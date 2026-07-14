FIFA czeka na jednego gola. Oczy na Mbappe i Yamala. Tego dawno nie było

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Do końca mistrzostw świata pozostały cztery mecze. FIFA pochwaliła się na platformie X ciekawostką, do której utrzymania do końca turnieju potrzeba tylko jednego gola. Półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią zapewne je przyniesie. Czempionat globu 2026 "wykręci" najlepszy wynik w ostatnich kilku dekadach.

Lamine Yamal i Kylian Mbappe walczą o piłkę podczas meczu Francja-Hiszpania na stadionie.
Lamine Yamal i Kylian MbappeVisionhausGetty Images

Po godzinie 5:00 polskiego czasu FIFA pochwaliła się wynikiem, którego mocno zaangażowani kibice mogli mieć świadomość. W trwających mistrzostwach świata wpada dużo goli. Jest ich już 292 w 100 meczach. Łatwo więc policzyć, że średnia w tym momencie wynosi 2,92 na spotkanie. Tempo jest historyczne. Wygląda na to, że wyjdzie najwyższy wynik od 1970 roku i mundialu organizowanego przez Meksyk.

Jeśli w czterech pozostałych do rozegrania starciach (dwa półfinały, to o brązowy medal i finał) będą bezbramkowe remisy (co jest skrajnie nieprawdopodobnym scenariuszem), to 292 gole w 104 meczach będą oznaczały rezultat 2,81, czyli taki, jaki kibice zobaczyli w 1982 r.

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Jedno pokonanie bramkarza w konfrontacji Francji z Hiszpanią będzie oznaczać końcowe podniesienie przeciętnej na minimum poziom 2,82, czyli niewidziany od 56 lat. Ósma kolejna próba osiągnięcia wyższej niż ta z 1994 r. w końcu okazała się skuteczna. Zapowiadaliśmy taką możliwość w tym artykule.

Czy pobicie 2,97 z 1970 r. jest możliwe? Raczej nie należy się tego spodziewać, bo potrzeba byłoby jeszcze 18 trafień, czyli dla przykładu wyniki 3:2, 3:2, 2:2 i 2:2. Nie można jednak niczego wykluczać.

Poprzednie mistrzostwa świata i ich średnie bramkowe:

Katar 2022 - 2,69
Rosja 2018 - 2,64
Brazylia 2014 - 2,67
RPA 2010 - 2,27
Niemcy 2006 - 2,30
Korea Płd. i Japonia 2002 - 2,52
Francja 1998 - 2,67
USA 1994 - 2,71
Włochy 1990 - 2,21
Meksyk 1986 - 2,54
Hiszpania 1982 - 2,81
Argentyna 1978 - 2,68
RFN 1974 - 2,55
Meksyk 1970 - 2,97

Zapewne ta statystyka będzie wykorzystywana przez Gianniego Infantino podczas wychwalania czempionatu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Szwajcar już teraz mówi, że powiększenie imprezy do 48 uczestników okazało się sukcesem i nie zamyka się na rozszerzenie do 64 zespołów.

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Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji HiszpaniiALEXANDRE MARTINSAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 10 biegnie z uniesioną ręką i uśmiechem na twarzy podczas meczu piłki nożnej, w tle rozmyci zawodnicy i kibice na trybunach.
Kylian MbappeANGELA WEISS / AFPAFP
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News


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