FIFA ogłasza przed startem mundialu. Czegoś takiego na MŚ jeszcze nie było

Trwa wielkie odliczanie do jednej z najważniejszych imprez sportowych. 11 czerwca rozpoczną się bowiem mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn, w których o końcowe trofeum walczyć będzie aż 48 reprezentacji. Do tej pory w turnieju rywalizowały 32 drużyny. FIFA jednak zdecydowała się na zmiany i w tym roku na stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie zobaczymy o 16 zespołów więcej. Rywalizować będą one w 12 grupach po cztery zespoły, a do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup, a także osiem najlepszych ekip, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsce.

Liczba drużyn narodowych rywalizujących o tytuł mistrza świata to jednak nie jedyna zmiana, do której będą musieli przywyknąć kibice. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zainspirowała się bowiem rozgrywkami w National Football League i postanowiła, że finał mundialu przypominał będzie słynny Super Bowl. W przerwie meczu o mistrzostwo odbędzie się bowiem specjalne show, podczas którego wystąpią największe gwiazdy światowej muzyki. Wcześniej takie obrazki oglądać mogliśmy m.in. w finale ubiegłorocznych klubowych mistrzostw świata, jeśli zaś chodzi o mundial, będzie to pierwsze takie show w historii.

FIFA ujawnia szczegóły finału mistrzostw świata. Na murawie wystąpią wielkie gwiazdy

W czwartkowy poranek FIFA ogłosiła, że 19 lipca w New Jersey zobaczymy m.in. Shakirę, która od lat dostarcza fanom futbolu emocji, wydając kolejne mundialowe hity. Tym razem wykona ona oficjalny hymn tegorocznych mistrzostw zatytułowany "Dai Dai".

Na tym jednak nie skończy się plejada gwiazd. Podczas przerwy w meczu finałowym na murawie zobaczymy jeszcze legendę światowej muzyki - Madonnę. Nie zabraknie także znanego koreańskiego zespołu BTS, który w ostatnich latach zyskał ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Podczas show zaprezentuje się także lider zespołu Coldplay, Chris Martin.

Występy wielkich artystów to nie wszystko. FIFA ogłosiła bowiem, że Halftime Show wspierać będzie Fundusz Edukacyjny FIFA Global Citizen. Celem jest zebranie 100 mln dolarów na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji i piłki nożnej dla dzieci na całym świecie. "W trakcie trwania turnieju 1 dolar z każdego sprzedanego biletu na mecze Mistrzostw Świata FIFA 2026 zostanie przekazany na ten fundusz" - przekazano w komunikacie.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej na murawie nie zobaczymy reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" w finale baraży przegrali ze Szwecją i to właśnie skandynawska drużyna awansowała na czempionat.

Gianni Infantino, szef FIFA

Shakira

Madonna

Zespół BTS

