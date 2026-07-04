Festiwal kartek w Houston, a potem przebudzenie. Trzy ciosy. Oto pierwszy ćwierćfinalista

Reprezentacja Maroka rywalizację w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczęła od wymagającego meczu. Marokańczycy na start mierzyli się bowiem z Brazylijczykami. Tamto spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Dzięki temu Maroko potwierdziło swoje medalowe aspiracje.

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Ostatecznie w grupie piłkarze prowadzeni przez Mohameda Ouahbi'ego zajęli drugie miejsce właśnie za Brazylijczykami. W związku z tym trafili do trudnej części drabinki. W 1/16 finału mierzyli się z Holendrami. Mecz był bardzo zacięty, ale ostatecznie po rzutach karnych cieszyli się Marokańczycy.

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W nagrodę o ćwierćfinał siódma drużyna rankingu FIFA mierzyła się z gospodarzami - Kanadą. Sobotni mecz otwierał fazę rywalizacji w 1/8 finału w całym turnieju, ale nie odbywał się w Kanadzie. Mecz rozgrywany był na klimatyzowany stadionie w Houston, a w obsadzie VAR obecny był Tomasz Kwiatkowski.

Faworytami byli oczywiście Marokańczycy. Spotkanie rozpoczęło się jednak od potężnego ciosu. Już po 20 minutach z boiska zszedł gwiazdor ofensywy - Saibari. Oprócz tego Marokańczycy nie pokazali nic w ofensywie. Byli wręcz nadspodziewanie pasywni w tym aspekcie gry.

Zdecydowanie lepiej prezentowali piłkarze Kanady. Ci oddali cztery strzały, z czego dwa były celne. Raz do naprawdę poważnej pracy na linii został zmuszony Bono. Ostatecznie na nic się to zdało. Zamiast goli w pierwszej połowie oglądaliśmy seryjne żółte kartki. Tych sędzia obu zespołom pokazał łącznie aż sześć (4:2 dla Maroka).

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Bezbramkowy remis do przerwy sprawiał jednak, że w drugiej połowie mogliśmy oczekiwać sporej poprawy, szczególnie po Marokańczykach. Druga część rozpoczęła się, a jakże, od żółtej kartki. Tę sędzia pokazał młodemu obrońcy Kanady. Dokładnie z tego faulu wzięła się późniejsza bramka Maroka.

Rzut wolny wykonywał z boku boiska Achraf Hakimi. Prawy obrońca zagrał przed pole karne po ziemi, a piłkę strzałem z szesnastego metra do siatki skierował Ounahi. To był popisowy stały fragment gry. Od tego momentu Maroko stopniowo rozkręcało się w ofensywie, a Kanada musiała zostawiać coraz więcej przestrzeni.

Zemściło się to na ekipie "Klonowego Liścia" w 82. minucie. Maroko lubi mieć duże połacie przestrzeni do przeprowadzania ataków i kolejny raz to się potwierdziło. Tym razem za sprawą znakomitej akcji Brahima Diaza. Pomocnik Realu Madryt zakręcił obrońcą i wyłożył piłkę do Ounahiego.

Ten znakomicie przymierzył i podwyższył prowadzenie. Chwilę później powinno być 3:0. Znakomite dośrodkowanie dostał Rahimi. Wprowadzony za Saibariego napastnik trafił tylko w poprzeczkę. Co nie udało się w tej sytuacji Rahimi zrobił kilka minut później, wykorzystując szybki atak. Maroko wygrało 3:0 i czeka już w ćwierćfinale na wygranego meczu Francja - Paragwaj.

Statystyki meczu Kanada 0 - 3 Maroko Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 12 5 Strzały celne 3 4 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 5 0 Ataki 90 79

Achraf Hakimi i Vinicius Jr. Darrian Traynor AFP





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