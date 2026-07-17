FIFA poinformowała finalistów, zmiana harmonogramu. Będą dodatkowe minuty

FIFA poinformowała finalistów, tyle będzie trwała przerwa. Zasady nagięte
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się nadchodzący finał mistrzostw świata. Na obiekcie MetLife Stadium w East Rutherford zmierzą się Hiszpanie oraz Argentyńczycy. W mediach wiele mówiło się o popularnym w Stanach Zjednoczonych Halftime Show. A po ogłoszeniu gwiazd, które wezmą w nim udział sugerowano, że przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową może potrwać nawet 30 minut. Tak się jednak nie stanie. Według informacji, jakie przekazała "Marca" FIFA ogłosiła już finalistom, że ta tak długa nie będzie. Mimo to przekroczy klasyczne 15 minut.
Po długim oczekiwaniu i emocjonujących spotkaniach poznaliśmy finalistów piłkarskich mistrzostw świata. W nim zmierzą się ze sobą Hiszpania oraz Argentyna, a cała rywalizacja o tytuł mistrzów świata odbędzie się już w najbliższą niedzielę 19 lipca. Mimo to mecz może nie elektryzuje aż tak bardzo, bowiem w okolicach obiektu MetLife Stadium w East Rutherford, a także wokół obszaru Nowego Jorku oraz New Jersey utrzymuje się dym. Z tego względu dojdzie do spotkania przedstawicieli Białego Domu oraz prezydenta FIFA, Gianniego Infantino.
Są jednak kwestie, które z każdym kolejnym dniem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. A taką jest bez dwóch zdań popularne Halftime Show. Jak powszechnie wiadomo, w Stanach Zjednoczonych taki format sprawdza się idealnie przy okazji m.in. finałów Super Bowl.
Odkąd przekazano, że przy okazji finału mundialu w przerwie na murawie pokażą się takie gwiazdy jak Shakira, Madonna czy Justin Bieber w mediach zaczęły pojawiać się informacje, jakoby przerwa między połowami miała trwać do nawet 30 minut. Takie wieści zostały jednak już obalone.
FIFA poinformowała finalistów, tyle potrwa przerwa
W tej sprawie nowości przekazał hiszpański dziennik - "Marca". Według wspomnianego źródła, FIFA już miała poinformować federacje finalistów, że przerwa między ostatnim gwizdkiem pierwszej odsłony spotkania a pierwszym drugiej nie potrwa dłużej, niż 17 minut.
FIFA poinformowała Hiszpańską i Argentyńską Federację Piłkarską, że przerwa w finale nie przekroczy 17 minut
- Jedenaście z nich zajmie występ muzyczny Shakiry, Madonny i Justina Biebera, znacznie krócej niż pierwotnie planowano. Kilka doniesień sugerowało, że przy tak dużej liczbie występów przerwa potrwa ponad pół godziny - dodano.
Pozostałe sześć minut natomiast zostanie poświęcone na montaż i demontaż sceny, na której wszystko będzie się odbywać. Oznacza to, że w czystej praktyce rywalizacja zostanie wydłużona o jedyne dwie minuty. Regulaminowa przerwa trwa zazwyczaj równy kwadrans.
Finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.