FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka. Polacy nie będą zadowoleni

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W piątek Algierska Federacja Piłkarska (FAF) po porażce 0:3 z Argentyną w pierwszym meczu mistrzostw świata złożyła oficjalny protest do FIFA, czując się pokrzywdzona przez Szymona Marciniaka. Wiemy już, że polski arbiter nie poprowadzi żadnego spotkania drugiej kolejki mundialu.

article cover
Szymon MarciniakNurPhotoGetty Images

Szymon Marciniak sędziował spotkanie Argentyny i Algierii w fazie grupowej mistrzostw świata. Dla obu ekip był to pierwszy mecz na turnieju. Drużyna Lionela Scaloniego wygrała 3:0 po hat-tricku Leo Messiego.

W pierwszej połowie legenda Barcelony uderzyła w łydkę Aissę Mandiego, jednak Marciniak nie odgwizdał faulu, co wywołało niemałe kontrowersje. Dla niektórych interwencja Messiego nadawała się na czerwoną kartkę.

FIFA zrezygnowała z Szymona Marciniaka. Polak odpocznie w 2. kolejce

Skończyło się na tym, że w piątek Algierska Federacja Piłkarska (FAF) złożyła do FIFA odwołanie z powodu braku czerwonego kartonika dla kapitana Argentyńczyków. Pokonana drużyna uważa, że nasz sędzia popełnił błąd, choć sama federacja uznała jego decyzję za prawidłową.

W międzyczasie rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. FIFA opublikowała ostatnio składy sędziów na poszczególne spotkania drugiej serii gier. Na liście zabrakło nazwiska Szymona Marciniaka.

Nie oznacza to, że Polak nie posędziuje już żadnego meczu na mundialu. Nie jest jedynym arbitrem, który od razu nie poprowadzi drugiego spotkania.

- Dość dziwna jest kolejność zdarzeń. Najpierw komisja sędziowska FIFA wydaje komunikat, że w pełni popiera decyzje sędziów w tym meczu, a dzień później federacja składa protest. Rzadko spotykana procedura - tak całe zamieszenia z protestem Algierczyków komentował Michał Listkiewicz.

Zobacz również:

Raphinha
Mundial

Dramat gwiazdora Barcelony na mundialu. Potwierdza się najgorsze. Nie tak miało być

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Szymon Marciniak
Szymon MarciniakCHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
sędzia piłkarski w czarnym stroju z wyposażeniem FIFA i słuchawką, stojący na murawie stadionu podczas meczu
Szymon MarciniakJUAN MABROMATAAFP
sędzia piłkarski w żółtej koszulce z emblematami organizacji FIFA, z mikrofonem na głowie, stoi na boisku sportowym podczas meczu
Szymon MarciniakJOSE BRETONAFP


Julita Piasecka - najlepsze akcje w meczu Polska - HolandiaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja