Po raz pierwszy w historii na mistrzostwach świata zagrało aż 48 reprezentacji. Wśród nich byli oczywiście żelaźni faworyci, ale również i "kopciuszki", dla których już sam awans do światowego czempionatu był ogromnym sukcesem. Mieliśmy czterech debiutantów - Curacao, Jordanię, Republikę Zielonego Przylądka oraz Jordanię.

Pomimo tego, że podczas turnieju nie brakowało sensacyjnych rozstrzygnięć, to ostateczna obsada półfinałowych spotkań nie była dla nikogo zaskoczeniem. Po raz pierwszy bowiem zdarzyło się, że w strefie medalowej mundialu znalazły się cztery najwyżej notowane zespoły w rankingu FIFA.

Tuż przed turniejem zaszła zmiana na szczycie zestawienia. Francuzi po przegranej w sparingu stracili pozycję lidera na rzecz Argentyńczyków. Wicemistrzowie świata spadli na trzecią lokatę, a drudzy byli Hiszpanie. Poza podium czaiła się reprezentacja Anglii.

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W miniony weekend rozdano komplet medali tegorocznych mistrzostw świata. Stawiani długo w roli faworyta Francuzi ostatecznie zostali z niczym. Po porażce z Hiszpanią w półfinale dla Kyliana Mbappe i spółki pozostał "zaledwie" mecz o trzecie miejsce z Anglikami. W Miami piłkarze stworzyli prawdziwe show okraszone dziesięcioma golami. Ostatecznie Anglia wygrała 6:4 i po raz drugi w historii znalazła się na podium mistrzostw świata.

Niedzielny finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną nie dostarczył tak dużych wrażeń. Do wyłonienia zwycięzcy całego turnieju niezbędna okazała się dogrywka. W niej grający w osłabieniu Argentyńczycy nie zdołali dotrwać do rzutów karnych. Hiszpanie po golu Ferrana Torresa mogli rozpocząć świętowanie zdobycia drugiego tytułu mistrza świata.

Wygrana Hiszpanów w finale mundialu niesie za sobą ogromne konsekwencje. FIFA tuż po zakończeniu spotkania potwierdziła roszadę na szczycie swojego rankingu. Aktualni mistrzowie świata objęli prowadzenie, spychając na drugą pozycję Argentyńczyków. Najniższy stopień podium wciąż okupują Francuzi. Reprezentacja Polski z kolei pozostała na 36. miejscu.

Ranking FIFA po zakończeniu mistrzostw świata

Hiszpania - 1995.88 pkt Argentyna - 1970.37 pkt Francja - 1948.97 pkt Anglia - 1922.83 pkt Brazylia - 1804.92 pkt Maroko - 1803.99 pkt Portugalia - 1787.85 pkt Belgia - 1778.36 pkt Holandia - 1775.54 pkt Meksyk - 1754.30 pkt

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36. Polska - 1526.18 pkt





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