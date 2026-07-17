FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka. Jest komunikat. To oficjalne

Powoli do końca zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Do rozegrania pozostały już tylko dwa spotkania, a dokładniej mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją i Anglią oraz wielki finał, gdzie rywalizować będzie Hiszpania z Argentyną. Mimo to pod znakiem zapytania stała jeszcze jedna kwestia - obsada sędziowska.

Szczególnie głośno było wokół Szymona Marciniaka. Polak na tym turnieju poprowadził jedynie dwa spotkania - Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. W nich spisał się bardzo solidnie. Wydawało się, że wobec tego FIFA przyzna mu jakieś spotkanie fazy pucharowej. Mimo to został pominięty na etapie 1/16 finału, 1/8, 1/4 oraz w półfinałach.

Polska ekipa sędziowska jednak dalej przebywa w Stanach Zjednoczonych i według wielu medialnych doniesień Marciniak wspólnie ze swoimi asystentami mieli być w wąskim gronie faworytów do poprowadzenia nawet finału. Pojawiały się również informacje o ewentualnym starciu o 3. miejsce.

Na rozstrzygnięcia nie trzeba było długo czekać. Obsady sędziowskie na decydujące mecze poznaliśmy w nocy z czwartku na piątek.

Marciniak jednak pominięty. FIFA oficjalnie ogłasza ws. meczu o brąz i finału

FIFA oficjalnie poinformowała, że zarówno finał, jak i mecz o 3. miejsce odbędzie się bez udziału Polaka. Spotkania te poprowadzą odpowiednio Slavko Vincić i Jesus Valenzuela. Takie wieści oznaczają, że spełnił się najgorszy scenariusz, czyli nieprzyznanie naszemu przedstawicielowi żadnego spotkania.

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Jak już wspomnieliśmy, do zakończenia mundialu pozostały dwa spotkania - o 3. miejsce oraz wielki finał. Pierwsze z nich odbędzie się 18 lipca o godz. 23:00 pomiędzy Francją oraz Anglią. Starcie o tytuł mistrza świata rozegra się dzień później - 19 lipca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00 (Hiszpania - Argentyna).

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News





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