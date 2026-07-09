FIFA może zawiesić 20 zawodników. Zasady były proste. Podjęli świadome ryzyko

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Aż 20 zawodników znalazło się na liście graczy zagrożonych kartkową karencją w półfinałowej fazie mundialu. W najtrudniejszej sytuacji pozostają ekipy Maroka i Anglii, które mają po pięciu piłkarzy z żółtą kartką na koncie. Francja i Szwajcaria - po trzech. Pozostałe drużyny - tylko po jednym. Po najbliższej serii gier pojedyncze napomnienia zostaną anulowane, by nie pozbawiać uczestników turnieju szansy na występ w wielkim finale.

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Declan Rice (z lewej) i Jude Bellingham to filary drugiej linii reprezentacji Anglii. Obaj są na liście zagrożonych przymusową absencjąUlrik PedersenAFP

Do wyłonienia mistrza świata AD 2026 wystarczy rozegrać już tylko osiem ze 104 zaplanowanych spotkań. Ale nie wystarczy być zdrowym i prezentować odpowiednią formę, by znaleźć się na murawie. Trzeba jeszcze zadbać o to, by nie narazić się na kartkową karencję.

Na placu boju zostało osiem drużyn. Nie ma wśród nich takiej, która nie miałaby w tej chwili w swoich szeregach kartkowicza. Zagrożonych przymusową absencją w półfinale jest aż 20 zawodników.

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W 2010 roku, przy okazji MŚ w RPA, po raz pierwszy anulowano kartki przed fazą półfinałową. Teraz FIFA poszła o krok dalej. Reset zrobiono również po zakończeniu rozgrywek grupowych.

To efekt rekordowej liczby uczestników turnieju o mistrzostwo świata. Do rywalizacji przystąpiło w tym roku 48 drużyn. Faza pucharowa została powiększona o 1/16 finału.

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W dwóch pierwszych potyczkach o być albo nie być żółtymi kartonikami napomnianych zostało po pięciu Marokańczyków i Anglików, a także po trzech Francuzów i Szwajcarów. Tylko jednego kartkowicza mają u siebie Argentyna, Belgia, Hiszpania i Norwegia. Pełny wykaz nazwisk poniżej.

Jak przypomina TVP Sport, z powodu żółtych kartek nie zagrali w finale MŚ Claudio Caniggia (Argentyna, 1990), Alessandro Costacurta (Włochy, 1994) i Michael Ballack (Niemcy, 2002). Byli kluczowymi zawodnikami swoich ekip. W każdym przypadku rywale rozstrzygali mecz o złoto na swoją korzyść.

Piłkarze z żółtą kartką na koncie po 1/8 finału:

Maroko (5): Issa Diop, Bilal El Khannouss, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi

Anglia (5): Jude Bellingham, Marc Guehi, Jordan Henderson, Nico O'Reilly, Declan Rice

Francja (3): Bradley Barcola, Manu Kone, Michael Olise

Szwajcaria (3): Miro Muheim, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Argentyna (1): Gonzalo Montiel

Belgia (1): Brandon Mechele

Hiszpania (1): Ferran Torres

Norwegia (1): Antonio Nusa

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Michael OliseFRANCK FIFEAFP
Piłkarz w białym stroju z numerem 2 i niebieską opaską kapitańską prowadzi piłkę na zielonym boisku podczas meczu, w tle rozmyci kibice na trybunach.
Achraf HakimiWALEED IBRAHIMAFP
Piłkarz w białym stroju z numerem 7 kontrolujący piłkę przy linii bocznej boiska podczas meczu.
Ferran TorresJOSE BRETONAFP


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