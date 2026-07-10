FIFA ogłasza kluczową decyzję. Natychmiastowa zmiana. Nie czekają na finał

Mimo postępu technologicznego jedno nie ulega zmianie - decyzje arbitrów nadal budzą kontrowersje. System VAR zmienił w tej kwestii bardzie wiele, ale nie funkcjonuje doskonale. FIFA nie wyobraża sobie już jednak futbolowych realiów bez wideoweryfikacji.

W trwającym mundialu po każdej analizie VAR - na monitorze stojącym za linią boczną - decyzja głównego rozjemcy komunikowana jest publiczności. To nowość, która została dobrze przyjęta. Za każdym razem sugestie płyną jednak "na słuchawkę" z centrali VAR w Dallas.

FIFA zmienia zasady pracy sędziów VAR. Nowe wytyczne już weszły w życie. Obowiązują aż do finału

Począwszy od fazy ćwierćfinałowej na każdym stadionie obecni będą główny sędzia VAR oraz jego zastępca. Nadal serce systemu bije w Dallas. Ale dwaj dodatkowi ludzie mają gwarantować jego sprawne funkcjonowanie w przypadku nieprzewidzianych problemów.

Skąd taka decyzja FIFA? Jest jeden kluczowy powód. Chodzi o zabezpieczenie przed utratą kontaktu, czyli na wypadek nagłego przerwania połączenie światłowodowego z centralą. Jak można zatem mniemać - do takiego incydentu doszło w którymś w dotychczasowych spotkań trwającego mundialu

Sędziowie pracujący w Dallas (gigantyczny kompleks liczący blisko 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni) nadal będą jednak pierwszym ogniwem kontrolnym. To oni mają obsługiwać półautomatyczny system wykrywania ofsajdu oraz technologię Goal-Line.

Na nowych zasadach pracowano już podczas czwartkowego meczu Francja - Maroko (2:0). Do Bostonu oddelegowani zostali Leodan Gonzalez z Urugwaju (główny sędzia VAR) oraz Tatiana Guzman z Nikaragui (jako zastępczyni). Obyło się bez kontrowersji.

Na mundialowej arenie wciąż pozostaje Szymon Marciniak. Polak poprowadził do tej pory dwie potyczki: Argentyna - Algieria (3:0) oraz Egipt - Iran (1:1). Nie znalazł się w obsadzie na ćwierćfinały. To oznacza, że w tym turnieju... najlepsze dopiero przed nim.

Sędziowie VAR nadal będą otrzymywali komunikaty "na słuchawkę", ale już nie z centrali w Dallas materiały promocyjne

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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