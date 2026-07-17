FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka. Jest komunikat. To oficjalne
Przez długi czas pod znakiem zapytania stała kwestia Szymona Marciniaka na tegorocznym mundialu. Polak na całym turnieju do tej pory poprowadził jedynie dwa mecze, a z upływem czasu jego kandydatura coraz częściej przewijała się w kontekście bycia rozjemcą wielkiego finału bądź spotkania o 3. miejsce. Już teraz wiemy, że musi obejść się smakiem. Mecz o brąz poprowadzi Jesus Valenzuela, a finał Slavko Vincić.
Powoli do końca zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Do rozegrania pozostały już tylko dwa spotkania, a dokładniej mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją i Anglią oraz wielki finał, gdzie rywalizować będzie Hiszpania z Argentyną. Mimo to pod znakiem zapytania stała jeszcze jedna kwestia - obsada sędziowska.
Szczególnie głośno było wokół Szymona Marciniaka. Polak na tym turnieju poprowadził jedynie dwa spotkania - Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. W nich spisał się bardzo solidnie. Wydawało się, że wobec tego FIFA przyzna mu jakieś spotkanie fazy pucharowej. Mimo to został pominięty na etapie 1/16 finału, 1/8, 1/4 oraz w półfinałach.
Polska ekipa sędziowska jednak dalej przebywa w Stanach Zjednoczonych i według wielu medialnych doniesień Marciniak wspólnie ze swoimi asystentami mieli być w wąskim gronie faworytów do poprowadzenia nawet finału. Pojawiały się również informacje o ewentualnym starciu o 3. miejsce.
Na rozstrzygnięcia nie trzeba było długo czekać. Obsady sędziowskie na decydujące mecze poznaliśmy w nocy z czwartku na piątek.
Marciniak jednak pominięty. FIFA oficjalnie ogłasza ws. meczu o brąz i finału
FIFA oficjalnie poinformowała, że zarówno finał, jak i mecz o 3. miejsce odbędzie się bez udziału Polaka. Spotkania te poprowadzą odpowiednio Slavko Vincić i Jesus Valenzuela. Takie wieści oznaczają, że spełnił się najgorszy scenariusz, czyli nieprzyznanie naszemu przedstawicielowi żadnego spotkania.
Jak już wspomnieliśmy, do zakończenia mundialu pozostały dwa spotkania - o 3. miejsce oraz wielki finał. Pierwsze z nich odbędzie się 18 lipca o godz. 23:00 pomiędzy Francją oraz Anglią. Starcie o tytuł mistrza świata rozegra się dzień później - 19 lipca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00 (Hiszpania - Argentyna).