Fatalne wieści dla Brazylii. Gwiazdor wypada z gry. Jest decyzja

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W 1/8 finału mistrzostw świata reprezentację Brazylii czeka bardzo trudne wyzwanie. Mecz z Norwegią. Do teraz tliła się jeszcze nadzieją, że na niedzielę gotowy będzie Raphinha, jedna z największych gwiazd drużyny Carainhos. Teraz okazuje się jednak, że jego udział w spotkaniu z Wikingami został definitywnie wykluczony. Źródłem tych doniesień jest kataloński dziennik Sport.

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Vinicius Junior i RaphinhaPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Newspix.pl

- Piłkarz Barcelony, który cierpi na kontuzję mięśnia, nie zdążył wyzdrowieć i opuści niedzielny mecz 1/8 finału Brazylia - Norwegia - podaje Joaquim Piera.

Raphinha obok Viniciusa miał być jedną z największych gwiazd reprezentacji Brazylii. Zaczął od rozczarowujących występów z Marokiem i Haiti. W drugim spotkaniu doznał kontuzji mieśniowej, która wykluczyła go z gry w kolejnym meczu ze Szkocją.

Pierwotne obawy były takie, że Brazylijczyk może naweyt opuścić całe mistrzostwa świata. Później okazalo się, że jednak jest nadzieja na to, że ostatecznie zdąży wystąpić.

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Koniec nadziei. Raphinha nie zagra z Norwegią

Zatliła się nadzieja, że wybiegnie na murawę w starciu z Norwegią. Spotkanie to zostanie rozegrane w niedzielę o 22:00 czasu polskiego. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Teraz okazuje się, że Brazylia z Norwegią będzie musiała poradzić sobie bez Raphinhi. 

- Napastnik Barcelony rozpoczął we wtorek fazę przejściową, która obejmuje treningi na boisku, najpierw w zwykłych butach sportowych, a następnie w butach piłkarskich. To proces poprzedzający uzyskanie zgody lekarzy. Raphinha nie mógł jednak jeszcze odbyć żadnych treningów z resztą drużyny - tłumaczy Joaquim Piera z katalońskiego dziennika "Sport".

Wszystko wskazuje więc na to, że z Norwegią ponownie zagra młody Rayan. Carlo Ancelottiemu pozostaje mieć nadzieję, że jego drużyna poradzi sobie bez Raphinhi, co udało jej się przecież w starciu z Japonią (2:1).

Obecność Raphinhi byłaby jednak bardzo dużą pomocą dla Canarinhos. Skrzydłowy Barcelony gra, co prawda, na prawej stronie ataku (lepiej czuje się na lewej) i nie daje konkretów w postaci liczb (goli i asyst), ale jego praca w pressingu daje zespołowy wymierne korzyści i wznosi spotkanie na wyższy poziom intensywności.

Jeżeli Brazylia wygra z Norwegią, o półfinał mundialu powalczy z Anglią lub Meksykiem.

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Raphinha
RaphinhaJOSE BRETONAFP


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