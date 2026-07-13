FIFA ogłasza przed półfinałem. Jest decyzja ws. Szymona Marciniaka
Przed nami pierwszy półfinał mistrzostw świata 2026. Francja zmierzy się z Hiszpanią. FIFA podjęła decyzję w sprawie obsady sędziowskiej na to spotkanie, a komunikat zamieściła tuż przed 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wiemy już, że Szymon Marciniak wciąż pozostanie w niepewności i nadal musi czekać na swoją szansę w decydujących spotkaniach mundialu.
Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku dobiegają końca. Weszliśmy już w strefę medalową. W półfinałach obejrzymy starcia Francji z Hiszpanią oraz Argentyny z Anglią.
W ćwierćfinałach, które wywołały wiele emocji i przyniosły wiele sędziowskich kontrowersji, nie obejrzeliśmy Szymona Marciniaka. Polski sędzia został pominięty przez FIFA i już wtedy zaczęto wysnuwać różne teorie.
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Jest decyzja ws. Szymona Marciniaka. Już wiadomo, czy Polak poprowadzi pierwszy półfinał mundialu
Polski sędzia stał się bardzo poważnym kandydatem do poprowadzenia jednego z półfinałów. Gdy wiadomo już, kto w nich zagra, FIFA mogła podjąć decyzję w sprawie obsady sędziowskiej.
Polscy kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem wiemy już na pewno, że pierwszego półfinału nie poprowadzi Szymon Marciniak. Starcie Francji z Hiszpanią, zaplanowane na wtorek 14 lipca na godzinę 21:00, poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. FIFA o swojej decyzji poinformowała o 1:53 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.
Na razie FIFA nie poinformowała, kto posędziuje drugie starcie półfinałowe Argentyny z Anglią.
Wcześniej na mundialu Szymon Marciniak sędziował dwa mecze w fazie grupowej. Argentyna wygrała z Algierią 3:0, a Egipt podzielił się punktami z Iranem (1:1).
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Szymon Marciniak jest już legendą mistrzostw świata. To właśnie on cztery lata temu sędziował wielki finał w Katarze, kiedy Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Jeszcze żaden sędzia w historii nie gwizdał finału mistrzostw świata dwukrotnie.
Plan końcówki Mistrzostw Świata 2026:
Półfinały:
14 lipca - Francja - Hiszpania
15 lipca - Argentyna - Anglia
Mecz o 3. miejsce:
18 lipca - przegrany półfinału 1 - przegrany półfinału 2
Finał:
19 lipca - zwycięzca półfinału 1 - zwycięzca półfinału 2