Faul na Mbappe, w moment skoczyli sobie do oczu. Sędzia musiał reagować

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Spotkaniu Francji z Paragwajem w ramach 1/8 finału mistrzostw świata towarzyszyły wielkie emocje. Piłkarze z Ameryki Południowej nie patyczkowali się, próbując wybić z rytmu swoich przeciwników. Przekonał się o tym Kylian Mbappe. Francuski gwiazdor po kolejnym z fauli starł się z jednym z przeciwnikiem, przez co w moment wywołała się spora awanturka. Prowadzący to spotkanie Ilgiz Tantashev musiał reagować błyskawicznie.

Przepychanki podczas meczu Paragwaj - Francja w 1/8 finału mistrzostw świata
Przepychanki podczas meczu Paragwaj - Francja w 1/8 finału mistrzostw świataJEWEL SAMAD / AFPAFP

Obecność reprezentacji Francji w 1/8 finału mistrzostw świata nie powinna być dla kogokolwiek zaskoczeniem. Wicemistrzowie świata w poprzedniej fazie bez żadnych problemów odstawili Szwedów. Pogromcy reprezentacji Polski w barażach byli bezradni i ostatecznie ulegli faworytowi 0:3.

W sobotę naprzeciw drużyny Didiera Deschampsa nie stanęła jednak reprezentacja Niemiec, na co zapowiadało się już od dłuższego czasu. Nasi zachodni sąsiedzi kompletnie zawiedli, odpadając w 1/16 finału po serii rzutów karnych z Paragwajem.

Starcie w Filadelfii od początku było bardzo wyrównane. Momentami pomiędzy zawodnikami wrzało, a gorąca temperatura nie była związana jedynie z bardzo wymagającymi warunkami atmosferycznymi panującymi aktualnie w USA.

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Bartłomiej Wrzesiński

Zaczęło się od faulu na Mbappe. Piłkarze od razu skoczyli sobie do oczu

Francuzi do przerwy mieli spore problemy z przebiciem się przez szczelną defensywę Paragwaju. Teoretycznie słabszy z rywali robił również wiele, by wyprowadzić swoich przeciwników z równowagi. "Ofiarą" tej strategii w pewnym momencie stał się Kylian Mbappe.

W okolicach 35. minuty spotkania najlepszy strzelec w historii reprezentacji Francji został sfaulowany, a po chwili wdał się w przepychankę z Andresem Cubasem. Paragwajczyk najpierw zaczepił ręką Francuza, a ten w odpowiedzi popchnął oponenta.

W moment do tej dwójki dobiegli zawodnicy obu zespołów, a prowadzący to spotkanie Uzbek Ilgiz Tantashev musiał zareagować. Po chwili szamotaniny wszystko wróciło do normy, a żaden z piłkarzy nie został napomniany kartką.

Kilka minut później nastąpiła kolejna z sytuacji, która wzbudziła u części kibiców szereg pytań. Podążający za akcją Mbappe został bez piłki uderzony w rękę przez jednego z Paragwajczyków. Jak pokazały powtórki telewizyjne, sędzia stał blisko tego wydarzenia, lecz nie miał zamiaru reagować.

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Kylian MbappeANGELA WEISS / AFPAFP
Piłkarz w granatowej koszulce reprezentacji Francji z numerem 10 unosi rękę w geście powitania na stadionie wypełnionym kibicami.
Kylian MbappeFranck Fife / AFPAFP


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