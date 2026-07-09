FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka

Podczas fazy grupowej trwającego mundialu Szymon Marciniak poprowadził dwa spotkania. Najpierw był rozjemcą w meczu reprezentacji Argentyny i Algierii (3:0), po którym afrykańska ekipa złożyła skargę do FIFA, uważając że podejmowane przez Polaka decyzje na boisku były krzywdzące.

Bez kontrowersji nie obyło się także w meczu Egiptu i Iranu z udziałem Marciniaka. Nasz rodak w końcówce po interwencji VAR anulował bramkę Irańczyków, która mogła dać im awans. Emocji nie brakowało.

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Zgodnie z postanowieniami FIFA polski arbiter nie sędziował żadnego spotkania ani w 1/16, ani w 1/8 finału. To oznaczało, że być może przymierzany jest do pracy przy starciach ćwierćfinałowych.

W ostatnich godzinach ogłoszono skład sędziowski na dwa pierwsze. Czwartkowy mecz pomiędzy reprezentacją Francji a Maroko poprowadzi Argentyńczyk Facundo Tello, natomiast arbitrem piątkowego starcia Hiszpanii z Belgią będzie Anglik Michael Oliver.

Do obsadzenia pozostały więc potyczki Anglików z Norwegami i Argentyńczyków ze Szwajcarami. I tak pierwszy z tych meczów w sobotę poprowadzi Francuz Clement Turpin, a niedzielne starcie mistrzów świata Portugalczyk Joao Pinheiro.

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Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP





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