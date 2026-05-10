FIFA ogłasza tuż przed mundialem. Jednak rewolucja, tego jeszcze nie było

Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie odbędą się bez reprezentacji Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy zrobią wszystko, by na stałe zapisać się w nowożytnej historii futbolu. Już sam za siebie mówi fakt, iż imprezę ugoszczą aż trzy kraje. Teraz do tego postanowiono w sprawie ceremonii otwarcia.

Po raz pierwszy nie będzie ona jedna. Dla kibiców show przygotuje każde z państw, gdzie pokażą się czołowe kadry narodowe globu. Szczegółami oficjalnie podzieliła się FIFA. Start zaplanowano na 11 czerwca w Meksyku przy okazji potyczki gospodarzy z RPA. Kolejnego dnia wyróżnieni zostaną natomiast widzowie w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Najbardziej spektakularny koncert zapowiada się w kraju rządzonym przez Donalda Trumpa.

Będą aż trzy ceremonie otwarcia mundialu. Zapowiedź wielkiego show za oceanem

Ekscytacji nie kryje Gianni Infantino. "Super gwiazdy - Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema i Tyla będą głównymi artystami uroczystości w Los Angeles, a dodatkowi światowej sławy artyści zostaną jeszcze ogłoszeni. Wszyscy odzwierciedlają kulturową różnorodność Stanów Zjednoczonych. Podkreślają zarazem wpływ narodu na muzykę, rozrywkę i popkulturę, jednocześnie pokazując siłę muzyki, która łączy ludzi na całym kraju" - napisał w mediach społecznościowych szef międzynarodowej federacji.

Oby równie spektakularnie było na boisku. Tutaj także zrobi się wyjątkowo, choćby za sprawą liczby uczestników. "Mistrzostwa Świata FIFA 2026 obejmą rekordową liczbę 104 meczów w 16 miastach gospodarzach, rozpoczynając się w czwartek 11 czerwca w Meksyku, a kończąc finałem w niedzielę 19 lipca na stadionie New York New Jersey" - tak kończy się komunikat światowej centrali. Fani mogą już powoli odliczać dni.

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026

Wyniki losowania fazy grupowej mistrzostw świata 2026

Gianni Infantino

