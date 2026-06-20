FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka. Polacy nie będą zadowoleni

Szymon Marciniak sędziował spotkanie Argentyny i Algierii w fazie grupowej mistrzostw świata. Dla obu ekip był to pierwszy mecz na turnieju. Drużyna Lionela Scaloniego wygrała 3:0 po hat-tricku Leo Messiego.

W pierwszej połowie legenda Barcelony uderzyła w łydkę Aissę Mandiego, jednak Marciniak nie odgwizdał faulu, co wywołało niemałe kontrowersje. Dla niektórych interwencja Messiego nadawała się na czerwoną kartkę.

FIFA zrezygnowała z Szymona Marciniaka. Polak odpocznie w 2. kolejce

Skończyło się na tym, że w piątek Algierska Federacja Piłkarska (FAF) złożyła do FIFA odwołanie z powodu braku czerwonego kartonika dla kapitana Argentyńczyków. Pokonana drużyna uważa, że nasz sędzia popełnił błąd, choć sama federacja uznała jego decyzję za prawidłową.

W międzyczasie rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. FIFA opublikowała ostatnio składy sędziów na poszczególne spotkania drugiej serii gier. Na liście zabrakło nazwiska Szymona Marciniaka.

Nie oznacza to, że Polak nie posędziuje już żadnego meczu na mundialu. Nie jest jedynym arbitrem, który od razu nie poprowadzi drugiego spotkania.

- Dość dziwna jest kolejność zdarzeń. Najpierw komisja sędziowska FIFA wydaje komunikat, że w pełni popiera decyzje sędziów w tym meczu, a dzień później federacja składa protest. Rzadko spotykana procedura - tak całe zamieszenia z protestem Algierczyków komentował Michał Listkiewicz.

Szymon Marciniak CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP

Szymon Marciniak JOSE BRETON AFP





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