Wiemy już, że w 1/8 finału tegorocznego mundialu Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Teoretycznie La Roja ma wiele argumentów, aby wygrać ten mecz. Cristiano Ronaldo i spółka od początku imprezy nie prezentują się bowiem zbyt przekonująco, nie licząc meczu z Uzbekistanem.

Portugalia prześliznęłą się do 1/8 finału po zwycięstwie 2:1 z Chorwacją, znowu mając mnóstwo szczęścia. Podobnie utrzymała bezbrzmkowy remis z Kolumbią w grupie.

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Hiszpania natomiast wreszcie zagrała na miarę swoich możliwości i całkowicie zdeklasowała Austrię. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 i miał nieoczywistych bohaterów. Nie błyszczeli bowiem: Yamal, Pedri czy Rodri, a Oyarzabal, Cucurella i Cubarsi.

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Wspomniany wyżej Yamal miał kilka bardzo dobrych momentów, ale "konkretów" w postaci gola czy asysty wypracować się nie udało. Gwiazdor Barcelony na tym mundialu powoli się rozkręca. Teraz jednak przyjdzie mu zmierzyć się z prawdziwym gigantem.

W reprezentacji Portugalii gra bowiem niekwestionowany numer "1", jeśli chodzi o pozycję lewego obrońcy na świecie. Mowa oczywiście o Nuno Mendesie na co dzień grającym w Paris Saint-Germain.

Od 2024 roku Yamal i Mendes mierzyli się ze sobą trzy razy w futbolu klubowym. Za każdym razem PSG pokonywało Barcelonę (3:2, 4:1 i 2:1).

W czerwcu 2025 roku obaj zawodnicy zagrali na siebie jeszcze w finale Ligi Narodów. Wówczas po tytuł (po rzutach karnych) sięgnęła Portugalia. Nuno Mendes strzelił w tamtym meczu gola, a Yamal nie zaistniał.

Można powiedzieć, że Portugalczyk jest prawdziwym koszmarem młodego Hiszpana. Jest dla niego tym, kim Jelena Ostapenko dla Igi Świątek.

Nie było tak, że Nuno Mendes był w stanie całkowicie wyłączyć z gry Lamine'a Yamala. Tego nikt nie jest w stanie zrobić, jeśli dyspozycja fizyczna Hiszpana nie jest naznaczona jakąś kontuzją.

Lamine Yamal w tych rywalizacjach był jednak mocny wyhamowany. Notował wiele strat. Nie był w stanie hasać sobie po prawym skrzydle z tak dużą swobodą, jak np. w meczu z Austią, gdzie Laimer kompletnie sobie z nim nie radził.

W ostatnim meczu z PSG (październik 2025 roku) Yamal nie oddał żadnego celnego strzały na bramkę. Miał tylko 30 na 42 celnych podań (71%). Zanotował 4 udane dryblingi i aż 20 strat piłki. Zdołał, co prawda, kilka razy minąć Nuno Mendesa, ale to nie było to. To nie był jeden z tych meczów, w których gwiazda Yamala błyszczy najjaśniej.

Piłkarz Barcelony sam zresztą przyznał, że Nuno Mendes jest najtrudniejszym rywalem, z jakim kiedykolwiek się mierzył.

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Właśnie dlatego przed meczem z Portugalią Hiszpanie mają się czym martwić. Konieczna jest wielka zmiana. Specjalnie na to spotkanie. Luis de la Fuente musi przygotować się bowiem na scenariusz, w którym Lamine Yamal znajdzie się w cieniu Nuno Mendesa. Spotkanie z Austrią pokazało już, że La Roja wcale nie musi być uzależniona od swoich skrzydeł. Jeśli mistrzowie Europy umiejętnie wyekspnują mankamenty Portugalczyków, awansują do 1/8 finału.

Oczywiście, istnieje też szansa na to, że tym razem Yamal pokona Mendesa. Portugalczyk w reprezentacji na mundialu nie prezentuje się aż tak dobrze jak w PSG pod wodzą Luisa Enrique. Cała drużyna Roberto Martineza gra poniżej oczekiwań. Cały piłkarski świat już ostrzy sobie zęby na tę rywalizację. Dla Yamala to kolejna szansa na to, aby zrewanżować się Mendesowi. Jeśli uda mu się to zrobić na mundialu, eliminując Portugalię i pozbawiając Cristiano Ronaldo ostatniej szansy na tytuł, zwycięstwo będzie smakować wyjątkowo dobrze.

Nuno Mendes HAKAN AKGUN AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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