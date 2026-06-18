Faworyt "ukarany". Rzut karny w samej końcówce, kolejna sensacja na mundialu

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Drugą kolejkę fazy grupowej mistrzostw świata rozpoczęło starcie Czechów i RPA, które przegrały swoje pierwsze mecze. Teraz obie kadry nie miały już marginesu błędu, co sprawiło, że nasi południowi sąsiedzi błyskawicznie wyszli na prowadzenie. RPA doprowadziło jednak do wyrównania, kiedy w 81. minucie piłkarze z Afryki wykorzystali rzut karny. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Czechy - RPA w 2. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata 2026
Czechy - RPAEVRIM AYDINAFP

Czesi, mocno podrażnieni tym, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata, w starciu z Republiką Południowej Afryki postanowili rzucić się na rywali już od pierwszej akcji, dzięki czemu na pierwszego gola czekaliśmy do zaledwie 6. minuty.

Nasi południowi sąsiedzi wyszli z akcją oskrzydlającą po wznowieniu gry od rzutu z autu i wykorzystali niepewność defensywy rywali. Alexandr Sojka ustawiony przed polem karnym dostał piłkę i poprzez dołożenie nogi posłał ją lekko doi kolegi wpadającego w "szesnastkę". Michal Sadilek uderzył na długi słupek i nie dał bramkarzowi żadnych szans.

Zaledwie 10 minut później RPA zaskoczyło i postraszyło po dośrodkowaniu w pole karne. Piłkarze Hugo Broosa fatalnie zachowali się jednak już pod samą bramką Czechów i piłka dosłownie odbiła się od jednego z nich, wychodząc na aut bramkowy.

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Kolejne fragmenty pierwszej połowy pokazały jednak, że Czesi nie wyciągnęli wniosków po meczu z Koreą Południową i znowu grali "na alibi", co mogło się zemścić w ostatnich sekundach pierwszej partii. Niespodziewany strzał RPA instynktownie zablokował Ladislav Krejčí. Ostatecznie jednak pierwsza połowa zakończyła się skormnym prowadzeniem 1:0.

Już 1,5 minuty po zmianie stron Czesi powinni podwyższyć prowadzenie, a Vladimir Darida będzie z pewnością rozpamiętywał swoją zmarnowaną okazję przez lata. Pomocnik dostał piłkę lekko za plecy, przez co zakręcił się wokół futbolówki i uderzył nieczysto, kiedy obrona zdążyła już wrócić na swoje pozycje.

Czesi chcieli doczekać do końcowego gwizdka i jako kolejna reprezentacja na tym mundialu, słono za to zapłacili. Na 10 minut przed końcem spotkania jeden z Czechów odbił piłkę ręką blokując strzał rywali we własnym polu karnym, co skończyło się podyktowaniem rzutu karnego dla RPA. Do piłki podszedł Teboho Mokoena i strzalił mocno na lewy słupek - w przeciwną stronę, niż rzucił się bramkarz.

Po dwóch kolejkach Czesi i RPA mają na swoim koncie po jednym punkcie. Remis jest wymarzonym wynikiem dla Meksyku i Korei Południowej, które mają otwartą drogę do awansu.

Mistrzostwa Świata
2 kolejka
18.06.2026
18:00
Zakończony
Michal Sadilek
6'
Teboho Mokoena
83' (k.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Czechy
RPA
Rezerwowi

Statystyki meczu

Czechy
1 - 1
RPA
Posiadanie piłki
37%
63%
Strzały
14
17
Strzały celne
3
4
Strzały niecelne
8
5
Strzały zablokowane
3
8
Ataki
67
116

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