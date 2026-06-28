Faza grupowa tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata dobiegła końca. W tym roku przyniosła nam ona aż 72 pojedynki na najwyższym poziomie. Nic dziwnego, że na przestrzeni tak dużej ilości spotkań mogliśmy doświadczyć wielu niezapomnianych emocji.

Ten etap rywalizacji wykreował także ogromną ilość bohaterów, którzy swoimi nieprzeciętnymi osiągnięciami zachwycali cały piłkarski świat. Na szczególną uwagę zasługują takie postacie jak: Leo Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Cristiano Ronaldo czy Erling Haaland. Który z wyżej wymienionych zasłużył na miano najlepszego ofensywnego zawodnika fazy grupowej MŚ? Okazuje się, że... żaden z nich.

Oto topowi zawodnicy fazy grupowej mundialu. Nie zabrakło niespodzianek

FIFA postanowiła przygotować specjalne zestawienie, oceniające uczestników MŚ pod względem trzech statystyk: najlepszej ofensywy, największej kreatywności w grze oraz najlepszej defensywy.

- Na Mistrzostwach Świata FIFA uruchomiła nowy system rankingowy zawodników indywidualnych oparty na danych zebranych podczas meczów. Rankingi mocy FIFA obsługiwane przez Aramco zapewniają obiektywny, oparty na danych wgląd w wyniki graczy. Wszyscy gracze z pola otrzymają wynik pomiędzy 0-10 w trzech kategoriach ataku, kreatywności i obrony - chwali się międzynarodowa federacja piłkarska. Jak prezentują się zatem wyniki w przytoczonych kategoriach?

Na pozycji lidera w kategorii najlepszych ofensywnych zawodników mundialu plasuje się póki co Deniz Undav (ocena rankingowa 8.37). Dotychczas reprezentant Niemiec zanotował na swoim koncie 3 gole oraz 2 asysty. Za jego plecami znalazł się Leo Messi (ocena 8.33), natomiast najniższy stopień podium okupuje Kylian Mbappe (ocena 8.12).

W kategorii najbardziej kreatywnych zawodników mundialu prym wiedzie natomiast Michael Olise (ocena 8.02). Podium uzupełniają Nathan Saliba (ocena 7.53) oraz Jeremy Doku (ocena 7.36). Na miano najlepszych defensorów, według algorytmów federacji, zasłużyli natomiast Derek Cornelius (ocena 7.3), Rodri (ocena 7.29) oraz Aymeric Laporte (ocena 7.24).

W ten sposób prezentują się zestawienia najlepszych zawodników mundialu, sporządzone tuż po fazie grupowej.

Deniz Undav IMAGO/Bahho Kara Newspix.pl

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Kylian Mbappe i Michael Olise JEWEL SAMAD AFP





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