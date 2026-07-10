FIFA ogłasza kluczową decyzję. Natychmiastowa zmiana. Nie czekają na finał

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Batalia o tytuł mistrza świata wchodzi w decydującą fazę. W grze zostały najlepsze drużyny i - przynajmniej w teorii - najlepsi sędziowie. Ale właśnie teraz każdy z nich będzie potrzebował niezawodnego wsparcia ze strony rozjemców pracujących przed monitorem. FIFA wprowadziła w tym zakresie nową regulację. Od fazy ćwierćfinałowej na każdej arenie mundialu będzie obecny główny arbiter VAR i jego zastępca. Do tej pory wszystkie decyzje komunikowane były z centrali w Dallas.

article cover
Szymon Marciniak może posędziować jeden z kluczowych meczów MŚ 2026. O wszystkim zdecyduje szef sędziów FIFA, Pierluigi Collina (na małym zdj.)AFP

Mimo postępu technologicznego jedno nie ulega zmianie - decyzje arbitrów nadal budzą kontrowersje. System VAR zmienił w tej kwestii bardzie wiele, ale nie funkcjonuje doskonale. FIFA nie wyobraża sobie już jednak futbolowych realiów bez wideoweryfikacji.

W trwającym mundialu po każdej analizie VAR - na monitorze stojącym za linią boczną - decyzja głównego rozjemcy komunikowana jest publiczności. To nowość, która została dobrze przyjęta. Za każdym razem sugestie płyną jednak "na słuchawkę" z centrali VAR w Dallas.

FIFA zmienia zasady pracy sędziów VAR. Nowe wytyczne już weszły w życie. Obowiązują aż do finału

Począwszy od fazy ćwierćfinałowej na każdym stadionie obecni będą główny sędzia VAR oraz jego zastępca. Nadal serce systemu bije w Dallas. Ale dwaj dodatkowi ludzie mają gwarantować jego sprawne funkcjonowanie w przypadku nieprzewidzianych problemów.

Skąd taka decyzja FIFA? Jest jeden kluczowy powód. Chodzi o zabezpieczenie przed utratą kontaktu, czyli na wypadek nagłego przerwania połączenie światłowodowego z centralą. Jak można zatem mniemać - do takiego incydentu doszło w którymś w dotychczasowych spotkań trwającego mundialu

Zobacz również:

Kapitan Harry Kane w rozmowie z selekcjonerem Thomasem Tuchelem
Mundial

Alarm w bazie Anglików. Szaleniec wtargnął do budynku. Ujawniono, co miał w ręce

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Sędziowie pracujący w Dallas (gigantyczny kompleks liczący blisko 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni) nadal będą jednak pierwszym ogniwem kontrolnym. To oni mają obsługiwać półautomatyczny system wykrywania ofsajdu oraz technologię Goal-Line.

Na nowych zasadach pracowano już podczas czwartkowego meczu Francja - Maroko (2:0). Do Bostonu oddelegowani zostali Leodan Gonzalez z Urugwaju (główny sędzia VAR) oraz Tatiana Guzman z Nikaragui (jako zastępczyni). Obyło się bez kontrowersji.

Na mundialowej arenie wciąż pozostaje Szymon Marciniak. Polak poprowadził do tej pory dwie potyczki: Argentyna - Algieria (3:0) oraz Egipt - Iran (1:1). Nie znalazł się w obsadzie na ćwierćfinały. To oznacza, że w tym turnieju... najlepsze dopiero przed nim.

Zobacz również:

Belgowie (na dużym zdj. Romelu Lukaku) chcą zmienić bazę kwaterunkową. Liczą na przychylność szefa FIFA, Gianniego Infantino
Mundial

Belgia nie wytrzymała. Niespodziewana rezygnacja. Co teraz zrobi FIFA?

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna ubrany w żółtą koszulkę trzymający przy uchu słuchawkę, przez którą nasłuchuje, widoczny z tyłu.
Sędziowie VAR nadal będą otrzymywali komunikaty "na słuchawkę", ale już nie z centrali w Dallasmateriały promocyjne
Uśmiechnięty sędzia piłkarski w czarnym stroju z emblematem FIFA gestykuluje na tle kibiców na stadionie.
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja