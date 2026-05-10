FIFA ogłasza tuż przed mundialem. Jednak rewolucja, tego jeszcze nie było
Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia tegorocznego mundialu. Główni bohaterowie kończą co prawda sezon klubowy, ale niebawem zameldują się w Ameryce Północnej. Tymczasem nie próżnuje FIFA, która podzieliła się z kibicami ważnym ogłoszeniem. Na oficjalnej stronie internetowej światowej federacji opublikowano komunikat dotyczący pierwszych potyczek turnieju. Za oceanem dojdzie do prawdziwej rewolucji.
Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie odbędą się bez reprezentacji Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy zrobią wszystko, by na stałe zapisać się w nowożytnej historii futbolu. Już sam za siebie mówi fakt, iż imprezę ugoszczą aż trzy kraje. Teraz do tego postanowiono w sprawie ceremonii otwarcia.
Po raz pierwszy nie będzie ona jedna. Dla kibiców show przygotuje każde z państw, gdzie pokażą się czołowe kadry narodowe globu. Szczegółami oficjalnie podzieliła się FIFA. Start zaplanowano na 11 czerwca w Meksyku przy okazji potyczki gospodarzy z RPA. Kolejnego dnia wyróżnieni zostaną natomiast widzowie w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Najbardziej spektakularny koncert zapowiada się w kraju rządzonym przez Donalda Trumpa.
Będą aż trzy ceremonie otwarcia mundialu. Zapowiedź wielkiego show za oceanem
Ekscytacji nie kryje Gianni Infantino. "Super gwiazdy - Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema i Tyla będą głównymi artystami uroczystości w Los Angeles, a dodatkowi światowej sławy artyści zostaną jeszcze ogłoszeni. Wszyscy odzwierciedlają kulturową różnorodność Stanów Zjednoczonych. Podkreślają zarazem wpływ narodu na muzykę, rozrywkę i popkulturę, jednocześnie pokazując siłę muzyki, która łączy ludzi na całym kraju" - napisał w mediach społecznościowych szef międzynarodowej federacji.
Oby równie spektakularnie było na boisku. Tutaj także zrobi się wyjątkowo, choćby za sprawą liczby uczestników. "Mistrzostwa Świata FIFA 2026 obejmą rekordową liczbę 104 meczów w 16 miastach gospodarzach, rozpoczynając się w czwartek 11 czerwca w Meksyku, a kończąc finałem w niedzielę 19 lipca na stadionie New York New Jersey" - tak kończy się komunikat światowej centrali. Fani mogą już powoli odliczać dni.