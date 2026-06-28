Federacja nie brała jeńców, oto co zrobili swoim piłkarzom. Nie do wiary

Hiszpania, Arabia Saudyjska oraz Wyspy Zielonego Przylądka - tak wyglądała grupa Urugwajczyków na tegorocznych mistrzostwach świata. Ekipa Marcelo Bielsy na papierze z miejsca wyrosła na drugą siłę i zapowiadało się, że problemów z awansem do fazy pucharowej mieć nie powinna.

Realia były jednak zupełnie inne. Drużyna zremisowała dwa spotkania, a na koniec w meczu "o życie" uległa 0:1 Hiszpanom. W ten sposób pożegnała się z mundialem już po zaledwie fazie grupowej. Jakby tego było mało Urugwajczycy stali się pośmiewiskiem całego piłkarskiego świata.

Drużyna na czele z Federico Valverde została okrzyknięta obok Turcji największym rozczarowaniem. Z tego względu w tamtejszych mediach już głośno jest wokół rozstania ze wspomnianym Bielsą. Ten zapowiedział odejście jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, lecz teraz wydaje się to zbawieniem.

Co ciekawe, swojego rozczarowania grą kadry nie kryła nawet sam Urugwajki Związek Piłki Nożnej. Federacja zdążyła już nawet ukarać swoich graczy za takie wyniki. Ci będą mieli... utrudniony powrót do domu.

Burza w Urugwaju, federacja odwołała lot. Tak wróci kadra

Jak przekazał "Ovacion" związek podjął decyzję o odwołaniu specjalnie zarezerwowanego lotu czarterowego dla kadry do Montevideo i nakazał powrót poprzez loty komercyjne. Oznacza to, że wszyscy obecni na MŚ powrócą wraz z innymi pasażerami i nie będą mieli maszyny na wyłączność, jak początkowo planowano.

- Po odpadnięciu Urugwaju z fazy grupowej mistrzostw świata 2026 w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, Urugwajski Związek Piłki Nożnej (AUF) podjął decyzję o odwołaniu lotu czarterowego do Montevideo. Wszyscy piłkarze powrócą na miejsce lotami komercyjnymi - czytamy.

Reprezentacja Urugwaju Alfredo Estrella AFP

Urugwaj - Hiszpania JUANCHO TORRES AFP

Federico Valverde (nr 15) i jego partnerzy z reprezentacji Urugwaju Mauro Ujetto AFP





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