Po godzinie 5:00 polskiego czasu FIFA pochwaliła się wynikiem, którego mocno zaangażowani kibice mogli mieć świadomość. W trwających mistrzostwach świata wpada dużo goli. Jest ich już 292 w 100 meczach. Łatwo więc policzyć, że średnia w tym momencie wynosi 2,92 na spotkanie. Tempo jest historyczne. Wygląda na to, że wyjdzie najwyższy wynik od 1970 roku i mundialu organizowanego przez Meksyk.

Jeśli w czterech pozostałych do rozegrania starciach (dwa półfinały, to o brązowy medal i finał) będą bezbramkowe remisy (co jest skrajnie nieprawdopodobnym scenariuszem), to 292 gole w 104 meczach będą oznaczały rezultat 2,81, czyli taki, jaki kibice zobaczyli w 1982 r.

Jedno pokonanie bramkarza w konfrontacji Francji z Hiszpanią będzie oznaczać końcowe podniesienie przeciętnej na minimum poziom 2,82, czyli niewidziany od 56 lat. Ósma kolejna próba osiągnięcia wyższej niż ta z 1994 r. w końcu okazała się skuteczna. Zapowiadaliśmy taką możliwość w tym artykule.

Czy pobicie 2,97 z 1970 r. jest możliwe? Raczej nie należy się tego spodziewać, bo potrzeba byłoby jeszcze 18 trafień, czyli dla przykładu wyniki 3:2, 3:2, 2:2 i 2:2. Nie można jednak niczego wykluczać.

Poprzednie mistrzostwa świata i ich średnie bramkowe:

Katar 2022 - 2,69

Rosja 2018 - 2,64

Brazylia 2014 - 2,67

RPA 2010 - 2,27

Niemcy 2006 - 2,30

Korea Płd. i Japonia 2002 - 2,52

Francja 1998 - 2,67

USA 1994 - 2,71

Włochy 1990 - 2,21

Meksyk 1986 - 2,54

Hiszpania 1982 - 2,81

Argentyna 1978 - 2,68

RFN 1974 - 2,55

Meksyk 1970 - 2,97

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Zapewne ta statystyka będzie wykorzystywana przez Gianniego Infantino podczas wychwalania czempionatu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Szwajcar już teraz mówi, że powiększenie imprezy do 48 uczestników okazało się sukcesem i nie zamyka się na rozszerzenie do 64 zespołów.

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji Hiszpanii ALEXANDRE MARTINS AFP

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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