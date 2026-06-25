Fatalne wieści z USA, kolejny mecz zagrożony. "Nie przygotujemy się na to"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Nocą z 22 na 23 czerwca jedno z mundialowych spotkań - to między Francją i Irakiem - musiało zostać przerwane na około dwie godziny z powodu fatalnych warunków pogodowych. Teraz kolejne starcie na MŚ jest zagrożone - futbolowi fani prawdopodobnie będą musieli uzbroić się w sporo cierpliwości...

Piłkarze Holandii w pomarańczowo-czarnych strojach wychodzą z tunelu na stadion podczas MŚ 2026.
Reprezentanci Holandii podczas mundialu 2026MI NEWSAFP

Mistrzostwa świata 2026 wprowadziły sporo innowacji jeśli mowa o organizacji spotkań - jedną z tych słynniejszych jest ta dotycząca obowiązkowych przerw na nawodnienie, zresztą dość mocno krytykowanych. Jednocześnie FIFA pod lupę wzięła też działania związane z warunkami pogodowymi.

Teraz podczas poszczególnych starć załamania aury - np. burze - mogą spowodować nawet długotrwałe przerwanie rywalizacji (łączone z całymi ewakuacjami stadionu), czego byliśmy już świadkami podczas potyczki Francji z Irakiem. Niestety, ale na tym polu szykuje nam się prawdopodobnie powtórka z rozrywki.

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MŚ 2026: Mecz Holandii z Tunezją zagrożony. Warunki pogodowe znów mogą namieszać

Nocą z czwartku na piątek według czasu środkowoeuropejskiego ma zostać rozegrane współzawodnictwo Holandii z Tunezją - wszystko to na Arrowhead Stadium w Kansas City. Niestety prognozy pogody są w tym przypadku fatalne...

Liam Keating z "USA Today" pisze o możliwej burzy i naprawdę mocnych opadach deszczu, więc jeśli ktoś akurat dla gry "Oranje" z "Orłami Kartaginy" chce zarwać nockę, to będzie musiał zapewne uzbroić się w sporo cierpliwości. Nie mówiąc już o tym, co mogą przeżyć fani na stadionie...

Podejście trenerów obu kadr do sprawy można nazwać dość zróżnicowanym. Świeżo upieczony szkoleniowiec Tunezyjczyków, Herve Renard, najwyraźniej uważa, że potencjalna przerwa bardziej zaszkodzi faworytom, czyli Holendrom. "Może to nie będzie dla nas takie złe. Jeśli do czegoś dojdzie, trzeba będzie postarać się o utrzymanie koncentracji wśród piłkarzy" - orzekł.

Selekcjoner "Pomarańczowych", Ronald Koeman, stwierdził zaś: "Możemy wiele rzeczy zrobić, możemy przygotować się na różne zdarzenia. To jednak nie działa w przypadku pogody".

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MŚ 2026: Holandia chce utrzymać pierwsze miejsce w grupie. Tunezja żegna mundial

Pierwszy gwizdek w meczu Holandia - Tunezja - przynajmniej planowo - ma wybrzmieć 26 czerwca o 01.00. "Oranje", liderujący grupie F są tu zdecydowanymi faworytami, zwłaszcza, że ich przeciwnicy nie grają już o nic - "Orły Kartaginy" po dwóch wcześniejszych porażkach pożegnały marzenia o fazie pucharowej MŚ.

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