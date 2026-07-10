FIFA ogłasza kluczową decyzję. Natychmiastowa zmiana. Nie czekają na finał
Batalia o tytuł mistrza świata wchodzi w decydującą fazę. W grze zostały najlepsze drużyny i - przynajmniej w teorii - najlepsi sędziowie. Ale właśnie teraz każdy z nich będzie potrzebował niezawodnego wsparcia ze strony rozjemców pracujących przed monitorem. FIFA wprowadziła w tym zakresie nową regulację. Od fazy ćwierćfinałowej na każdej arenie mundialu będzie obecny główny arbiter VAR i jego zastępca. Do tej pory wszystkie decyzje komunikowane były z centrali w Dallas.
Mimo postępu technologicznego jedno nie ulega zmianie - decyzje arbitrów nadal budzą kontrowersje. System VAR zmienił w tej kwestii bardzie wiele, ale nie funkcjonuje doskonale. FIFA nie wyobraża sobie już jednak futbolowych realiów bez wideoweryfikacji.
W trwającym mundialu po każdej analizie VAR - na monitorze stojącym za linią boczną - decyzja głównego rozjemcy komunikowana jest publiczności. To nowość, która została dobrze przyjęta. Za każdym razem sugestie płyną jednak "na słuchawkę" z centrali VAR w Dallas.
FIFA zmienia zasady pracy sędziów VAR. Nowe wytyczne już weszły w życie. Obowiązują aż do finału
Począwszy od fazy ćwierćfinałowej na każdym stadionie obecni będą główny sędzia VAR oraz jego zastępca. Nadal serce systemu bije w Dallas. Ale dwaj dodatkowi ludzie mają gwarantować jego sprawne funkcjonowanie w przypadku nieprzewidzianych problemów.
Skąd taka decyzja FIFA? Jest jeden kluczowy powód. Chodzi o zabezpieczenie przed utratą kontaktu, czyli na wypadek nagłego przerwania połączenie światłowodowego z centralą. Jak można zatem mniemać - do takiego incydentu doszło w którymś w dotychczasowych spotkań trwającego mundialu
Sędziowie pracujący w Dallas (gigantyczny kompleks liczący blisko 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni) nadal będą jednak pierwszym ogniwem kontrolnym. To oni mają obsługiwać półautomatyczny system wykrywania ofsajdu oraz technologię Goal-Line.
Na nowych zasadach pracowano już podczas czwartkowego meczu Francja - Maroko (2:0). Do Bostonu oddelegowani zostali Leodan Gonzalez z Urugwaju (główny sędzia VAR) oraz Tatiana Guzman z Nikaragui (jako zastępczyni). Obyło się bez kontrowersji.
Na mundialowej arenie wciąż pozostaje Szymon Marciniak. Polak poprowadził do tej pory dwie potyczki: Argentyna - Algieria (3:0) oraz Egipt - Iran (1:1). Nie znalazł się w obsadzie na ćwierćfinały. To oznacza, że w tym turnieju... najlepsze dopiero przed nim.