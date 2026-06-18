Czesi, mocno podrażnieni tym, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata, w starciu z Republiką Południowej Afryki postanowili rzucić się na rywali już od pierwszej akcji, dzięki czemu na pierwszego gola czekaliśmy do zaledwie 6. minuty.

Nasi południowi sąsiedzi wyszli z akcją oskrzydlającą po wznowieniu gry od rzutu z autu i wykorzystali niepewność defensywy rywali. Alexandr Sojka ustawiony przed polem karnym dostał piłkę i poprzez dołożenie nogi posłał ją lekko doi kolegi wpadającego w "szesnastkę". Michal Sadilek uderzył na długi słupek i nie dał bramkarzowi żadnych szans.

Zaledwie 10 minut później RPA zaskoczyło i postraszyło po dośrodkowaniu w pole karne. Piłkarze Hugo Broosa fatalnie zachowali się jednak już pod samą bramką Czechów i piłka dosłownie odbiła się od jednego z nich, wychodząc na aut bramkowy.

Kolejne fragmenty pierwszej połowy pokazały jednak, że Czesi nie wyciągnęli wniosków po meczu z Koreą Południową i znowu grali "na alibi", co mogło się zemścić w ostatnich sekundach pierwszej partii. Niespodziewany strzał RPA instynktownie zablokował Ladislav Krejčí. Ostatecznie jednak pierwsza połowa zakończyła się skormnym prowadzeniem 1:0.

Już 1,5 minuty po zmianie stron Czesi powinni podwyższyć prowadzenie, a Vladimir Darida będzie z pewnością rozpamiętywał swoją zmarnowaną okazję przez lata. Pomocnik dostał piłkę lekko za plecy, przez co zakręcił się wokół futbolówki i uderzył nieczysto, kiedy obrona zdążyła już wrócić na swoje pozycje.

Czesi chcieli doczekać do końcowego gwizdka i jako kolejna reprezentacja na tym mundialu, słono za to zapłacili. Na 10 minut przed końcem spotkania jeden z Czechów odbił piłkę ręką blokując strzał rywali we własnym polu karnym, co skończyło się podyktowaniem rzutu karnego dla RPA. Do piłki podszedł Teboho Mokoena i strzalił mocno na lewy słupek - w przeciwną stronę, niż rzucił się bramkarz.

Po dwóch kolejkach Czesi i RPA mają na swoim koncie po jednym punkcie. Remis jest wymarzonym wynikiem dla Meksyku i Korei Południowej, które mają otwartą drogę do awansu.

Statystyki meczu Czechy 1 - 1 RPA Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 14 17 Strzały celne 3 4 Strzały niecelne 8 5 Strzały zablokowane 3 8 Ataki 67 116

Tomas Soucek Michal Cizek AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News





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