, Argentyna - Republika Zielonego Przylądka, Kolumbia - Ghana, Australia - Egipt.

Naszego rodaka będziemy mogli ewentualnie zobaczyć w którymś w ostatnich pięciu. Pierwsze cztery są nieosiągalne, sędzia z Europy nie może prowadzić meczu drużyny ze strefy UEFA z zespołem z innego kontynentu.

Nawet jeśli Polak ostatecznie nie dostanie nominacji w tej rundzie, nie oznacza to niczego złego. Czekają go najpewniej jeszcze dwa spotkania. Trudno wierzyć w kolejny finał, ale ćwierćfinał lub półfinał są realne, a przecież to zapewne będą szlagiery. Rafał Rostkowski nie ma wątpliwości.

Szymon Marciniak jest pewnym kandydatem do sędziowania ćwierćfinału lub półfinału mundialu (...) FIFA jest zadowolona i Marciniak aktualnie jest pewniakiem do nominacji
napisał na tvpsport.pl

W 2022 r. przed finałem Francja - Argentyna sędziował w 1/8 finału (Argentyna - Australia, Rostkowski nazywa to strategią oszczędzania arbitra). Z kolei sędzia finału 2018 Nestor Pitana pracował i przy 1/8, i przy 1/4 finału.

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Łysy sędzia w niebieskim stroju sportowym stoi na boisku z rozłożonymi rękami, w tle widownia na trybunach.
Szymon MarciniakMarcin GolbaAFP
sędzia piłkarski w żółtej koszulce z emblematami organizacji FIFA, z mikrofonem na głowie, stoi na boisku sportowym podczas meczu
Szymon MarciniakJOSE BRETONAFP
Sędzia pomaga zawodnikowi w zielonym stroju wstać z murawy, obok stoi piłkarz reprezentacji Argentyny w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10.
Szymon Marciniak i Lionel MessiROBERTO SCHMIDTAFP


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