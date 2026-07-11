FIFA podjęła decyzję ws. Marciniaka, a tu takie słowa. Nie ma wątpliwości
Do zakończenia mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku pozostało już tylko kilka spotkań. Jak na razie zaledwie w dwóch rozjemcą był Szymon Marciniak. Wiemy już, że Polak nie poprowadzi żadnego meczu ćwierćfinałowego. Czy zatem zobaczymy go w którymś ze starć o finał? Swoją teorię przedstawił Zbigniew Boniek.
Szymon Marciniak to bez wątpienia jeden z najlepszych arbitrów piłkarskich wszech czasów. W końcu nie każdy dostąpił zaszczytu sędziowania finałów mistrzostw świata i Ligi Mistrzów.
Podczas trwającego mundialu nasz rodak do tej pory pracował jedynie przy dwóch spotkaniach. Mowa o starciach Argentyny i Algierii (3:0), kiedy to afrykańska ekipa złożyła na niego skargę do FIFA, czując się pokrzywdzona oraz Egiptu i Iranu (1:1). Wtedy Marciniak anulował gola drugiego z zespołów, co również wywołało niemałe kontrowersje.
Zbigniew Boniek ma teorię odnośnie przyszłości Marciniaka na mundialu
Oba te mecze były rozgrywane w fazie grupowej. Wydawało się, że zobaczymy Polaka na boisku w którymś ze spotkań 1/16 lub 1/8 finału, ale tak się nie stało. W takiej sytuacji wielu kibiców i ekspertów liczyło na ćwierćfinał z obecnością Szymona Marciniaka.
Tymczasem FIFA zdecydowała, że i na tym etapie zawodów 45-latek nie będzie musiał sięgnąć po gwizdek.
Czy więc przyjdzie nam jeszcze oglądać spotkanie na mundialu z jego udziałem? Swoimi przemyśleniami w tej kwestii za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się Zbigniew Boniek.
"Skoro nasz Marciniak tam jest, to jestem przekonany, że będzie prowadził półfinał Francji" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiemy już, że "Trójkolorowi" w walce o finał zmierzą się z Hiszpanami, którzy w piątkową noc polskiego czasu pokonali 2:1 Belgię. Gole dla mistrzów Europy strzelali Fabian Ruiz oraz Mikel Merino.
Pojedynek Francji z Hiszpanią odbędzie się we wtorek o godz. 21:00 naszego czasu. Ostatnio francuskie media spekulowały, że Szymon Marciniak "jest jednym z trzech sędziów, którzy faktycznie mogą finał poprowadzić". Pozostaje poczekać na oficjalne decyzje FIFA.