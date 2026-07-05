Obecność reprezentacji Francji w 1/8 finału mistrzostw świata nie powinna być dla kogokolwiek zaskoczeniem. Wicemistrzowie świata w poprzedniej fazie bez żadnych problemów odstawili Szwedów. Pogromcy reprezentacji Polski w barażach byli bezradni i ostatecznie ulegli faworytowi 0:3.

W sobotę naprzeciw drużyny Didiera Deschampsa nie stanęła jednak reprezentacja Niemiec, na co zapowiadało się już od dłuższego czasu. Nasi zachodni sąsiedzi kompletnie zawiedli, odpadając w 1/16 finału po serii rzutów karnych z Paragwajem.

Starcie w Filadelfii od początku było bardzo wyrównane. Momentami pomiędzy zawodnikami wrzało, a gorąca temperatura nie była związana jedynie z bardzo wymagającymi warunkami atmosferycznymi panującymi aktualnie w USA.

Zaczęło się od faulu na Mbappe. Piłkarze od razu skoczyli sobie do oczu

Francuzi do przerwy mieli spore problemy z przebiciem się przez szczelną defensywę Paragwaju. Teoretycznie słabszy z rywali robił również wiele, by wyprowadzić swoich przeciwników z równowagi. "Ofiarą" tej strategii w pewnym momencie stał się Kylian Mbappe.

W okolicach 35. minuty spotkania najlepszy strzelec w historii reprezentacji Francji został sfaulowany, a po chwili wdał się w przepychankę z Andresem Cubasem. Paragwajczyk najpierw zaczepił ręką Francuza, a ten w odpowiedzi popchnął oponenta.

W moment do tej dwójki dobiegli zawodnicy obu zespołów, a prowadzący to spotkanie Uzbek Ilgiz Tantashev musiał zareagować. Po chwili szamotaniny wszystko wróciło do normy, a żaden z piłkarzy nie został napomniany kartką.

Rozwiń

Kilka minut później nastąpiła kolejna z sytuacji, która wzbudziła u części kibiców szereg pytań. Podążający za akcją Mbappe został bez piłki uderzony w rękę przez jednego z Paragwajczyków. Jak pokazały powtórki telewizyjne, sędzia stał blisko tego wydarzenia, lecz nie miał zamiaru reagować.

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Kylian Mbappe Franck Fife / AFP AFP





Czy Portugalczycy boją się Hiszpanów? To będzie hit na mistrzostwach świata. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport