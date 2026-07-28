FIFA chce sprzedać mundial. Jest komunikat. "Przekroczenie granicy"

Piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie to już przeszłość. FIFA na turnieju zarobiła wielkie pieniądze i dla nikogo nie jest to tajemnicą. Okazuje się, że światowa federacja pragnie jeszcze większych przychodów finansowych.

Szokujący pomysł FIFA. Sami o tym poinformowali

W związku z tym pojawił się plan, z którego wynika, że FIFA chciałaby powołać nową, dodatkową organizację - FIFA Forward Enterprise (FFE), która miałaby przejąć prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez FIFA, czyli m.in. mistrzostwami świata seniorów i seniorek czy klubowymi mistrzostwami świata. Ich łączną wartość oszacowano na 20 miliardów dolarów.

- FIFA zachowałaby kontrolę nad FFE i wyłączne prawa do zarządzania piłką nożną, rozgrywkami, kalendarzem meczów i wszystkimi decyzjami regulaminowymi i sportowymi. W duchu pełnego poszanowania dla zasad demokratycznego zarządzania FIFA, inauguracja nowej struktury jest uwarunkowana poparciem większości federacji członkowskich i odpowiednimi zgodami Rady FIFA - czytamy w komunikacie.

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Z informacji przekazanych przez FIFA wynika, że sprzedane byłoby około 20 procent udziałów organizacji prywatnym inwestorom. "The Financial Times" informuje, że głównym inwestorem zewnętrznym miałby być należący do firmy Thrive Capital strategiczny fundusz Thrive Eternal, założony przez Joshuę Kushnera - brata Jareda, który jest zięciem... prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Zresztą "The Times", który o wszystkim poinformował jeszcze przed komunikatem FIFA, wprost podkreślił, że "Infantino chce sprzedać mundial".

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FIFA podkreśla w swoim komunikacie, że wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji FFE zostałyby zainwestowane w rozwój piłki nożnej. Jednocześnie obiecuje m.in. zwiększenie finansowania dla każdej federacji członkowskiej z 8 do 20 mln dolarów w latach 2027-2030, do 22 mln w latach 2031-2034 i do 24 mln w latach 2035-2038.

Świat reaguje na komunikat FIFA. "Przekroczenie granicy"

Piłkarskie środowisko do tego pomysłu odniosło się jednoznacznie. UEFA nie zostawiła suchej nitki na tym pomyśle.

- To przekroczenie granicy, której instytucje zarządzające piłką nożną nigdy nie powinny przekraczać. UEFA traktuje tę sprawę niezwykle poważnie. Tak samo powinien postąpić każdy krajowy związek piłki nożnej. Tak samo wszyscy interesariusze: ligi, kluby, piłkarze, kibice, rządy i każdy, komu zależy na przyszłości tej dyscypliny - czytamy w komunikacie europejskiej centrali.

- Dusza i sposób zarządzania piłką nożną nie są towarem na sprzedaż - zwłaszcza przy całkowitym braku przejrzystości co do tego, kto odnosi z tego korzyści finansowe. Nikt z nas nie jest właścicielem piłki nożnej. To nie FIFA ma prawo ją sprzedawać - dodano.

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Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino i Donald Trump MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP





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