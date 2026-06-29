FIFA pominęła Marciniaka, teraz nowe doniesienia. "Pewny kandydat"
Trwa 1/16 finału mistrzostw świata. Za nami jeden mecz, pozostało w tej rundzie jeszcze piętnaście. Do sześciu z nich są przypisane zespoły sędziowskie. Nie ma tam Szymona Marciniaka, ale nawet jeśli nie znajdzie się w obsadzie, to nie będzie to oznaczało niczego niepokojącego. Rafał Rostkowski jest pewny, że 45-latka czeka w tym turnieju jeszcze wielkie wyzwanie. Napisał o tym na tvpsport.pl.
W niedzielę rozpoczęła się faza pucharowa mistrzostw świata 2026. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z 1/16 finału. Kanada wygrała z Republiką Południową Afryki 1:0, a spotkanie poprowadził Portugalczyk João Pinheiro. Znamy obsadę sędziowską na kolejnych sześć.
Brazylia - Japonia: Maurizio Mariani (Włochy)
Holandia - Maroko: Wilton Sampaio (Brazylia)
Niemcy - Paragwaj: Jalal Jayed (Paragwaj)
Francja - Szwecja: Danny Makkelie (Holandia)
Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia: Jesus Valenzuela (Wenezuela)
Meksyk - Ekwador: Slavko Vincić (Słowenia)
Oczekiwanie ws. Marciniaka na MŚ. Już słychać o nominacji. "Pewny"
W kolejnych dniach pozostaną jeszcze konfrontacje Anglia - Demokratyczna Republika Konga, Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina, Belgia - Senegal, Szwajcaria - Algieria, Portugalia - Chorwacja, Hiszpania - Austria, Argentyna - Republika Zielonego Przylądka, Kolumbia - Ghana, Australia - Egipt.
Naszego rodaka będziemy mogli ewentualnie zobaczyć w którymś w ostatnich pięciu. Pierwsze cztery są nieosiągalne, sędzia z Europy nie może prowadzić meczu drużyny ze strefy UEFA z zespołem z innego kontynentu.
Nawet jeśli Polak ostatecznie nie dostanie nominacji w tej rundzie, nie oznacza to niczego złego. Czekają go najpewniej jeszcze dwa spotkania. Trudno wierzyć w kolejny finał, ale ćwierćfinał lub półfinał są realne, a przecież to zapewne będą szlagiery. Rafał Rostkowski nie ma wątpliwości.
Szymon Marciniak jest pewnym kandydatem do sędziowania ćwierćfinału lub półfinału mundialu (...) FIFA jest zadowolona i Marciniak aktualnie jest pewniakiem do nominacji
W 2022 r. przed finałem Francja - Argentyna sędziował w 1/8 finału (Argentyna - Australia, Rostkowski nazywa to strategią oszczędzania arbitra). Z kolei sędzia finału 2018 Nestor Pitana pracował i przy 1/8, i przy 1/4 finału.