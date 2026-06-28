FIFA ogłasza, nieoczekiwany bohater mundialu. Zdetronizował nawet Messiego

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Za nami pełna emocji faza grupowa tegorocznych mistrzostw świata. Wykreowała ona wielu bohaterów, którzy swoimi nieprzeciętnymi osiągnięciami zachwycali sympatyków piłki nożnej. Który z nich był jednak najlepszy? FIFA postanowiła stworzyć specjalny ranking, który przyniósł nam... dość nieoczekiwanego lidera zmagań.

Leo Messi (mundial 2026)
Leo MessiIMAGO/Bahho KaraNewspix.pl

Faza grupowa tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata dobiegła końca. W tym roku przyniosła nam ona aż 72 pojedynki na najwyższym poziomie. Nic dziwnego, że na przestrzeni tak dużej ilości spotkań mogliśmy doświadczyć wielu niezapomnianych emocji.

Zawrzało na mundialu. Są przeprosiny po skandalicznych słowach

Ten etap rywalizacji wykreował także ogromną ilość bohaterów, którzy swoimi nieprzeciętnymi osiągnięciami zachwycali cały piłkarski świat. Na szczególną uwagę zasługują takie postacie jak: Leo Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Cristiano Ronaldo czy Erling Haaland. Który z wyżej wymienionych zasłużył na miano najlepszego ofensywnego zawodnika fazy grupowej MŚ? Okazuje się, że... żaden z nich.

Oto topowi zawodnicy fazy grupowej mundialu. Nie zabrakło niespodzianek

FIFA postanowiła przygotować specjalne zestawienie, oceniające uczestników MŚ pod względem trzech statystyk: najlepszej ofensywy, największej kreatywności w grze oraz najlepszej defensywy.

Burza w Iranie po decyzji Marciniaka. Oto pierwsza decyzja FIFA. Polak pominięty

- Na Mistrzostwach Świata FIFA uruchomiła nowy system rankingowy zawodników indywidualnych oparty na danych zebranych podczas meczów. Rankingi mocy FIFA obsługiwane przez Aramco zapewniają obiektywny, oparty na danych wgląd w wyniki graczy. Wszyscy gracze z pola otrzymają wynik pomiędzy 0-10 w trzech kategoriach ataku, kreatywności i obrony - chwali się międzynarodowa federacja piłkarska. Jak prezentują się zatem wyniki w przytoczonych kategoriach?

Na pozycji lidera w kategorii najlepszych ofensywnych zawodników mundialu plasuje się póki co Deniz Undav (ocena rankingowa 8.37). Dotychczas reprezentant Niemiec zanotował na swoim koncie 3 gole oraz 2 asysty. Za jego plecami znalazł się Leo Messi (ocena 8.33), natomiast najniższy stopień podium okupuje Kylian Mbappe (ocena 8.12).

W kategorii najbardziej kreatywnych zawodników mundialu prym wiedzie natomiast Michael Olise (ocena 8.02). Podium uzupełniają Nathan Saliba (ocena 7.53) oraz Jeremy Doku (ocena 7.36). Na miano najlepszych defensorów, według algorytmów federacji, zasłużyli natomiast Derek Cornelius (ocena 7.3), Rodri (ocena 7.29) oraz Aymeric Laporte (ocena 7.24).

W ten sposób prezentują się zestawienia najlepszych zawodników mundialu, sporządzone tuż po fazie grupowej.

Zobacz również:

Lionel Scaloni i Lionel Messi
Mundial

Messi nagle odsunięty, selekcjoner musiał się tłumaczyć. Zawrzało na mundialu

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Piłkarz w koszulce reprezentacji Niemiec z szerokim uśmiechem na twarzy, otoczony przez innych zawodników na tle kibiców ubranych na pomarańczowo.
Deniz UndavIMAGO/Bahho KaraNewspix.pl
Piłkarz w koszulce reprezentacji Argentyny z rozłożonymi ramionami, skupiony na wydarzeniach na boisku podczas meczu.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP
Dwóch piłkarzy w jasnych strojach z numerami 11 i 10 wykonuje gesty palcami przy uszach na boisku podczas meczu piłkarskiego.
Kylian Mbappe i Michael OliseJEWEL SAMADAFP


Messi najlepszym piłkarzem w historii? "Może się mierzyć tylko z Maradoną"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja