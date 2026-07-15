Wielu kibiców z utęsknieniem czekało na ten moment. Piłkarskie mistrzostwa świata coraz śmielej zbliżają się do końcowego rozstrzygnięcia. 14 lipca poznaliśmy pierwszą ekipę, która weźmie udział w finale amerykańskiej imprezy. Swój półfinałowy pojedynek wygrali bowiem Hiszpanie, którzy nie dali najmniejszych szans reprezentantom Francji.

Wciąż czekamy na zespół, który 19 lipca stanie naprzeciw podopiecznych Luisa de la Fuente. O drugi bilet, gwarantujący udział w finale MŚ, zawalczą Anglicy oraz Argentyńczycy.

Dla zawodników z Wysp Brytyjskich to szansa na zrealizowanie długo wyczekiwanej obietnicy. Pierwszy i jak dotąd ostatni raz "Synowie Albionu" sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny globu w roku 1966. "Albicelestes" to natomiast obrońcy miana mistrzów świata. Prym w ich ekipie wiedzie oczywiście nie kto inny jak Leo Messi. Triumf z 2022 roku pozwolił mu zapisać się w panteonie najwybitniejszych przedstawicieli tej dyscypliny sportu. Drugi tytuł z rzędu z pewnością jeszcze bardziej wywindowałaby natomiast pozycję wybitnego Argentyńczyka.

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Mecz Anglii z Argentyną rozpocznie się 15 lipca o godzinie 21:00. Już teraz wiemy natomiast, kto będzie rozjemcą tego arcyważnego spotkania. Zostanie nim Ismail Elfath, a więc sędzia, który na co dzień prowadzi spotkania Major League Soccer. Z tego powodu miał on już do czynienia z Messim, który od 2023 roku reprezentuje barwy amerykańskiej ekipy Inter Miami.

Wybór tego arbitra jest całkiem dobrą informacją dla Argentyńczyków. Można go bowiem określić mianem "talizmanu Messiego". Dotychczas Elfath był głównym rozjemcą 5 meczów z udziałem lidera "Albicelestes". Wszystkie one padły łupem Leo Messiego i jego kolegów z drużyny. Mowa o spotkaniach z: Charlotte FC (4:0 w 2023 roku) Nashville SC (1:1 i 11:10 w rzutach karnych w 2023 roku oraz 3:1 w 2024 roku), New England Revolution (4:1 w 2025 roku) oraz Orlando City SC (4:2 w 2026 roku).

Dodatkowo Ismail Elfath był również arbitrem technicznym podczas finałowego starcia Argentyńczyków z Francuzami, rozgrywanego w ramach katarskiego finału MŚ 2022. Jak wiadomo, wówczas Messi odniósł jedno ze swoich najważniejszych zwycięstw w karierze.

Oczywiście obecność Elfath nie przesądza jednoznacznie o zwycięstwie Messiego i spółki. Przytoczona statystyka w pewien sposób działa jednak na korzyść obrońców tytułu.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Ismail Elfath JOSE BRETON AFP

Leo Messi CHARLOTTE WILSON AFP





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