FIFA poinformowała finalistów, tyle będzie trwała przerwa. Zasady nagięte

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się nadchodzący finał mistrzostw świata. Na obiekcie MetLife Stadium w East Rutherford zmierzą się Hiszpanie oraz Argentyńczycy. W mediach wiele mówiło się o popularnym w Stanach Zjednoczonych Halftime Show. A po ogłoszeniu gwiazd, które wezmą w nim udział sugerowano, że przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową może potrwać nawet 30 minut. Tak się jednak nie stanie. Według informacji, jakie przekazała "Marca" FIFA ogłosiła już finalistom, że ta tak długa nie będzie. Mimo to przekroczy klasyczne 15 minut.

FIFA poinformowała finalistów, zmiana harmonogramu. Będą dodatkowe minuty
Gianni Infantino, prezydent FIFAPhoto by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Po długim oczekiwaniu i emocjonujących spotkaniach poznaliśmy finalistów piłkarskich mistrzostw świata. W nim zmierzą się ze sobą Hiszpania oraz Argentyna, a cała rywalizacja o tytuł mistrzów świata odbędzie się już w najbliższą niedzielę 19 lipca. Mimo to mecz może nie elektryzuje aż tak bardzo, bowiem w okolicach obiektu MetLife Stadium w East Rutherford, a także wokół obszaru Nowego Jorku oraz New Jersey utrzymuje się dym. Z tego względu dojdzie do spotkania przedstawicieli Białego Domu oraz prezydenta FIFA, Gianniego Infantino.

Są jednak kwestie, które z każdym kolejnym dniem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. A taką jest bez dwóch zdań popularne Halftime Show. Jak powszechnie wiadomo, w Stanach Zjednoczonych taki format sprawdza się idealnie przy okazji m.in. finałów Super Bowl.

Zobacz również:

Sepp Blatter
Mundial

Marciniak odstawiony, ale to nie koniec. Były szef FIFA nie wytrzymał. Oto co napisał

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Odkąd przekazano, że przy okazji finału mundialu w przerwie na murawie pokażą się takie gwiazdy jak Shakira, Madonna czy Justin Bieber w mediach zaczęły pojawiać się informacje, jakoby przerwa między połowami miała trwać do nawet 30 minut. Takie wieści zostały jednak już obalone.

FIFA poinformowała finalistów, tyle potrwa przerwa

W tej sprawie nowości przekazał hiszpański dziennik - "Marca". Według wspomnianego źródła, FIFA już miała poinformować federacje finalistów, że przerwa między ostatnim gwizdkiem pierwszej odsłony spotkania a pierwszym drugiej nie potrwa dłużej, niż 17 minut.

FIFA poinformowała Hiszpańską i Argentyńską Federację Piłkarską, że przerwa w finale nie przekroczy 17 minut
czytamy.

Zobacz również:

Projekt loży na nowym stadionie Chicago Fire
Robert Lewandowski

Chicago Fire chce zmazać plamę. Klub zaskoczył polskich dziennikarzy

Przemysław Langier
Przemysław Langier

- Jedenaście z nich zajmie występ muzyczny Shakiry, Madonny i Justina Biebera, znacznie krócej niż pierwotnie planowano. Kilka doniesień sugerowało, że przy tak dużej liczbie występów przerwa potrwa ponad pół godziny - dodano.

Pozostałe sześć minut natomiast zostanie poświęcone na montaż i demontaż sceny, na której wszystko będzie się odbywać. Oznacza to, że w czystej praktyce rywalizacja zostanie wydłużona o jedyne dwie minuty. Regulaminowa przerwa trwa zazwyczaj równy kwadrans.

Finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Zobacz również:

Szymon Marciniak i Zbigniew Boniek
Mundial

Marciniak ofiarą spisku? Zaskakująca hipoteza Bońka, w tle tajny plan FIFA

Igor Szarek
Igor Szarek
Mężczyzna w garniturze i koszuli z logo FIFA unosi dłoń w geście powitania, stojąc w otoczeniu innych elegancko ubranych osób.
Gianni InfantinoGrzegorz WajdaEast News
Łysy mężczyzna w ciemnym płaszczu spaceruje po stadionie, w tle widoczne rozmyte elementy trybun oraz sprzęt sportowy osłonięty folią.
Gianni InfantinoUlrik PedersenAFP
Mężczyzna w eleganckim garniturze z logotypem FIFA stoi z uniesionymi rękami, obok niego znajdują się inni mężczyźni przyglądający się wydarzeniu.
Gianni InfantinoPhoto by FREDERIC J. BROWN / AFPAFP


Nuno Borges - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja