FIFA poinformowała finalistów, zmiana harmonogramu. Będą dodatkowe minuty

Po długim oczekiwaniu i emocjonujących spotkaniach poznaliśmy finalistów piłkarskich mistrzostw świata. W nim zmierzą się ze sobą Hiszpania oraz Argentyna, a cała rywalizacja o tytuł mistrzów świata odbędzie się już w najbliższą niedzielę 19 lipca. Mimo to mecz może nie elektryzuje aż tak bardzo, bowiem w okolicach obiektu MetLife Stadium w East Rutherford, a także wokół obszaru Nowego Jorku oraz New Jersey utrzymuje się dym. Z tego względu dojdzie do spotkania przedstawicieli Białego Domu oraz prezydenta FIFA, Gianniego Infantino.

Są jednak kwestie, które z każdym kolejnym dniem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. A taką jest bez dwóch zdań popularne Halftime Show. Jak powszechnie wiadomo, w Stanach Zjednoczonych taki format sprawdza się idealnie przy okazji m.in. finałów Super Bowl.

Odkąd przekazano, że przy okazji finału mundialu w przerwie na murawie pokażą się takie gwiazdy jak Shakira, Madonna czy Justin Bieber w mediach zaczęły pojawiać się informacje, jakoby przerwa między połowami miała trwać do nawet 30 minut. Takie wieści zostały jednak już obalone.

FIFA poinformowała finalistów, tyle potrwa przerwa

W tej sprawie nowości przekazał hiszpański dziennik - "Marca". Według wspomnianego źródła, FIFA już miała poinformować federacje finalistów, że przerwa między ostatnim gwizdkiem pierwszej odsłony spotkania a pierwszym drugiej nie potrwa dłużej, niż 17 minut.

FIFA poinformowała Hiszpańską i Argentyńską Federację Piłkarską, że przerwa w finale nie przekroczy 17 minut

- Jedenaście z nich zajmie występ muzyczny Shakiry, Madonny i Justina Biebera, znacznie krócej niż pierwotnie planowano. Kilka doniesień sugerowało, że przy tak dużej liczbie występów przerwa potrwa ponad pół godziny - dodano.

Pozostałe sześć minut natomiast zostanie poświęcone na montaż i demontaż sceny, na której wszystko będzie się odbywać. Oznacza to, że w czystej praktyce rywalizacja zostanie wydłużona o jedyne dwie minuty. Regulaminowa przerwa trwa zazwyczaj równy kwadrans.

Finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną odbędzie się w niedzielę 19 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP





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