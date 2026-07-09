Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata wkraczają w kolejną fazę. Przed nami starcia ośmiu topowych drużyn MŚ. W gronie tym znaleźli się: Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, Argentyna oraz Szwajcaria. To właśnie te ekipy powalczą o miano najlepszej drużyny globu.

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Decydujący mecz MŚ 2026 został natomiast zaplanowany na 19 lipca. Już teraz wiemy jednak, że będzie on znacząco różnił się od finałów poprzednich edycji mundialu. Wzorując się między innymi na meczu o mistrzostwo futbolowej ligi NFL (Super Bowl), FIFA postanowiła bowiem przygotować tzw. Half Time Show. Takim właśnie mianem określa się występ znanych muzycznych gwiazd podczas przerwy między połowami finałowego spotkania.

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Do wspomnianego finału MŚ zostało jeszcze trochę czasu. Już teraz doczekaliśmy się natomiast komunikatu FIFA ws. opisanego wyżej Half Time Show. Światowa federacja piłkarska ujawniła nazwiska artystów, którzy urozmaicą decydujące starcie tegorocznego mundialu.

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Na liście artystów, którzy zgodzili się wystąpić podczas finału piłkarskich mistrzostw świata, znaleźli się: Madonna, Shakira i Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel oraz PS22 Chorus (ft. Coldplay).

"Jeśli chodzi o to, czego potrzebuje świat, nie ma nic ważniejszego niż edukacja. Jesteśmy dumni, że Justin Bieber dołączył do Madonny, Shakiry i BTS, aby być współprzewodniczącym finałowego pokazu w przerwie finału Mistrzostw Świata FIFA 2026 wspierającego Globalny Fundusz Edukacji Obywatelskiej FIFA i naszą misję polegającą na zwiększaniu dostępu dzieci do wysokiej jakości edukacji i możliwości piłkarskich na całym świecie" - komentuje prezydent FIFA Gianni Infantino.

Justin Bieber Bruce Bennett Getty Images

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Shakira Carmen Mandato/Getty Images AFP





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