FIFA może zawiesić 20 zawodników. Zasady były proste. Podjęli świadome ryzyko
Aż 20 zawodników znalazło się na liście graczy zagrożonych kartkową karencją w półfinałowej fazie mundialu. W najtrudniejszej sytuacji pozostają ekipy Maroka i Anglii, które mają po pięciu piłkarzy z żółtą kartką na koncie. Francja i Szwajcaria - po trzech. Pozostałe drużyny - tylko po jednym. Po najbliższej serii gier pojedyncze napomnienia zostaną anulowane, by nie pozbawiać uczestników turnieju szansy na występ w wielkim finale.
Do wyłonienia mistrza świata AD 2026 wystarczy rozegrać już tylko osiem ze 104 zaplanowanych spotkań. Ale nie wystarczy być zdrowym i prezentować odpowiednią formę, by znaleźć się na murawie. Trzeba jeszcze zadbać o to, by nie narazić się na kartkową karencję.
Na placu boju zostało osiem drużyn. Nie ma wśród nich takiej, która nie miałaby w tej chwili w swoich szeregach kartkowicza. Zagrożonych przymusową absencją w półfinale jest aż 20 zawodników.
MŚ 2026. FIFA zarządziła podwójny reset. Finału nikt nie opuści z powodu nadmiaru kartek
W 2010 roku, przy okazji MŚ w RPA, po raz pierwszy anulowano kartki przed fazą półfinałową. Teraz FIFA poszła o krok dalej. Reset zrobiono również po zakończeniu rozgrywek grupowych.
To efekt rekordowej liczby uczestników turnieju o mistrzostwo świata. Do rywalizacji przystąpiło w tym roku 48 drużyn. Faza pucharowa została powiększona o 1/16 finału.
W dwóch pierwszych potyczkach o być albo nie być żółtymi kartonikami napomnianych zostało po pięciu Marokańczyków i Anglików, a także po trzech Francuzów i Szwajcarów. Tylko jednego kartkowicza mają u siebie Argentyna, Belgia, Hiszpania i Norwegia. Pełny wykaz nazwisk poniżej.
Jak przypomina TVP Sport, z powodu żółtych kartek nie zagrali w finale MŚ Claudio Caniggia (Argentyna, 1990), Alessandro Costacurta (Włochy, 1994) i Michael Ballack (Niemcy, 2002). Byli kluczowymi zawodnikami swoich ekip. W każdym przypadku rywale rozstrzygali mecz o złoto na swoją korzyść.
Piłkarze z żółtą kartką na koncie po 1/8 finału:
Maroko (5): Issa Diop, Bilal El Khannouss, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi
Anglia (5): Jude Bellingham, Marc Guehi, Jordan Henderson, Nico O'Reilly, Declan Rice
Francja (3): Bradley Barcola, Manu Kone, Michael Olise
Szwajcaria (3): Miro Muheim, Granit Xhaka, Denis Zakaria
Argentyna (1): Gonzalo Montiel
Belgia (1): Brandon Mechele
Hiszpania (1): Ferran Torres
Norwegia (1): Antonio Nusa