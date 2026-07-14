O sprawie rozpisuje się "The Athletic". - FIFA zamierza poczekać do zakończenia mistrzostw świata zanim nałoży sankcje na zawodników i trenerów, którzy zaszkodzili dobrej reputacji piłki nożnej - informują tamtejsi dziennikarze.

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A chodzi przede wszystkim o otwartą krytykę dotyczącą postawy sędziów w poszczególnych powstaniach. Tej natomiast nie brakowało.

Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel, szwajcarski obrońca Manuel Akanji oraz trener Egiptu Hossam Hassan - to przykłady osób, które zostały wskazane jako kandydaci do tego, by odczuć siłę ręki sprawiedliwości Gianniego Infantino i spółki.

- FIFA odmówiła komentarza na temat bieżących lub potencjalnych postępowań dyscyplinarnych, ale źródła znające sytuację poinformowały, że działania mogą zostać podjęte po turnieju - ogłasza "The Athletic".

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Poinformowani w sprawie dziennikarze zaznaczają, że podobnie było i przed czterema laty przy okazji mundialu rozgrywanego w Katarze. Wtedy także FIFA zwlekała z wszelkimi sankcjami do czasu wyłonienia nowego mistrza świata, którym została Argentyna.

Ostateczne wymierzenie kar i ich rozmiar zależeć ma od raportów składanych przez poszczególnych arbitrów oraz innych kluczowych czynników.

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Tegoroczne mistrzostwa świata zostały naznaczone przez sędziowskie kontrowersje, których nie brakowało. Szef arbitrów FIFA Pierluigi Collina bronił jednak niezawisłości i bezstronności sędziów. Zobaczymy więc, czy ich publiczna krytyka spotka się z konsekwencjami dla tych, którzy nie bali się przedstawić swojego zdania.





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