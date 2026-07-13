FIFA ogłasza przed półfinałem. Jest decyzja ws. Szymona Marciniaka

Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku dobiegają końca. Weszliśmy już w strefę medalową. W półfinałach obejrzymy starcia Francji z Hiszpanią oraz Argentyny z Anglią.

W ćwierćfinałach, które wywołały wiele emocji i przyniosły wiele sędziowskich kontrowersji, nie obejrzeliśmy Szymona Marciniaka. Polski sędzia został pominięty przez FIFA i już wtedy zaczęto wysnuwać różne teorie.

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Jest decyzja ws. Szymona Marciniaka. Już wiadomo, czy Polak poprowadzi pierwszy półfinał mundialu

Polski sędzia stał się bardzo poważnym kandydatem do poprowadzenia jednego z półfinałów. Gdy wiadomo już, kto w nich zagra, FIFA mogła podjąć decyzję w sprawie obsady sędziowskiej.

Polscy kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem wiemy już na pewno, że pierwszego półfinału nie poprowadzi Szymon Marciniak. Starcie Francji z Hiszpanią, zaplanowane na wtorek 14 lipca na godzinę 21:00, poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. FIFA o swojej decyzji poinformowała o 1:53 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

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Na razie FIFA nie poinformowała, kto posędziuje drugie starcie półfinałowe Argentyny z Anglią.

Wcześniej na mundialu Szymon Marciniak sędziował dwa mecze w fazie grupowej. Argentyna wygrała z Algierią 3:0, a Egipt podzielił się punktami z Iranem (1:1).

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Szymon Marciniak jest już legendą mistrzostw świata. To właśnie on cztery lata temu sędziował wielki finał w Katarze, kiedy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Jeszcze żaden sędzia w historii nie gwizdał finału mistrzostw świata dwukrotnie.

Plan końcówki Mistrzostw Świata 2026:

Półfinały:

14 lipca - Francja - Hiszpania

15 lipca - Argentyna - Anglia

Mecz o 3. miejsce:

18 lipca - przegrany półfinału 1 - przegrany półfinału 2

Finał:

19 lipca - zwycięzca półfinału 1 - zwycięzca półfinału 2

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News





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