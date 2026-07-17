Szymon Marciniak podczas mistrzostw świata poprowadził dwa mecze fazy grupowej - najpierw był rozjemcą starcia Argentyny z Algierią (3:0), następnie sędziował spotkanie Egiptu z Iranem (1:1). Można było spodziewać się, że tak uznany arbiter otrzyma nominację od FIFA także w fazie pucharowej.

Tak się jednak nie stało. Marciniak wprawdzie aż do ogłoszenia końcowych decyzji pozostawał w Stanach Zjednoczonych, ale wyróżniony nie został - mecz o trzecie miejsce poprowadzi Jesus Valenzuela z Wenezueli, a finał kontrowersyjny Slavko Vincić ze Słowenii.

Pominięcie Polaka wywołało duże poruszenie, momentalnie pojawiły się głosy, że być może za taką decyzją stoją nie tylko kwestie sportowe. Zaskakujący scenariusz kreślił m.in. były niemiecki arbiter Manuel Grafe, zdaniem którego postawienie na Vincicia to ukłon ze strony FIFA w kierunku UEFA. Na czele drugiej z organizacji stoi bowiem rodak Vincicia, Aleksander Ceferin.

Michał Listkiewicz w rozmowie z Interią poszedł krok dalej, ale również wskazywał na tło polityczne. Były arbiter i prezes PZPN zasugerował, że być może w nominację dla sędziego meczu o trzecie miejsce poniekąd zaangażowany był sam prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Widocznie może jakaś polityka w tle, może znowu pan prezydent Donald Trump? Bo wiadomo, że Wenezuela teraz jest tym krajem, który Stany Zjednoczone znowu lubią od czasu wywiezienia ich prezydenta. Dlatego może tu się polityka też kryje, choć to oczywiście tylko rozważania" - spekulował.

To dlatego FIFA skreśliła Szymona Marciniaka? Możliwy powód polityczny

O tym, że polityka bardzo mocno jest powiązana z tegorocznym mundialem i działaniami FIFA w ogóle wiadomo od dawna, jednak scenariusz, zgodnie z którym nominacje dla sędziów na decydujące mecze mają także tło polityczne, wciąż dla wielu kibiców może być zaskakujący.

A w taki scenariusz wierzy też były polski arbiter międzynarodowy Marcin Borski, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową zauważył, że Marciniak nie bez powodu pozostał do końca w USA. Jego zdaniem szef sędziów FIFA Pierluigi Collina przez długi czas miał pomysł na "zagospodarowanie" polskiego sędziego, bo inaczej odesłałby go do domu już po fazie grupowej.

Finalnie nie zdecydowano się na postawienie na Szymona. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z jakąś polityczną ingerencją w obsadę. Myślałem, że dostanie ćwierćfinał Norwegia - Anglią, bo to był idealny dla niego mecz. Potem liczyłem na europejski półfinał Francja - Hiszpania, a postawiono na... Salwadorczyka

Były arbiter zwrócił uwagę na jeszcze jeden fakt - półfinały poprowadzili sędziowie ze strefy CONCACAF, w której występuje porównywalna do UEFA liczba federacji. To nie przypadek. "Te głosy są 'potrzebne' władzom FIFA" - wskazał, sugerując na kolejne podłoże polityczne decyzji podejmowanych w trakcie tego mundialu.





Stany Zjednoczone - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport