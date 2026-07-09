FIFA może zawiesić 20 zawodników. Zasady były proste. Podjęli świadome ryzyko

Do wyłonienia mistrza świata AD 2026 wystarczy rozegrać już tylko osiem ze 104 zaplanowanych spotkań. Ale nie wystarczy być zdrowym i prezentować odpowiednią formę, by znaleźć się na murawie. Trzeba jeszcze zadbać o to, by nie narazić się na kartkową karencję.

Na placu boju zostało osiem drużyn. Nie ma wśród nich takiej, która nie miałaby w tej chwili w swoich szeregach kartkowicza. Zagrożonych przymusową absencją w półfinale jest aż 20 zawodników.

MŚ 2026. FIFA zarządziła podwójny reset. Finału nikt nie opuści z powodu nadmiaru kartek

W 2010 roku, przy okazji MŚ w RPA, po raz pierwszy anulowano kartki przed fazą półfinałową. Teraz FIFA poszła o krok dalej. Reset zrobiono również po zakończeniu rozgrywek grupowych.

To efekt rekordowej liczby uczestników turnieju o mistrzostwo świata. Do rywalizacji przystąpiło w tym roku 48 drużyn. Faza pucharowa została powiększona o 1/16 finału.

W dwóch pierwszych potyczkach o być albo nie być żółtymi kartonikami napomnianych zostało po pięciu Marokańczyków i Anglików, a także po trzech Francuzów i Szwajcarów. Tylko jednego kartkowicza mają u siebie Argentyna, Belgia, Hiszpania i Norwegia. Pełny wykaz nazwisk poniżej.

Jak przypomina TVP Sport, z powodu żółtych kartek nie zagrali w finale MŚ Claudio Caniggia (Argentyna, 1990), Alessandro Costacurta (Włochy, 1994) i Michael Ballack (Niemcy, 2002). Byli kluczowymi zawodnikami swoich ekip. W każdym przypadku rywale rozstrzygali mecz o złoto na swoją korzyść.

Piłkarze z żółtą kartką na koncie po 1/8 finału:

Maroko (5): Issa Diop, Bilal El Khannouss, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi

Anglia (5): Jude Bellingham, Marc Guehi, Jordan Henderson, Nico O'Reilly, Declan Rice

Francja (3): Bradley Barcola, Manu Kone, Michael Olise

Szwajcaria (3): Miro Muheim, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Argentyna (1): Gonzalo Montiel

Belgia (1): Brandon Mechele

Hiszpania (1): Ferran Torres

Norwegia (1): Antonio Nusa

Michael Olise FRANCK FIFE AFP

Achraf Hakimi WALEED IBRAHIM AFP

Ferran Torres JOSE BRETON AFP





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